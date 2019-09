Elevii dau în judecată Ministerul Educaţiei pentru decizia de a-i trimite la profesională pe cei cu media sub 5 la admitere

În data de 27 august, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat ordinul prin care reglementa organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul de stat în anul şcolar 2020-2021. Printre prevederile acestui ordin, la articolul 2, alineatul 10, este prevăzut faptul că elevii care obţin media de admitere sub 5.00 nu pot participa la repartiţia computerizată în unităţile de învăţământ liceal de stat.



Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) îşi exprimă dezacordul faţă acestă decizie deoarece „traseul educaţional pe care fiecare elev îl urmează ar trebui să fie ales de către acesta, luând în considerare interesele şi aptitudinile pe care le are. Mai mult, faptul că un elev nu a putut obţine media minimă pentru a ajunge la liceu nu garantează că posedă competenţele necesare pentru învăţământul profesional, ci poate avea cauze diverse, ce ţin atât de pregătirea cadrelor didactice, cât şi de condiţiile socio-economice ale familiilor lor”, se arată într-un comunicat de presă al AEC.



Preşedintele asociaţiei, elevul Andrei-Maihai Tănase, spune că „nu putem avea aceleaşi pretenţii de la un elev care trăieşte într-o familie cu condiţie materială moderată, comparativ cu unul dintr-o familie cu condiţie materială deficitară. La fel, există discrepanţe între mediul urban şi rural, mai ales în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al cadrelor didactice, cei mai mulţi profesori cu gradul I aflându-se în liceele de top din mediul urban, în timp ce profesorii debutanţi ajung, de regulă, în şcolile din mediul rural. Dacă un elev are potenţialul să ajungă un bun doctor, acesta poate fi irosit dacă statul nu a fost în stare să îi asigure condiţiile necesare pentru a îl exploata. Ca urmare, dacă un elev obţine media 5.00 la admitere, asta nu denotă din start că el nu este potrivit pentru învăţământul teoretic” .

În ceea ce priveşte aspectele de formă, Asociaţia Elevilor din Constanţa a solicitat în data de 16 august Ministerului Educaţiei Naţionale organizarea unei dezbateri publice pentru acest ordin, în conformitate cu art. 7, alin. (9) din Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003. Nici până în ziua de astăzi, Ministerul Educaţiei Naţionale nu a convocat o astfel de întâlnire, fapt ce constituie încălcarea legii.



Din aceste motive, AEC va acţiona în instanţă Ministerul Educaţiei Naţionale şi va continua demersurile pentru apărarea drepturilor elevilor şi promovarea unui sistem de învăţământ centrat cu adevărat pe elev.

