Celebrul bric Mircea are patru nave surori. În ce ţări se află superbele veliere

Pe lângă velierul Mircea, care a devenit nava-şcoală a României, la Şantierul Naval „Blohm und Woss “ din Germania s-au construit ("Eagle" (ex. Horst Wessel) - SUA, "Gorch Foch I" (ex. Tovarisch, ex. Gorch Foch - nava muzeu) - Germania, "Gorch Foch II" - Germania, "Sagres" (ex. Albert Leo Schlageter) - Portugalia).

După reparaţiile capitale şi modernizările făcute în anul 1966 la şantierul unde a fost construit, velierul Mircea a devenit nava cea mai modernă dintre surorile ei.

În anul 1965, nava-şcoală „Mircea“ era o epavă: doar ce fusese înapoiată României de sovietici, care o confiscaseră după război, alături de alte nave de război.

De Ziua Marinei, în 1964, nava-şcoală „Mircea“ era dezarmată, iar motorul era stricat. Cu toate acestea, a participat la festivităţile verii din acel an. La ultima repetiţie, când navele au fost puse în dispozitiv, pe partea de vest, locul rămăsese liber. Atunci, autorităţile au decis ca golul să fie umplut de bricul Mircea, deşi mulţi s-au opus spunând că nu are aspect plăcut şi este dezarmat, îşi amintea amiralul Ilie Ştefan, cel care a condus nava în misiunea din 1967.

Contraamiralul Petre Zamfir, cel care a fost comandantul navei-şcoală „Mircea“ în timpul celebrului marş din Golful Biscaya, când a salvat-o dintr-o aprigă furtună, spune că Gheorghe Gheorghiu-Dej a rămas impresionat de bric şi l-a întrebat pe contraamiralul Grigore Marteş ce e cu acea navă. Când a aflat în ce situaţie este, a dat imediat ordin să fie dus la reperaţii în şantierul naval din Germania, unde fusese construită, la „Blohm und Voss“.

Nava a fost prinsă într-o furtună puternică în Biskaya, însă comandantul a reuşit să o ducă în Germania, fără pierderi de vieţi omeneşti. Reparaţiile au durat cam o lună şi jumătate în şantier.

Pentru construirea navei-şcoală Mircea s-a făcut subscripţie publică, la iniţiativa Ligii Navale Române. Suma strânsă, spune istoricul Valentin Ciorbea, era de doar şase milioane de lei, mult prea mică, şi atunci regele Carol al II-lea a aprobat din bugetul de stat alocarea a 120 de milioane de lei.

Noul bric a fost construit în Germania, la şantierele „Blohm und Voss“ din Hamburg, unde au mai fost construite alte patru nave de acelaşi tip. Spre deosebire de primul bric, nava – şcoală Mircea are corpul din oţel. Măsoară 84 de metri lungime şi are o lăţime de 12,5 metri. Are trei catarge şi 23 de vele.

În cele aproape opt decenii, nava-şcoală a fost în peste 45 de marşuri de practică în Marea Neagră, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. Cele trei traversade, din anul 1976, 2004 şi 2009 au reprezentat cele mai lungi şi complexe marşuri din cariera sa. Datorită bunei pregătiri a comandanţilor, dar şi a echipajului, Mircea a scăpat cu bine din bombardamente, furtuni, dar şi din Triunghiul Bermudelor, pe care l-a traversat în anul 1976, când nava-şcoală Mircea a participat, alături de veliere din întreaga lume, la comemorarea a 200 de ani de la declararea independenţei SUA, în urma unei invitaţii a Departamentului Forţelor Maritime al Statelor Unite ale Americii.