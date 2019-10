Elevă certată fiindcă a avut curajul să demonstreze că fondul şcolii există. „Nu scapă ea nepedepsită”

„Fondul şcolii există, deşi autorităţile se fac că nu există- 100 lei/elev. Deşi primarii şi directorii se jură că în şcolile administrate de aceştia nu se colectează niciun ban şi că elevii au toate necesităţile, în realitate, aceştia gestioneză sute de mii de lei pe cale informală.



Am făcut rost, zilele trecute, de un tabel care cuprindă "situaţia colectării" fondului şcolii în Liceul Teoretic Traian din Constanţa, liceu unde învăţ şi eu. Am fost şocată să văd ce sume se vehiculează şi destinaţia lor. Mai mult, tabelul are o rubrică şi de grad de colectare, ceea ce îmi da senzaţia că dacă nu ne conformăm urmează să fim executaţi silit. Practic, Liceul Traian cheltuie pe sub mână aproape 10.000 € pentru pază, consumabile, <<serbare crăciun>> sau <<premii olimpici>>”, scrie Roxana, care este şi vicepreşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

Din tabelul prezentat de aceasta, reiese că în anul şcolar 2018/2019 s-au strâns de la elevi 46.100 de lei. În acelaşi document se arată şi cum se cheltuiau sumele: pază, consumabile, serbări sau medicamente pentru cabinetul şcolii. Suma cea mai mare merge către paza instituţiei, un serviciu pe care nu părinţii ar trebui să-l asigure, ci administraţia locală.

Postarea Roxanei nu a fost bine primită de către conducerea şcolii, însă cei mai virulenţi în a o certa pe elevă sunt unii părinţi din cadrul Asociaţiei de Părinţi a Liceului Traian-Constanţa, cei care au iniţiativa de a strânge acest fond al şcolii.

„În pauză am fost chemată la director, să discutăm, paznicul liceului intrând la mine în clasă şi insistând să mă prezint urgent, întrucât directoarea vrea neaparat să poarte o discuţie cu mine. Cel mai probabil acest gest a fost făcut şi în încercarea <<să mă calmeze>>, aşa cum a dorit să se întâmple şi după ce, la şedinţa de acum câteva zile a Consiliului de Administraţie, am cerut să se respecte legislaţia în vigoare”, descrie Roxana ce s-a întâmplat a doua zi după prezentarea tabelului cu sumele strânse.

Unii părinţi, pe grupul de discuţie al acestora, au cerut ca Roxana să fie adusă în faţa conducerii şcolii şi a Asociaţiei pentru „a găsi o soluţie”. „Consiliul profesoral va hotărî cât de grav este ce a făcut domnişoara şi ce sancţiuni vor fi aplicate din regulamentul şcolii”, scrie un părinte, în timp ce altul este mai categoric: „nu scapă ea nepedepsită. Ori şcoala, ori părinţii, ori colegii....”

Nu toţi părinţii din acel grup de discuţii au fost de acord cu punerea Roxanei la zid. Au fost şi mesaje care au apreciat gestul elevei. „Sunt uimit cum câţiva oameni maturi demonstrează un spirit atât de combativ. Sunt convins că or să o dea cu capul de pământ pe această minoră care a îndrăznit să aibă o atitudine civică, care nu corespunde cu ideile lor aflate la limita legii...Aceşti părinţi războinici care acum câteva săptămâni afirmau cu tărie în acest grup că trebuie să-i OBLIGĂM pe toţi copiii să dea bani pentru pază”.

Roxana spune, în continuare, că atât conducerea şcolii, cât şi Asociaţia de părinţi au negat iniţial autenticitatea documentului, mai apoi recunoscând că acel tabel este real.

„Reprezentanţii asociaţiei de părinţi au susţinut zilele acestea, sus şi tare, faptul că elevii nu au fost obligaţi să cotizeze la fondul şcolii, dar se pare că, această presiune asupra elevilor şi a părinţilor a existat tocmai din partea unora dintre membrii asociaţiei care au susţinut cu tărie necesitatea obligării tuturor elevilor de a da banii pentru asigurarea pazei.

Mai mult de atât, au fost membrii ai asociaţiei de părinţi care au vrut să fiu sancţionată pentru ce am făcut, aceştia neînţelegând că problema reală pe care o clamez este lipsa de interes a autorităţilor locale faţă de asigurarea accesului la educaţie şi lipsa de iniţiativă a directorilor care în loc să ceară banii necesari bunei funcţionari a unităţilor de învăţământ pe care le conduc de la Consiliul Local, preferă să apeleze la sprijinul material al părinţilor, unii directori chiar ignorând posibilitatea solicitării de fonduri de la autorităţile locale”, mai scrie Roxana.

