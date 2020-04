Moartea unei paciente de vârsta arhiepiscopului Pimen, dus cu elicopterul la Bucureşti. „Asistenta mi-a spus că singura perfuzie e candela aprinsă“

Olga Jora, care a trimis scrisori despre această situaţie la Preşedinţie, Ministerul de interne şi Ministerul Sănătăţii, a relatat că în seara de joi, 16 aprilie, a chemat Salvarea pentru că mama sa în vârstă de 90 ani nu mai voia, de două zile, să se hrănească. Slăbită şi deshidratată, bătrâna Ecaterina Jora avea nevoie de vitamine.

„Doamna de pe Ambulanţă a zis că mama-i caşetică (având stare generală deteriorată - n.r.) şi că nu are ce să-i facă. I-a luat tensiunea, care era mică, şi a zis să nu-i mai dau medicamente hipotensive. Am rugat-o să-i pună o perfuzie pentru hidratare, mi-a zis că aşa ceva Salvarea nu face şi, chiar dacă ar fi să-i facă, în afară de ser fiziologic nu au nimic. Iar la spital nu mi-ar sugera să o duc, că e periculos. Aşa că să o las acasă cu candela aprinsă, că o perfuzie tot nu ar rezolva nimic, iar mai multe nu se pot face, că nu au nici un fel de medicamente, gen vitamine. «Bine, şi nu-i faceţi nimic?», am întrebat eu. «Nu am ce să-i fac, pentru că se duce. Dacă avea dureri, îi făceam un algocalmin, dacă avea temperatură îi dădeam un paracetamol, aşa, nu am ce să-i dau...la spital ştiţi şi dumneavoastră că nu se rezolvă prea multe în Urgenţă», mi-a spus doamna. Totul îi puţea, de cum a intrat a lăsat uşa larg deschisă, că zicea că e un miros greu. Da, era miros de clor şi dezinfectante... Mi-a mai spus că nici nu au voie să poposească mai mult de 15 minute la bolnavi. «Singura perfuzie e candela aprinsă», mi-a zis. Apoi a plecat degrabă aşa cum a venit, fără să îmi sugereze măcar o reţetă, ci doar să aştept sfârşitul prematur al mamei“, povesteşte Olga Jora.

În scrisorile adresate autorităţilor (Preşedinţie, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii), fiica Ecaterinei Jora cere o anchetă administrativă privind modul în care echipajul de pe Ambulanţă s-a achitat de datoria profesională. Ea se declară revoltată de modul în care serviciile de sănătate, solicitate prin 112, sunt acordate persoanelor de vârsta a treia.

„Prin urmare, acesta este sistemul de tratament al bolnavilor seniori într-un municipiu cu 300.000 de locuitori, cum este Constanţa. De aceea, li s-au făcut salariile mai mari decât în multe ţări ale Uniunii Europene, atitudinea personalului medical din România nu s-a schimbat nici cât dimensiunea unui coronavirus (...) veşnic nemulţumiţi şi nesătui şi plini de ifose. Este strigător la cer.

Ce le lipseşte acestor medici şi cadrelor medicale din România este umanitatea, empatia faţă de bolnav şi dăruirea pentru profesie. Din păcate nu o au, dar o atitudine ca aceasta ţine tot de un malpraxis.

Faţă de un asemenea comportament ar trebui să ieşim cu toţii în stradă şi să refuzăm să mai plătim asigurările de sănătate pe care ni le iau cu 10 mâini, la orice încasare ce o avem. Acestea sunt serviciile pentru sănătate acordate cetăţenilor României, domnule ministru şi domnule secretar de stat, şi nu cred că v-ar conveni ca unui părinte sau rude să i se ofere acest tip de tratament.

Pentru indolenţa manifestată, pentru încălcarea deontologiei profesionale, pentru indiferenţă fără de problemele suferinţei umane, în calitatea dumneavoastră de garant al bunei funcţionari a instituţiilor statului, vă solicit să cereţi o anchetă administrativă asupra modului cum s-a acţionat în acest caz“, a explicat Olga Jora.

Răspunsul Ambulanţei

Serviciul de Ambulanţă a Judeţului Constanţa a făcut câteva precizări legate de această intervenţie din seara de 16 aprilie, ora 21: „La solicitare a mers un echipaj de tip B2, cu asistent medical şi ambulanţier. Fiica pacientei a vrut o perfuzie cu vitamine, dar aceasta durează o oră şi jumătate, nu poate fi pusă de un echipaj de Ambulanţă. Acesta administrează doar un tratament de urgenţă, nu putem bloca un echipaj pentru o perfuzie. Am vrut să ducem pacienta la spital, dar fiica a refuzat, pe semnătură. Identitatea personalului se află doar prin cerere, la secretariat.“

Moartea Ecaterinei Jora

Ecaterina Jora s-a stins între timp din viaţă, chiar în seara de Înviere. Marţi, 21 aprilie, a fost înmormântată.

