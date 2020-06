VIDEO Tu cum îi explici pandemia copilului tău? Povestea ilustrată a unei clujence a ajuns cunoscută în toată lumea

Povestea – care poate fi descărcată gratuit de pe site-ul artistei – a avut peste 8.000 de descărcări din circa 50 din ţări din toată lumea precum Franţa, Danemarca, Marea Britanie, Germania, Spania şi până la Rusia, Noua Zeelandă, Israle, Mexic, Thailanda, Peru, Argentina, Puerto Rico, China, Martinica şi China. Povstea a fost material didactic în mai multe şcoli din ţări precum Germania, Spania, România, Austria, Anglia. Cartea a ajuns şi pe Amazon.com.

Unul dintre motivele pentru care cartea ilustrată a ajuns în locuri exotice ale lumii este şi povestea extraordinară a Roxanei, care în perioada de concediu de maternitate a plecat în jurul lumii cu soţul şi fetiţa ei. Din primii doi ani de viaţă, fetiţa ei, Maya, călătorise 9 luni în America de Sud respectiv în Asia. Roxana şi soţul ei au împletit călătoritul cu voluntariantul şi au ajuns astfel în locuri extorice ale lumii.



„Am creat această poveste fiindcă simţeam visceral nevoia de a contribui cumva, măcar în aşa o mică parte, la îmbunătăţirea a ceea ce se întâmplă chiar acum pe planeta noastră. Cu noi, cu copiii noştri, cu bunicii lor. Ca părinte, această poveste îţi oferă sprijin în a-i explica puiuţului tău ce se întâmplă acum, în formă de carte ilustrată. Dincolo de schimbările imediate provocate de pandemia globală, povestea ridică întrebări ecologice, menite să îi facă pe cititori să privească viaţa pe Pământ într-o manieră sustenabilă, holistică”, spune Roxana Oroian.

Ilustraţie din cartea „Povestea lui împreună”.

Ţările de unde a fost descărcată povestea - România, Franţa, Danemarca, Regatul Unit, Germania, Spania, Austria, Croaţia, Estonia, Moldova, Italia, Finlanda, Bulgaria, Rusia, Slovacia, Norvegia, Macedonia, Belgia, Polonia, Suedia, Elveţia, Irlanda, Olanda, Portugalia, Cehia Republica, Ungaria, Statele Unite, Canada, Brazilia, Indonezia, Singapore, Filipine, Australia, Noua Zeelandă, India, Israel, Turcia, Mexic, Thailanda, Peru, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Arabia Saudită, Africa de Sud, Martinica, Columbia , Puerto Rico, Iordania, Irak, Kuweit, Azerbaidjan, Teritoriile Palestiniene, Islanda, Insula Man, China.



O carte de ecologie pentru copii

„Am observat la mine, din experienţa de viaţă de până acum că orice cantitate de energie poate fi folosită pozitiv sau negativ. Poţi să te frămânţi mult sau să iei aceeaşi cantitate de energie şi să o transformi în ceva foarte puternic. În prime zile de izolare mi-am zis că în loc să dau refresh la pagina cu statistici referitoare la Covid-19 hai să fac eu ceva. Astfel că m-am concentrat pe „Povestea lui împreună” în această perioadă”, a explicat Roxana pentru „Adevărul”.



Ideea de a scrie o carte pentru copii despre pandemie i-a venit gândindu-se că „cei care vor procesa aceste evenimente şi vor fi cei mai influenţaţi de acestea pe viitor sunt copiii. Cartea este de copii, dar are şi valenţă ecologică, vine şi explică ce s-a întâmplat, dar şi rolul pe care oamenii îl au în ocrotirea mediului. Cred că e momentul potrivit în care copiilor să li se vorbească despre lucrurile acestea.”



Întrebată despre mesajul poveştii, clujeanca spune că „a vrut să aducă o notă pozitivă şi una de umor situaţiei în care ne aflăm, chiar nonverbal, datorită ilustraţiilor. Povestea porneşte de la explicarea relaţiei dintre creaturile Pământului, expune totul de la nivel macro la nivel micro arătând că unele animale, vietăţi se înţeleg foarte bine, cum sunt albinele şi florile, iar altele sunt incompatibile, cum ar fi ţânţarii şi oamenii. Compatibilitatea şi incompatibilitatea nu au legătură cu dimensiunea, astfel se ajunge la discuţia despre virusul microscopic COVID-19. Implicit noi, oamenii, nu facem atât de bine Pământului, am deteriorat stratul de ozon, activitatea noastră a cauzat dispariţia anumitor specii de animale. În final, explic de ce este bine să stăm în casă, să ne spălăm mâinile, de ce e mai bine să vorbim la telefon cu bunica şi bunicul, decât să mergem la ei, iar la final, arăt că vom învăţa din aceasta pandemie şi vom convieţui mai bine pe planeta Pământ.”

