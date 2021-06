Teatru de păpuşi, în mijlocul unui scandal cu iz etnico-politic. „S-au făcut presiuni să accept o donaţie”

Aceeaşi Comisie de evaluare, desemnată de Consiliul Judeţean (CJ) Cluj – instituţia căreia îi este subordonat Teatrul de Păpuşi Puck, care a considerat timp de opt ani că Emanuel Petran a avut rezultate excelente, de data aceasta i-a dat 8,86, ceea ce echivalează cu o demitere. Dacă ar fi luat peste nota 9, contractul de management i s-ar fi prelungit automat, însă acum se va organiza concurs. Fostul director este de părere că nu va fi o competiţie cinstită. Petran a declarat pentru „Adevărul” că demiterea vine în urma unei campanii împotriva sa, pornită din vara anului trecut, care are în centru refuzul de a accepta o donaţie din fondul Guvernului Ungariei - Bethlen Gabor.

„O asociaţie numită „Apropo” a venit şi a discutat cu mine despre un proiect pe fondurile Bethlen Gabor. Actorul Urmanczi Eugen este angajatul teatrului şi preşedintele acestei asociaţii. După o discuţie prealabilă, eu, teoretic, am fost de acord şi am solicitat un proiect transparent”, povesteşte Petran. După un timp, asociaţia, fără să consulte conducerea teatrului, a aplicat pentru o finanţare şi a obţinut circa 43.000 de euro. „Preşedintele asociaţiei mi-a zis că o să doneze teatrului o sumă de bani din fondurile Bethlen Gabor. Eu nu am înţeles cum o să doneze această sumă de bani din moment ce teatrul apare partener la Budapesta, pe fondurile Betleem Gabor, dar eu nu am semnat niciun contract în acest sens”, explică Petran.

În plus, fostul director susţine că donaţia despre care vorbea Urmanczi consta în bunuri şi obiecte în valoare de circa 1.000 de euro. „Oficial, proiectul era în valoare de 43.000 de euro, iar Asociaţia „Apropo” făcea o donaţie infimă. Ce se întâmpla dacă peste câţiva ani venea Curtea de Conturi şi întreba: „Unde sunt acei bani?” Noi nu ceream decât ca acest proiect să se desfăşoare transparent”, a detaliat Petran.





În august 2020, cu circa o lună înaintea alegerilor locale, reprezentanţii Asociaţiei „Apropo” şi preşedintele Csoma Botond, candidatul Uniunii pentru postul de primar al oraşului, participau la o conferinţă de presă comună. Petran a fost acuzat că discriminează secţia maghiară a Teatrului, care nu ar avea posibilitatea să pună în scenă la fel de multe spectacole precum cea română şi nu ar avea acces la deplasări în străinătate. Pe acest fond, Csoma Botond a prezentat un punct din agenda sa electorală: înfiinţarea unui teatru de păpuşi în limba maghiară.

Petran a făcut sesizare la Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD), care a concluzionat că nu există niciun fel de discriminare. După alegeri, şi ideea înfiinţării unui teatru de păpuşi în limba maghiară a dispărut. În schimb, Petran spune că a fost chemat, după alegerile prezidenţiale, în biroul vicepreşedintelui CJ Cluj, Vakar Istvan, unde preşedintele UDMR Cluj, Csoma Botond, a făcut presiuni asupra sa pentru a accepta donaţia de la fundaţia Bethlen Gabor. „Domnule Botond, indiferent ce veţi face, eu nu voi semna acest contract pentru că este ilegal”, i-a răspuns Petran. Discuţiile s-au încheiat apoi amical, însă „nota de plată” a venit, spune Petran, în mai 2021, la evaluarea activităţii sale de director. În ciuda realizărilor sale - un festival internaţional de teatru de păpuşi cu peste 20.000 de participanţi în fiecare an şi numeroase premii internaţionale şi naţionale - Petran a fost demis.



Preşedintele UDMR, Csoma Botond, a susţinut, pentru „Adevărul”, că nu a făcut presiuni asupra lui Emanuel Petran. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Vakar Istvan, a recunoscut că Petran a obţinut rezultate bune şi spune că cele câteva sutimi sub nota 9 nu înseamnă că nu e apreciat. „El porneşte din pole position la concurs. Au fost nişte probleme cu auditul, dar nu importante. Plus, parcă prea multe neînţelegeri sunt în raport cu angajaţii”, a spus Vakar Istvan.

