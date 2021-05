ÎPS Teodosie, prima reacţie după criticile Patriarhiei: „Numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem. Nu-mi doresc să ajung patriarh”

Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a primit un răspuns dur la scrisoarea trimisă de el în februarie la Patriarhia Română, prin care cerea „reactivarea şi repunerea în drept a Mitropoliei Tomisului“.

Vineri, 21 mai, ierarhul a făcut primele declaraţii referitoare la „mustrarea” primită din partea Patriarhiei Române.

„Dumnezeu este adevărul suprem. Am dorit să ne descoperim istoria de la Dobrogea, oameni pasionaţi au căutat în arhivele din lume şi au descoperit vestigiile risipite ale patrimoniului Sciţiei Minor”, a spus ierarhul.

În ceea ce priveşte răspunsul Sinodului, ÎPS Teodosie a spus că „Ei (ierarhii BOR) încă nu cunosc istoria”.

Despre acţiunile sale, criticate de Sinod, din timpul pandemiei, Teodosie a spus că „acţiunile pe care le-am făcut au fost în sensul de a nu rămâne creştinii singuri. Nu mă dezic de ce am făcut, totul am făcut la cererea lor. Stau mărturie mesajele pe care le am din diaspora. Am vrut să fiu în rugăciune şi voi fi aşa şi după pandemie. O să slujesc în fiecare zi liturghia, ce e rău în asta?”

În final, ierarhul a mai arătat că: „numai de sancţiunea lui Dumnezeu mă tem. Nu-mi doresc să ajung patriarh.”

Lista „păcatelor” lui Teodosie

În răspunsul adresat lui Teodosie, Patriarhia aminteşte câte lipsuri şi nereguli are în activitatea Arhiepiscopiei Tomisului, care „înregistrează mai multe probleme de natură administrativă, economică, de disciplină canonică şi educaţională“.



„În mod frecvent, Arhiepiscopia Tomisului creează notă discordantă, sfidând recomandările şi dispoziţiile Patriarhiei Române“, arată BOR.

În Arhiepiscopia Tomisului, normele Sfântului Sinod sunt încălcate prin: hirotonia unor teologi din alte eparhii fără ca aceştia să fi prezentat „documentele de ieşire canonică din eparhia de care aparţin“; admiterea la doctorat a unor candidaţi cu note sub 8,50 încălcând hotărârile Sfântului Sinod; primirea preoţilor şi monahilor din alte eparhii fără acordul chiriarhului eparhiilor respective. Patriarhia îi aminteşte lui Teodosie şi de iniţiativele sale din perioada pandemiei, însoţite de „o atitudine provocatoare care exprimă un duh de indisciplină şi răzvrătire“.



Un alt capitol fierbinte atins de Patriarhia Română este „fabrica de doctorate“ în Teologie de la Constanţa, acolo unde şef al şcolii doctorale este chiar ÎPS Teodosie. Conform documentului, CNATDCU – Comisia de Teologie a evidenţiat că la Constanţa sunt cele mai mari probleme legate de calitatea tezelor de doctorat şi a „onestităţii ştiinţifice“ (teze plagiate, profesori îndrumători care nu au legătură cu disciplina pe care o predau, deficienţe în redactare şi altele).



Patriarhia îi mai reaminteşte lui Teodosie că Arhiepiscopia Tomisului are datorii faţă de ea: de exemplu, 468.822 de lei faţă de Tipografia Cărţilor Bisericeşti (restanţe încă din 2016), iar neachitarea sumelor datorate va atrage „sancţiuni disciplinare pentru eparhia Tomisului“.



Astfel că, „pentru reactivarea mitropoliei Tomisului nu este suficientă doar invocarea unor merite istorice din trecutul îndepărtat, ci trebuie îndeplinite condiţiile statutare şi respectate hotărârile sinodale privind disciplina bisericească şi cooperarea între eparhii“, spune înaltul for bisericesc.



Sfântul Sinod consideră încheiate discuţiile cu privire la solicitarea ridicării la rang de Mitropolie a Arhiepiscopiei Tomisului. Oficial, aprobarea unei asemenea solicitări „nu este conformă cu Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi afectează negativ unitatea acesteia“.