Roxana cu Maya şi cu Vlad în Bali. FOTO: Arhivă personală Roxana cu Maya şi cu Vlad în Bali. FOTO: Arhivă personală



A călătorit cu fetiţa de câteva luni în America de Sud şi Asia





Motivul pentru care cartea Roxanei a ajuns pe mai multe continente ale lumii este faptul că este o împătimită a călătoriilor, dar şi ceea ce numeşte ea „efectul fluture”. „Ascultam pe Youtube, la un TEDxTalk, o psiholoagă cunoscută care vorbea despre cum fac faţă părinţii în relaţie cu copiii în perioada de izolare globală. I-am trimis iniţial ei povestea şi, pentru că i-a plăcut, a distribuit-o astfel ajungând la foarte multă lume.”

„Povestea lui împreună” este rezultatul experienţelor pe care Roxana le-a avut până acum: „Eu cred că fiecare om are o serie de abilităţi care sunt cumulul tuturor experienţelor pe care le-a trăit şi mixul acela de abilităţi este unic pentru fiecare, toţi am trăit o viaţă unică. Eu cu asta mă joc atunci când creez.” Şi nu a dus lipsă de experienţe, având în vedere că recent s-a întors dintr-o aventură pe care a avut-o împreună cu soţul ei şi cu fetiţa de 2 ani.



„Am călătorit Asia de Sud-est şi în America de Sud cu fetiţa şi soţul. Fetiţa a călătorit 9 luni din viaţă, având doar 2 ani. O dată, 6 luni consecutiv, iar altă dată, 3 luni. Am profitat de concediul de maternitate. Văzând ce restricţii sunt acum, sunt recunoscătoare pentru deschiderea pe care am avut-o, înghiţindu-mi multe frici. I-am creat fetiţei o percepţie asupra lumii cu mult diferită de cea pe care eu o aveam la vârsta ei. Eu am ieşit din ţara 19 ani, ea la 3 luni a fost în prima excursie cu cortul, iar la 4 luni a ieşit din ţară”, povesteşte Roxana.



Timp de 6 luni a făcut voluntariat alături de soţul ei în sate locuite de indigeni din Brazilia, iar 3 luni au fost în Bali. „A fost o experienţă interesantă. Copilul se adaptează mai bine decât adulţii, el simte frica, tensiunea părinţilor. Astfel am ajuns să mă autoeduc să nu-mi mai fac atâtea griji. A fost fantastic. Au fost probleme, dar sunt probleme pe care le ai cu copiii mici şi dacă ai sta acasă. Nu a avut probleme de sănătate deosebite, eu m-am răcit de două ori, culmea, când am revenit acasă”, detaliază clujeanca.

Ea doreşte să continue să facă astfel călătorii, cel puţin până va începe fetiţa şcoala. „Cred în puterea călătoriei ca metodă de ieşire din sine, de dezvoltare personală, călătoria ne scoate din cutie şi ne pune în contexte noi, ne expandează percepţia”, spune artista.



Lecţia pandemiei





Roxana s-a întors la muncă în compania IT unde era designer digital, dar lucrează 4 ore pe zi, dorind să-şi acorde timp pentru munca de creaţie. „Ideea Poveştii lui împreună mi-a venit într-o seară şi am scris-o dintr-o suflare cu documentarea făcută în paralel. Am avut o cursivitate creativă extraordinară, am avut impresia că povestea s-a scris singură, prin mine. Apoi, am avut bucuria de lucra cu o editoare nativă de engleză, care a avut intervenţii pe text foarte relevante şi m-a ajutat foarte mult”, povesteşte Roxana. Cluejanca a realizat şi textul în engleză şi ilustraţiile. Au urmat apoi traducerile, realizate de voluntari din întreaga lume, astfel că acum cartea e disponibilă în 12 limbi.

„Toată lumea care a contribuit la realizarea cărţii a lucrat probono. Descărcarea este gratuită”, susţine clujeanca. Doar pe Amazon s-a pus un preţ minim – 1 dolar şi ceva – pe care compania îl impune.

Cele mai frumoase reacţii cu privire la povestea le-a primit de la copii: „O profesoară din Argeş a citit la o oră online povestea şi i-a pus pe elevii ei să o redeseneze. Cu această ocazie, am primit mai multe mesaje de la copii, iar unii mi-au spus să nu mă opresc din scris, deoarece le-a plăcut foarte mult. Este ceea ce îmi doresc foarte mult şi eu.”

Lecţia pandemiei pentru Roxana a fost că „viaţa este mult mai simplă decât ne place nouă s-o facem şi avem nevoie de foarte puţine lucruri pentru a fi fericiţi”. De asemenea, clujeanca a fost „uimită de cât de multă lume este deschisă să se implice în acest proiect creat probono de toţi cei implicaţi. Au venit înspre mine oameni din toate colţurile lumii şi astfel povestea a ajuns să fie tradusă până acum în 12 limbi şi să aibă 2 versiuni video şi încă una audio.”

