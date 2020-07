Decizia procurorilor în cazul senatorului Vergil Chiţac, primul parlamentar român îmbolnăvit cu COVID-19

Îmbolnăvirea senatorului a trimis în autoizolare aproape tot Guvernul României şi mai mulţi parlamentari, deoarece Chiţac participase la diferite întâlniri, inclusiv la unele ale PNL, partidul care îi susţine candidatura la primăria municipiului Constanţa.



La acea vreme, în Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa mai era doar un singur pacient cu COVID-19. Vergil Chiţac a fost acuzat de „inconştienţă” deoarece nu se autoizolase deşi fusese cu trei săptămâni înainte la Bruxelles. Acum, după ce s-a vindecat şi toate testele sunt negative, senatorul spune că virusul nu a fost contactat în acea călătorie.

La câteva zile după internarea sa, Parchetul General a anunţat că procurorii s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal pe numele senatorului.

Marţi, 7 iulie, Vergil Chiţac a anunţat că dosarul in rem (vizează o faptă, nu o persoană) a fost clasat de către procurori.

„Dragii mei, legat de nefericita întâmplare din martie, am primit clasarea dosarului in rem. Pentru cei care încă se îndoiau, aceasta este dovada incontestabilă a nevinovăţiei mele, integritatea nefiindu-mi niciodată pusă la îndoială. În cariera mea anterioară, am administrat patrimonii de peste 100 de milioane de euro şi am dat bun de plată la peste 60 de milioane de euro, bani publici şi europeni, fără să existe nici cea mai mică suspiciune legată de activitatea mea.

Vreau să mulţumesc acelora care m-au susţinut în acele momente dureroase. De asemenea, îi chem alături de mine şi pe cei care atunci m-au privit cu rezerve”, scrie Chiţac pe pagina sa de Facebook.

