Haosul urbanistic din Constanţa ajunge în instanţă. Actualul primar solicită anularea autorizaţiilor emise de fostul edil

Un bloc din municipiul Constanţa, din cartierul Tomis Plus, este pus în pericol de săpăturile la fundaţia unui imobil învecinat. În luna decembrie 2020, locatarii blocului pus în pericol au făcut diferite sesizări pentru a sista lucrările. „Să sperăm că lăcomia nu o să ducă într-un final la tragedii. În cartierul Tomis Plus, pe un petic de teren liber, situat pe strada Bratislava între alte 4 (!) blocuri, se construieşte un imobil P+4”, scriu cei de la Verde Urban

Oamenii solicitau ca la faţa locului să vină şi cei de la Inspectoratul de Stat în Construcţii „întrucât există pericol de surpare a pământului de sub blocul vecin. Deja a fost expusă instalaţia de canalizare a imobilului. Cât de aberantă poate fi o autorizaţie de construire care să permită săpături de natură să pună în pericol stabilitatea unui bloc învecinat?”, se întreabă cei de la Verde Urban.

Primarul Chiţac contra primarului Făgădău



Actualul primar al municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, susţine că din momentul preluării mandatului (octombrie 2020) a respins eliberarea autorizaţiilor de construire neconforme. „Ne-am opus supraetajării unor blocuri, acea practică des folosită de vechea administraţie. Multe PUZ-uri şi PUD-uri au primit aviz negativ de la Direcţia urbanism, iar consilierii au luat act şi au votat împotrivă în şedinţele Consiliului local.”

Legat de proiectul imobiliar din Tomis Plus, care pune în pericol alte blocuri, Vergil Chiţac spune că a luat act de reclamaţiile oamenilor „cu privire la o autorizaţie aprobată de fostul primar asupra căreia planau suspiciuni de nelegalitate. Am dispus un control intern şi am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcţii să facă verificări. Urmare a celor descoperite, am iniţiat în calitate de primar anularea acestei autorizaţii în justiţie chiar la începutul acestei săptămâni, înainte să expire termenul de 1 an în care putea fi atacată. Sunt primul primar al Constanţei care merge în instanţă să-şi apere cetăţenii”, mai spune Vergil Chiţac.

Citeşte şi:

Contre între arhierei. ÎPS Teodosie critică declaraţiile ÎPS Calinic despre botez: „Afirmaţii superficiale. La Sinod vom avea o discuţie” VIDEO

Forţe navale române, integrate în gruparea NATO ce asigură securitatea la Marea Neagră