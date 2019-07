Începe NEVERSEA 2019, cel mai mare festival pe plajă din Europa. Programul primei zile

Cel mai mare festival pe plajă din Europa, NEVERSEA, începe la Constanţa joi, 4 iulie, la ora 14.00. Până duminică, 7 iulie, plaja Modern va oferi patru zile de muzică, distracţii, concursuri, premii, relaxare. „Aproape nimeni nu va pleca cu mâna goală de la NEVERSEA, toţi vor primi câte un premiu“, a promis Bogdan Buta, directorul firmei organizatoarea Neversea SRL.

Un abonament la NEVERSEA costă 499 lei, plus taxe, dar se pot cumpăra şi bilete pentru o zi, la preţ între 250 (primele două zile) şi 275 lei (ultimele două zile), plus taxe.

Concertele, la ediţia de anul acesta, vor începe la ora 14.00 din cauza caniculei. Băutura şi mâncarea vor fi servite în ambalaje biodegradabile, pentru protecţia mediului.

În incinta NEVERSEA va fi internet wi-fi gratuit, de care vor beneficia toţi participanţii.

Dj-ul suedez, Mike Perry a compus special pentru ediţia din acest an a festivalului NEVERSEA, imnul „One life”. Artistul a fost prezent la prima ediţie a festivalului.

La ediţia de anul acesta a festivalului, vor exista demonstraţii tactico-militare ale Forţelor pentru Operaţii Speciale, ale specialiştilor din structurile EOD, elevilor şi studenţilor din instituţiile militare de învăţământ şi personal din cadrul forţelor terestre, aeriene şi navale. Una dintre atracţii va fi spectacolul aviatic pregătit de Forţele Aeriene Române.

Peste 200 artişti români şi străini vor urca pe cele 5 scene mari şi 4 insule de muzică amenajate pe nisip. Aceştia sunt: G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man şi Subfocus DJ Set, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion şi Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt şi mulţi alţii.

„Fiecare scenă din festival va fi animată de dansatori costumaţi, din România, dar şi din străinătate. Nu vor lipsi nici în acest an locurile decorate cu butaforii unde, fanii festivalului se pot costuma pentru poze şi nici zonele de fashion, de unde pot să-şi achiziţioneze cele mai cool outfituri de festival. La scena principală, show-urile artiştilor vor fi acompaniate de acrobaţi care vor dansa în aer, la 5 metri înălţime, deasupra publicului”, spun organizatorii.

Statistic, festivalul NEVERSEA are un buget de 9 milioane euro, o echipă de 5.000 persoane dintre care 1.400 sunt voluntari. Scena principală are 25 metri înălțime, peste 90 de metri baza și peste 400 de metri pătrați de ecrane led de ultimă generație. Perimetrul festivalului este împrejmuit de 5 km de gard. Pentru protecția plajelor se folosesc peste 10.000 mp de podele de lemn și peste 8.000 mp de podele protecție trafic greu.

Organizatorii folosesc 22 de generatoare electrice pentru a acoperi întreaga zonă, însemnând 4,5 MW putere instalată - consumul unui oraș de 40.000 de locuitori din România. Cablurile electrice însumează o lungime de 30 kilometri şi o greutate de 12 tone. Vor fi la datorie peste 1800 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor și ai Poliției Locale, plus 300 de agenți de securitate privați. În perimetrul festivalului vor fi amplasate două spitale de campanie SMURD și 3 puncte de prim-ajutor.

Accesul pe plaja NEVERSEA se face prin Portul Tomis. Aici, spectatorii trebuie să schimbe biletul într-o brățară de festival la unul dintre corturile de acces.

