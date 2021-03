Viaţa la Urgenţe: „Fiecare medic are cimitirul lui. La 5 - 10 pacienţi, ştii că pe unul l-ai salvat” VIDEO

Medicul rezident Paul Oargă, specializat pe ATI, a stat de vorbă cu un medic de la Unitatea de Primire a Urgenţelor a Spitalului Clinic Judeţean din Cluj.

Acesta i-a vorbit despre aspectele negative ale activităţii: „De multe ori se întâmplă să petrecem mult timp încercând să căutăm un loc pentru pacienţi la un spital. Asta deja nu mai ţine de medic. E un fel de dispecerizare”.

De asemenea, medicul de la ATI a arătat că din cauza stării precare a pacienţilor au de a face frecvent cu decesul acestora: „Îmi plăcea cum zicea un profesor în facultate: „fiecare medic are cimitirul lui”. Există acest aspect negativ: mulţi pacienţi mor. Multă lume m-a întrebat cum suport chestia în continuare. Răspunsul e simplu, la 5-10 pacienţi morţi, ştii că pe unul l-ai slavat. Nu există o mulţimire mai mare decât să te întâlneşti cu un pacient pe care l-ai salvat”.

Una este urgenţa şi asta o ştie toată lumea!

Paul Oargă a mai atras atenţia că multe persoane ajung la Urgenţe chiar dacă situaţia lor, de fapt, nu o necesită:

„5.380.000 de prezentări în urgenţe la nivel naţional (într-o statistică din anul 2018). Din acestea 4.4 milioane sunt urgenţe de tip cod verde (durere de spate, durere de cap, febră) sau situaţii non-urgente. Urgenţele ”reale” cod roşu sau galben nu reprezintă nici măcar un sfert din prezentări. Ce spune asta despre noi? Că nu ne place traseul medic de familie - consult- recomandare/ bilet de trimitere - consult de specialitate şi preferăm scurtătura şi analize făcute pe loc chiar dacă asta presupune aglomerarea acestui sistem pus la grea încercare.”

„Personalul de acolo lucrează la foc automat. Pacienţii de multe ori sunt revendicativi şi recalcitranţi”





Oargă a mai susţinut că atitudinea pacienţilor este, de multe ori, incorectă:

„La UPU Cluj sunt în medie 130-150 de prezentări pe 24 ore la o mână de medici specialişti. Fiecare pacient este văzut din cap până în picioare: consult, analize, interpretare, consult de specialitate, solicitare de loc pentru internare pe secţie (în UPU nu te poţi interna), nu sunt locuri, caută loc, următorul pacient. Deci vă puteţi imagina ce stres este pe medici în situaţia asta. Personalul de acolo lucrează la foc automat. Pacienţii de multe ori sunt revendicativi şi recalcitranţi.”

El şi-a încheiat comentariul într-o notă pozitivă arătând:

„Destul cu aspectele negative. Aici se salvează şi o grămadă de vieţi: accidente rutiere, căderi de la înălţime, infarcturi miocardice, accidente vasculare cerebrale, amputaţii, stopuri cardio-respiratorii, reacţii alergice severe, toate ajung prima dată aici. Se face chiar şi transmisie de date: echipajele de ambulanţă care nu au medic pot trimite datele de pe monitorul lor în timp real şi un medic din UPU le poate face indicaţii de tratament, de management al cazului etc. Am vorbit cu oamenii de aici despre ce se întâmplă în urgenţe şi a ieşit un clip fain. Eu unul am tot respectul pentru ei (link în primul comentariu).

