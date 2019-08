VIDEO Gheorghe Funar candidează la preşedinţie. Cum vrea să-i facă pe români fericiţi şi bogaţi cu ajutorul zăcămintelor de diamante despre care nimeni nu ştie

Gheorghe Funar a început strângerea de semnături pentru candidatura la preşedinţia ţării din partea Partidului România Noastră. „Singurul ROMÂN care candidează la preşedenţia României!” a găsit şi o soluţie pentru a-i face pe români fericiţi şi bogaţi. Schimbarea Constituţiei în sensul în care românii vor primi în fiecare an o sumă de bani echivalentă cu 50% din valoare bogăţiilor naturale extrase în respectivul an. În opinia lui Funar sumele vor fi considerabile având în vedere că la „Roşia Montană sunt metale care nu apar în Tabelul lui Mendeleev”, „valoarea totală a zăcămintelor de la Roşia Montană este de 10.000 miliarde de euro” şi „România are inclusiv diamante neexploatate”.

„Singurul român care candidează”

Funar a postat pe pagina de Facebook a partidului:

„GHEORGHE FUNAR, preşedintele PARTIDULUI ROMÂNIA NOASTRĂ, singurul ROMÂN care candidează la preşedenţia României!

GHEORGHE FUNAR, PRIMUL PREŞEDINTE ROMÂN AL ROMÂNIEI POST-DECEMBRISTE

Marea majoritate a cetăţenilor români nu au fost informaţi şi nu ştiu că toţi Preşedinţii României, aleşi în perioada 1990-2014, respectiv Ion Ilici Marcel Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu şi Klaus Werner Iohannis, sunt alogeni. Cu toţii au ascuns cu grijă adevărata lor origine etnică, a părinţilor şi bunicilor. Toţi au intrat de bunăvoie şi au activat în Partidul Comunist Român. După lovitura de stat din decembrie 1989, cu toţii s-au transformat în democraţi capitalişti şi au condamnat, doar în vorbe, Comunismul, dar nu şi pe comuniştii din etnia lor. Se pare că, unii dintre ei au fost colaboratori ai Securităţii, iar alţii au grade mari în Serviciile Secrete străine.

Pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie a.c. se încearcă repetarea aceluiaşi scenariu referitor la ascunderea Adevărului privind: etnia candidaţilor, a părinţilor şi bunicilor acestora; religia lor; dubla cetăţenie; apartenenţa la Serviciile Secrete străine; legăturile cu O.N.G.-urile finanţate de miliardarul Soros etc.

Candidaţii anunţaţi, până acum, de partidele politice parlamentare pentru alegerile prezidenţiale şi care sunt mediatizaţi prin sondajele de manipulare a alegătorilor sunt cu toţii alogeni. Stăpânii străini ai României, cei care organizează şi controlează alegerile prezidenţiale din noiembrie a.c. au programat ca să le ofere, din nou, şansa românilor să aleagă un alogen în funcţia de Preşedinte al ţării.

Singurul partid politic care a desemnat, la Congresul din 15 decembrie 2018 de la Alba Iulia, un candidat român la funcţia de Preşedinte al ţării noastre este Partidul România Noastră. Ca urmare, alegătorii români din Ţara-Mamă şi românii alungaţi pretutindeni de Regimurile post-decembriste, au şansa să aleagă pe primul Preşedinte român al României, din ultimii 30 de ani.

Dr.Gheorghe Funar

Preşedinte al Partidului România Noastră,

Candidat la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie 2019”

Cine este Gheorghe Funar

Gheorghe Funar (n. 29 septembrie 1949, Sânnicolau Mare, judeţul Timiş) a obţinut 3 mandate de primar al Clujului, între 1992 şi 2004. La alegerile legislative din noiembrie 2004 a fost ales senator PRM de Cluj, funcţie pe care a deţinut-o până în noiembrie 2008. Între 1992-1997 a fost preşedinte al PUNR, , iar din 2013 până în 2015 a fost preşedinte al Partidului România Mare. În timpul perioadei în care a fost primar a încercat pe cât posibil să oprească investiţiile străine din oraş. A devenit cunoscut în totă ţara după ce a vopsit băncile şi stâlpii din oraş în culori tricolore. După ieşirea din politică a devenit un personaj discret. În uurmă cu câţiva ani a lansat o carte în care afirmă că Isus s-a născut în România.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: