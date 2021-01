Medicii infirmă că l-au tratat anti-COVID pe Mihai de la 3 Sud-Est cu Ivermectină, medicament de uz veterinar

Doctorul Ion Alexie, şeful secţiei de Boli infecţioase al Summerlin Hospital Medical din Las Vegas, a declarat la Antena 3 că l-a tratat cu Ivermectină pe Mihai Budeanu (44 ani), unul dintre componenţii trupei 3 Sud-Est, care a fost grav bolnav de COVID-19 în luna noiembrie a anului trecut.

Cântăreţul a fost internat în stare gravă la Spitalul Municipal Mangalia pe 19 noiembrie 2020, iar câteva zile mai târziu a fost transferat la Medgidia. În total, a stat internat aproape o lună.

„Da, l-am tratat prin telefon. Chiar în ambulanţă i s-a dat Ivermectină. În protocol au existat şi steroizi”, a afirmat dr. Alexie, specialist de Boli interne şi infecţioase, luni seara, la Antena 3.

„Dacă l-a luat, l-a luat fără ştiinţa noastră“

Autorităţile medicale din Constanţa infirmă însă că Mihai Budeanu a fost tratat cu Ivermectină în ambulanţă sau în unităţile medicale în care a fost internat.

Dr. Claudia Tatarici, purtătoarea de cuvânt a Serviciului de Ambulanţă a Judeţului Constanţa, neagă că lui Budeanu i-a fost administrat în ambulanţă acest medicament – aşa cum susţine dr. Alexie din Las Vegas. Medicamentul neautorizat în România nu poate fi administrat de cadrele medicale nici cu acordul pacientului sau la cererea lui expresă.

„Noi nu dăm aşa ceva, nu există în protocolul nostru, nu le avem în programa de medicaţie, în baremul aprobat. Nu este trecut în protocoale, nu este recomandat de Ministerul Sănătăţii. Nici cu acordul pacientului sau la cererea lui expresă nu putem administra. Nu îşi riscă nimeni slujba. Poate vreo ambulanţă privată, dar nu cred că ar face nici ei aşa ceva“, a declarat categoric dr. Tatarici.

Sursele medicale de la Medgidia susţin că nimeni din spital nu i-a dat Ivermectină lui Mihai Budeanu. „Steroizi da, i-am dat Solu-medrol, Tocilizumab şi Remdesivir. Printre altele. Dar Ivermectină, nu“, spun sursele citate.

Totuşi, ele atrag atenţia că Ivermectina, care este sub formă de tablete, poate fi ingerată de pacient fără ştirea sau fără acordul medicilor.

„Cadrele medicale nu-şi pot asuma acest risc, să facă un tratament neautorizat în România, care este doar de uz veterinar. În America, da, au apărut studii ştiinţifice încă din aprilie 2020 care arată că Ivermectina este eficientă în oprirea replicării virale, cu potenţial succes în tratarea COVID-19, dar noi nu l-am folosit. Am auzit că l-au cumpărat oamenii, care vor căuta acum mirajul Ivermectină. Este un tratament oral, nu injectabil, pacientul îl poate lua oricând fără ca cineva din spital să ştie. Este posibil să-l fi avut şi să-l fi luat Budeanu, care a fost într-o stare extrem de gravă, dar în orice caz fără ştirea noastră“, sunt de părere sursele medicale.

Tratamentul cu Ivermectină, publicat de 3 Sud-Est pe Facebook

Mihai Budeanu a evitat să spună care i-a fost tratamentul administrat în spital. „Am avut alături nu doar doctori, ci şi îngeri păzitori: Dr. Ion Alexie, prietenul nostru medic specialist infecţionist în Las Vegas, care mi-a furnizat protocolul de tratament folosit în spitalul din Vegas. Mulţumesc foarte mult prietenului nostru, medic primar ATI Ciprian Bărbulescu, care a fost foarte implicat şi atent în tratarea mea şi personalului medical al Spitalului Municipal Mangalia. Mulţumesc, de asemenea, medicilor şi cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Medgidia, în special Dr. Ionuţ Vasiliu pentru aportul foarte important în salvarea vieţii mele“, a scris el pe Facebook.

El a precizat apoi într-un interviu televizat ce i s-a întâmplat. „Am avut o perioadă în care era să plec din această lume. Am fost la limită. Respiram din ce în ce mai greu. Într-o zi dificilă, am chemat salvarea, m-a luat, m-a dus la Medgidia. A trebuit să ajung la o secţie de ATI urgent. Oxigenul scăzuse la un nivel undeva de 50%. Doctorii au spus că am scăpat printr-un miracol. Aveam şanse la viaţă undeva la 5%. Doctorul Ion Alexie mi-a furnizat protocolul de tratament folosit în Vegas, acela cu plasmă şi nişte medicamente; tratamentul clasic care se ia în acest caz. Am stat trei săptămâni la ATI, apoi am trecut pe Interne şi am mai stat puţin“, a povestit cântăreţul în emisiunea „Vorbeşte lumea“ , din 8 ianuarie, de la Pro TV.

Într-o postare oficială, colegii de trupă ai lui Mihai, Laurenţiu Duţă şi Viorel Sipoş, au mulţumit la rândul lor celor care le-au salvat prietenul, publicând pe pagina de Facebook 3 Sud-Est protocolul Covid-19 transmis de dr. Ion Alexie: „Protocolul de tratament Covid-19 atât pentru cazurile cu manifestări uşoare cât şi pentru cazurile cu simptome medii sau severe de la dr. Ion Alexie, medic specialist Boli Infecţioase din Las Vegas. Încă o dată îi mulţumim pentru tot sprijinul acordat colegului nostru, Mihai, în luptă dificilă cu Covid 19. Iată Protocolul: Covid-19 Protocol Las Vegas - Tratamentele pentru Covid-19, UPDATED Noiembrie 26, 2020, includ Ivermectina“

Pe aceeaşi temă:

Avertismentul medicilor veterinari despre un „antidot Covid-19“: „Ivermectina are efecte cancerigene“