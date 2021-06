Eleva de 16 ani care se ia la trântă cu sistemul de educaţie. „Suntem nevoiţi să ne apărăm drepturile”

Ariana Dudună (16 ani) este elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa, iar de două săptămâni este preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa (AEC), cea mai reprezentativă şi bătăioasă asociaţie din România care apără drepturile şcolarilor. Printre victoriile AEC se numără dreptul elevilor de a avea un vot în Consiliul de Administraţie al liceelor, transport subvenţionat, acordarea de burse şi manuale şcolare gratuite pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.



Ariana a intrat în asociaţie încă din clasa a VII-a, după ce a văzut problemele cu care se confruntă şcoala şi colegii. A fost un gest privit cu reticenţă chiar de părinţii ei, care, treptat, s-au obişnuit că au o fată ce se implică în lupta pentru drepturile elevilor.



„La momentul acela am intrat în AEC împinsă de problemele şi abuzurile care se întâmplau în şcoala mea: nu aveam o sală de sport, se strângea fondul şcolii, se strângeau bani pentru pază, profesorii puneau absenţe unor elevi prezenţi la cursuri sau profesorii notau elevi pe care nu-i ascultau. Ideea că pot să-i ajut şi pe alţii, să rezolv problemele de la mine din şcoală şi pot să-mi apăr drepturile mi-a aprins un beculeţ în minte şi atunci am devenit membru”, spune eleva.



După un an, în clasa a VIII-a, a fost aleasă vicepreşedinte al AEC, din această calitate putând acumula mai multă experienţă în reprezentarea elevilor. Asta a determinat-o ca în iunie 2021 să candideze cu succes la funcţia de preşedinte al Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

Într-o lume ideală, elevii şi-ar „vedea de treaba lor”

Nu de puţine ori, când elevii ies în public pentru a-şi apăra drepturile încălcate, primesc apostrofări şi „sfatul” că trebuie să-şi vadă de „şcoală şi de treaba lor de elevi”, nu să se implice în reforme ale Educaţiei, proteste, scrisori deschise, procese şi multe altele.



„Într-adevăr, elevii nu ar trebui să se ocupe de aceste lucruri. Într-o societate ideală, elevii nu ar trebui să meargă la primar să-i spună să respecte legea, ci ar trebui să se întâmple firesc. Totuşi, nu ne aflăm în această societate ideală şi am ajuns să fim nevoiţi, şi e datoria noastră, să ne apărăm drepturile. Dacă nu o vom face noi, cine o va face?”, se întreabă Ariana.



Chiar şi părinţii elevilor sunt în multe cazuri „de partea” profesorilor, ignorând dreptul copiilor. La nivel instituţional, AEC colaborează foarte bine cu Federaţia Asociaţiilor de Părinţi, dar la nivel local, asociaţiile de părinţi din şcoli nu funcţionează cu scopul reprezentare, ci „sunt organe prin care se colectează fondul şcolii. Este trist că există părinţi care nu luptă pentru drepturile elevilor. Sunt cazuri în care părinţii îi intimidează pe elevii care îşi apără drepturile. Sunt şi exemple de bună practică, dar sunt cazuri izolate”, explică preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa.

Priorităţile unei eleve de 16 ani

Din fericire, spune Ariana, AEC are în spate o istorie, de aceea, preşedinţii ei, indiferent de vârstă, sunt priviţi cu seriozitate chiar dacă vorbesc cu un ministru, deputat, şef de inspectorat şcolar. „Totuşi, societatea noastră nu a ajuns în situaţia în care un cetăţean să poată discuta de la egal la egal cu un ales într-o funcţie publică. De multe ori am fost întâmpinaţi cu o atitudine de superioritate. Doar că nu ne lăsăm intimidaţi, mergem cu legea în mână şi ne ţinem tari”, spune eleva.



Proaspăt aleasă să conducă asociaţia de elevi, Ariana are pe lista de priorităţi participarea la dezbaterile din Comisia de Transporturi a Camerei Deputaţilor a OUG 50 privind decontarea transportului elevilor, unde va solicita neavizarea acestei Ordonanţe care-l obligă pe un elev să-şi cumpere mai întâi un abonament, apoi să primească banii pentru el. Or, sunt familii care nu-şi permit aceşti bani, susţine AEC.



O altă preocupare a tinerei este cea de a sprijini introducerea obligatorie a orelor de educaţie pentru viaţă. „Sunt cursuri necesare având în vederea numărul mamelor minore şi alte statistici care materializează lipsa de educaţie sexuală. Nu suntem de acord cu posibilitatea ca părinţii să-şi retragă copiii de la această materie prin prisma faptului că la materia respectivă nu se vor preda noţiuni care fac parte din anumite convingeri, ci noţiuni ştiinţifice sau juridice, care sunt realităţi. Nu se compară cu ora de religie, deoarece religia ţine de convingere: pot sau nu să cred. Dar în Codul Penal nu am cum să pot să cred sau nu. ”



AEC va continua să pună presiune pe aleşii locali din judeţ pentru a respecta legea în ceea ce priveşte acordarea burselor pentru elevi şi paza instituţiilor de învăţământ. Constanţa este unul dintre judeţele unde majoritatea administraţiilor locale acordă burse, după ce Asociaţia Elevilor a intentat nenumărate procese.

