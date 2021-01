Medic şef UPU: „Când aud de oameni care nu vor să se vaccineze, mi se face frică”

Rodica Tudoran, medic şef al Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa, a declarat la câteva minute după ce s-a vaccinat că este „fericită” şi speră ca numărul cazurilor de infectare să înceapă să scadă.

„A fost o perioadă grea, o perioadă în care am învăţat foate multe, am învăţat să ne sprijinim mult ca medici, ca asistenţi, ca echipă. Ne-am confruntat cu necunoscutul, dar am învăţat să facem faţă”, a spus medicul Rodica Tudoran.

Medicul a vorbit şi despre cei care nu cred în vaccin şi nu se vor vaccina.

„După ce am văzut ce am văzut în ultimele luni, când aud de oameni care nu vor să se vaccineze, mi se face frică, frică de faptul că nu vom putea nici cu vaccin să stăpânim pandemia din cauza celor care sunt sceptici. Vaccinul este o şansă pentru toată lumea, o şansă să stopăm evoluţia acestei pandemii şi să revenim la normal, să trăim.

Am văzut oameni care nu pot să respire, care luptau pentru fiecare gură de aer. Cei care nu vor să se vaccineze să încerce să-şi imagineze asta, pentru că ei nu ai văzut aşa ceva. Cred că ar fi destul. Un vaccin care este utilizat peste tot (UE, SUA) este un vaccin sigur. Nu cred că cineva şi-ar permite să dea drumul unui vaccin care să nu ofere siguranţă şi eficienţă”, a mai spus medicul Rodica Tudoran.

În judeţul Constanţa funcţionează şase centre de vaccinare: Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalul Municipal Medgidia şi Spitalul Militar de Urgenţă “Al.Gafencu” SMMIT. În zilele următoare se vor deschide centre de vaccinare şi în oraşele Cernavodă şi Hârşova.

