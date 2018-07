Cum au de gând olandezii să salveze de la dezastru şantierul naval din Mangalia

Olandezii de la Damen Group au preluat pe data de 20 iulie 2018, de la sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), un pachet de 49% din acţiunile Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), redenumit acum Damen Shipyard Mangalia. Conform acordului încheiat cu statul român (deţinător al 51% dintre acţiunile companiei cu sediul în Mangalia), grupul Damen va asigura şi managementul operaţional al şantierului cunoscut de acum drept Damen Shipyards (DS) Mangalia.

Proaspăt numit la conducerea Şantierul Naval Damen Mangalia, olandezul Chris Groninger (45 ani) şi-a anunţat deja planurile manageriale pe baza cărora crede că va relansa producţia şi va readuce afacerea în zona de profit, după ce în ultimii ani aceasta a avut pierderi uriaşe.

Unitatea de producţie navală este a doua din România a grupului olandez, după şantierul de la Galaţi, pe care îl are în proprietate de 19 ani şi care a devenit cel mai important centru operaţional al companiei.

Cum vede noul manager relansarea afacerii

Potrivit lui Chris Groninger, primul aspect al strategiei de dezvoltare a companiei de la Mangalia este creşterea numărului de angajaţi, astfel încât să crească volumul producţiei. „Şantierul trebuie să ajungă la peste 3.000 de salariaţi în 2020 (n.r. – în prezent are 2.000 de angajaţi), pentru a putea onora toate comenzile. Pentru a profita la maximum de acest şantier cred că trebuie să dublăm numărul angajaţilor în timp“, a declarat noul director.

Chris Groninger noul director al Şantierului Naval Mangalia FOTO Damen Group

În ceea ce priveşte producţia, Damen va construi trei tipuri de nave la Mangalia: offshore, RoPax şi nave de croazieră. „Mangalia este perfect echipată pentru asta, având trei docuri uscate pentru reparaţii, un spaţiu de amarare de 1,6 km şi o mare capacitate a macaralelor şi ateliere distribuite pe aproximativ un milion de metri pătraţi. Dacă vă uitaţi la poza şantierului de deasupra, puteţi vedea ca este perfect. Nu există şantier naval mai bun decât cel de la Mangalia pentru ceea ce avem de gând să facem“, a explicat Groninger.

Managerul anunţă şi o schimbare a strategiei în privinţa materiilor prime folosite, dar şi în privinţa armării navelor. „În prezent, şantierul este amenajat pentru a construi nave cu plăci groase din tablă, pe când noi vrem să trecem pe plăci subţiri. De asemenea, vrem să trecem la un mediu care este mai echilibrat între lucrările de confecţii metalice şi lucrările de armare. Intenţia noastră este de a livra nave complete de la acest şantier“, a mai spus Groninger.

Întâlnirea noii conduceri cu angajaţii şantierului naval Mangalia FOTO Damen Group

El a explicat că în contrast cu multe locaţii Damen – inclusiv Damen Song Cam, unde navele standard reprezintă norma – la Mangalia se vor construi nave unicat, foarte complexe, cu activităţi de inginerie şi producţie simultane. Este de remarcat că Damen nu are în vedere pentru şantierul de la Mangalia doar construcţia de nave noi.

„Mai sunt şi alte două activităţi pe care le vom întreprinde, dintre care una este activitatea de reparaţii şi întreţinere. Această activitate va fi coordonată de Damen Shiprepair & Conversion. Şantierul are un istoric de deservire a clienţilor greci – majoritatea cu cargouri – şi vom căuta să continuăm relaţiile cu aceasta şi să ne extindem operaţiunile pentru a deservi şi mai mulţi dintre clienţii noştri din regiune“, a adăugat Chris Groninger.

Celălalt domeniu de dezvoltare este un pas oarecum nou pentru grup: lucrări de construcţii offshore. „Acest lucru este ceva cu adevărat diferit, cu proceduri diferite şi standarde diferite. Cu toate acestea, am discutat chestiunea îndeaproape cu partenerii noştri din Guvernul României şi şantierul posedă capacităţile necesare. Întreaga industrie va auzi de Mangalia“, a declarat managerul olandez.

Şantierul naval de la Mangalia FOTO Damen Group

Acesta a anunţat şi un plan ambiţios pentru dezvoltarea propriei forţe de muncă, după modelul dezvoltat deja la Damen Galaţi (şcoli de ucenici şi parteneriate cu licee şi facultăţi), dar şi pentru creşterea anvergurii lanţului local de aprovizionare.

„Această operaţiune va fi o combinaţie robustă dintre puterea comercială a Damen şi dotările impresionante ale şantierului. Şi, cu aceste unelte, ne vom asigura că întreaga industrie va auzi de Mangalia”, a mai spus Groninger.

Cine este Chris Groninger

Istoricul lui Chris Groninger include amenajarea şantierului naval Damen din Vietnam, care funcţionează cu succes de patru ani. Înainte de a lucra la Damen (unde a ajuns în 2009), Groninger a lucrat în cadrul KPMG timp de şapte ani, răstimp în care şi-a finalizat studiile doctorale şi postdoctorale în economie.

Prima sa funcţie în grupul Damen a fost de business controller, apoi a urcat rapid în ierarhie, devenind directorul financiar al Damen Shipyards Gorinchem – o funcţie prin care Chris a interacţionat cu diverse şantiere navale Damen din jurul lumii.

Acum şase ani a plecat în Vietnam pentru a superviza amenajarea Şantierului Naval Song Cam. „Pentru început, a fost mare provocare” spune el. „Nu numai mutarea de pe parte financiară pe partea de management general, dar şi construirea unui şantier aproape de la zero. Nu era mai nimic acolo – tocmai ce începusem să dragăm; încă nu era nici o clădire”, adaugă olandezul.

Într-un an şi jumătate şantierul era operaţional, iar navele Damen standard au început să iasă de pe linia de producţie. În primul an de funcţionare au livrat patru nave, iar în 2017 s-au produs 32.

„Nu a fost uşor să-mi iau rămas bun de la Damen Song Cam, după ce am pus atât de mult suflet să-l ridic. Am plecat în România cu soţia. Ne-am uitat la şcoli, unde am putea locui şi ce am putea face acolo şi am devenit din ce în ce mai entuziasmat. România are o moştenire culturală bogată. O mulţime de oameni diferiţi s-au perindat pe acolo de-a lungul anilor şi cu toţii şi-au lăsat amprenta asupra ţării. De-abia aştept să explorez tara şi să învăţ limba”, a mai declarat noul director general al Damen Mangalia.

Despre Damen Group

Damen Shipyards Group operează 35 de şantiere navale şi de reparaţii, având 12.000 de angajaţi în întreaga lume. Damen a livrat până acum mai mult de 6.000 de nave în peste 100 de ţări, furnizând anual aproximativ 160 de nave către clienţi din întreaga lume.