„Azi am înmormântat-o pe mama. Am tras mult cu mama anii aceştia. Nu o dată am stat cu ea 12 ore în Urgenţă, la Spitalul Judeţean Constanţa - care este o Vale a Plângerii. Acum, la sfârşit, singurul cadru medical omenos a fost o domnişoară de la Ambulanţă care a venit şi i-a luat pulsul mamei, constatând decesul. Ne-au spus să mergem după 12 ore ca să luăm actul constatator de la un medic.

Cu actul constatator a fost altă problemă, cu greu am putut să-l obţinem, după ce am aşteptat medicul câteva ore, ne-a spus să venim a doua zi, că e Paştele. Pe actul constatator al decesului sunt 4 diagnostice care n-au legătură cu suferinţele mamei. Dar până n-am ameninţat că vom anunţa autorităţile, nu am obţinut nimic.

În rest, la telefonul de la Ambulanţă, sunat prin 112, am dat de o femeie-comisar care mi-a spus că va chema Poliţia dacă mai sun. Culmea, mai umani au fost cei de la pompe funebre“, constată Olga Jora.

Ea a postat pe Facebook două fotografii ale mamei sale, anunţând moartea ei. „IN MEMORIAM. Mama mea, un om dăruit cu multiple calităţi şi cu o aleasă comunicare umană pentru care sacrificiul pentru copii şi mai ales pentru nepot a fost crez existenţial, s-a ridicat spre ceruri în seara Învierii Domnului. Chiar dacă i-am acordat total ultimii 15 ani, consider că nu am făcut suficient faţă de dăruirea ei pentru noi şi familie. Fie că Dumnezeu să o ocrotească în ceruri aşa cum ea l-a ascultat aici, pe pământ!“, a transmis fiica Ecaterinei Jora.

Pimen, pacient de lux la 90 ani

Un alt pacient de 90 ani a beneficiat însă de tratament special în alt capăt al ţării. Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, diagnosticat cu Covid-19, a fost preluat cu elicopterul MAI / SMURD de la Suceava şi dus la Bucureşti. Ierarhul este primul pacient cu Covid-19 transferat cu o aeronavă de la Spitalul Suceava la o altă unitate medicală din ţară.

Informaţia a fost confirmată de generalul Ionel Oprea, secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii care coordonează echipa managerială a unităţii medicale din Suceava. Cel de-al doilea pacient transferat cu acelaşi elicopter în acelaşi timp cu înaltul ierarh ortodox este un tânăr în stare gravă, intubat în secţia de Terapie Intensivă la Suceava.

Secretarul de stat susţine că până acum n-a mai înregistrat alte cereri de transfer pentru pacienţii cu COVID-19 de la medicii curanţi, bolnavi sau rude ale pacienţilor. „N-am mai avut solicitări pentru transferul pacienţilor. N-am mai primit o solicitare pentru un pacient de 90 e ani. Cine face solicitare, trebuie să-i răspundem. Nu noi decidem. Noi doar raportăm comandamentului naţional“, a precizat Oprea.

Generalul Oprea a arătat că, anterior, medicii spitalului au mai cerut elicopterul pentru a transfera un copil de 3 ani, care fusese victima unui accident rutier şi suferite leziuni cerebrale. Copilul a fost dus la o unitate medicală din Iaşi cu ambulanţa, pentru că atunci când a fost aprobat transferul era noapte şi comandantul a refuzat să efectueze zborul.

Transportul special al lui Pimen a stârnit revolta opiniei publice. „De ce n-a fost tratat la Suceava ca ceilalţi pacienţi? Cu elicopterul trimiţi un copil bolnav, un accidentat grav, nu unul de 90 de ani care tuşeşte. Si până la urmă de ce mai avem spital la Suceava???“, scriu oamenii pe Facebook, în timp ce credincioşii îndeamnă lumea să se roage pentru arhiepiscop.

ÎPS Pimen a oficiat şi slujba din noaptea de Înviere, deşi se simţea vizibil rău. Alături de el au participat 20 preoţi şi călugări, la ceremonialul ţinut la mănăstirea Sfântul Ioan din Suceava, unde vieţuieşte ÎPS Pimen. Direcţia de Sănătate Publică Suceava a demarat o anchetă epidemiologică.



