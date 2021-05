Gunoaiele din Germania continuă să sosească în România. 500 de tone de deşeuri, descoperite în Portul Agigea

Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă în cooperare cu lucrători din cadrul Gărzii de Mediu Constanţa, ai Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud şi a unor reprezentanţi ai Agenţiei FRONTEX, au efectuat controlul fizic asupra a 25 containere sosite în Portul Constanţa Sud Agigea, încărcate cu deşeuri din Germania.



„În data de 11.05.2021, poliţiştii de frontieră în cooperare cu lucrători din cadrul Gărzii de Mediu Constanţa, ai Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud şi a unor reprezentanţi ai Agenţiei FRONTEX, au identificat alte 25 containere sosite din Germania, pentru aceeaşi firmă de pe raza judeţului Prahova care efectuează activităţi de import în România”, transmite Poliţia de Frontieră.



În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că nu corespund datele declarate şi cuprinse în documentele prezentate autorităţii vamale, mărfurile constând în deşeuri, amestec de metal şi hârtie, textile, cauciuc, lemn, baterii şi bucăţi de azbest, în cantitate de aproximativ 500 de tone, ce nu pot fi puse în libera circulaţie pe teritoriul României.



A fost luată măsura nepermiterii importului pe teritoriul României de către comisarii Gărzii de Mediu Constanţa.



În cauză, poliţiştii de frontieră continuă cercetările, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta învestit în cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor folosirea de acte nereale şi regimului deşeurilor, iar bunurile vor fi returnate la expeditor.

FOTO: Poliţia de Frontieră

În urmă cu două zile, pe 10 mai, autorităţile au descoperit alte 300 de tone de deşeuri sosite tot din Germania. Destinatarul era acelaşi - firma din Prahova.

„S-a stabilit faptul că nu corespund datele declarate şi cuprinse în documentele prezentate autorităţii vamale, mărfurile constând în deşeuri, amestec de metal şi hârtie, textile, cauciuc, lemn, baterii şi bucăţi de azbest, în cantitate de aproximativ 300 de tone, ce nu pot fi puse în libera circulaţie pe teritoriul României”, transmite Poliţia de Frontieră.

Şi aceste containere au fost expediate înapoi.

Citeşte şi:

Sorin Strutinsky, partenerul de afaceri al lui Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, a fost prins în Italia. Cererea de extrădare, în lucru

Maraton de vaccinare pentru tineri la Constanţa, organizat de Universitatea Ovidius. Sunt primiţi studenţi români şi străini, liceeni şi dascăli