Pe de altă parte, Petran spune că este convins că va pierde competiţia: „Sunt convins de asta. E logic din moment ce ai realizări extraordinare, nu eşti vinovat cu nimic, ai făcut treaba la modul exemplar şi eşti picat de aceeaşi comisie care opt ani la rând a zis că eşti extraordinar. Care ar fi logica să câştig eu?”



Nu mai sunteţi directorul Teatrului de păpuşi Puck, ce s-a întâmplat?





Practic, nu am fost demis. Nu mi s-a dat nota necesară pentru a rămâne în funcţie de către aceeaşi comisie care mi-a dat şapte ani la rând peste 9,50. Cum e posibil ca aceeaşi comisie să îşi schimbe optica dacă nu ar fi existat presiuni din altă parte? În momentul în care mi se înscenează mie şi teatrului ideea că discriminăm secţia maghiară, deci numele meu şi al predecesorilor mei sunt tăvălite prin toate ziarele din Cluj, sunt acuzat că am discriminat, că nu am pus afişe în limba maghiară, că nu am făcut anumite lucruri. Eu am făcut plângere la Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD) pentru a stabili dacă au fost discriminaţi sau nu, şi CNCD mi-a dat dreptate, rezultă că s-a urmărit un lucru care nu e era adevărat





De ce credeţi că aţi fost depunctat?





Este clar că s-a făcut o presiune din partea UDMR. Am fost chemat în biroul domnului Vakar Istvan, unde am stat de vorbă cu domnul Csoma Botond, preşedintele UDMR. Asta s-a întâmplat anul trecut, imediat după ce s-au făcut presiuni asupra mea pentru a semna contractul de finanţare din partea Fondului Bethlen Gabor (înfiinţat de Guvernul Republicii Ungare pentru sprijinirea proiectelor culturale ale maghiarilor din afara Ungariei - n. red.).



Povestiţi despre acest contract





O asociaţie numită „Apropo” a venit şi a discutat cu mine despre un proiect pe fondurile Bethlen Gabor. Actorul Urmanczi Eugen este angajatul teatrului şi preşedintele acestei asociaţii. După o discuţie prealabilă, eu, teoretic, am fost de acord şi am spus ca această asociaţie să vină să depună un proiect transparent, ca să putem discuta în Consiliul de administraţie ce se întâmplă cu acele fonduri. După un anumit timp, acea asociaţie, fără să ne consulte, mi-a zis că o să doneze teatrului o sumă de bani din fondurile Bethlen Gabor. Eu nu am înţeles cum o să doneze această sumă de bani din moment ce teatrul apare partener la Budapesta, pe fondurile Betleem Gabor, dar eu nu am semnat niciun contract în acest sens.

Nu mi-au dat explicaţii, deşi finanţarea oficială a proiectului era 60.000 de euro, ei au vrut să doneze bunuri şi obiecte în valoare de circa 1.000 de euro, nu ştiu suma exactă, dar era oricum o sumă mică. Şi eu, şi Consiliul de Administraţie al teatrului ne-am opus. După aceea, a început scandalul mediatic din campania electorală pentru primărie, în care domnul Csoma Botond, candidat UDMR pentru postul de primar, a prevăzut în programul lui electoral dorinţa de a se înfiinţa un teatru maghiar de păpuşi. Eu discutasem chestia asta cu domnul Vakar Istvan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, (instituţia care finanţează teatrul-nr) de nenumărate ori şi ajunsesem amândoi la concluzia că nu se poate justifica financiar şi economic un teatru maghiar de păpuşi, pentru că comunitatea maghiară este 16-20% din populaţia judeţului şi nu s-ar putea explica încă un aparat administrativ pentru aşa ceva. În plus, dacă doreau să facă un teatru maghiar, puteau să-l facă. Nu eu sunt cel responsabil pentru a face acest lucru. Trebuia să discute domnul Tişe (preşdintele Consiliului Judeţean Cluj - n. red.), cu domnul Csoma Botond şi să hotărască dacă acest lucru e oportun. Nu e normal să ceri unui om care administrează o entitate publică să hotărască el dacă trebuie să existe sau nu un teatru maghiar.



Ce s-a întâmplat după aceea?





După alegerile prezidenţiale de anul trecut, domnul Vakar m-a invitat la el în birou pentru a avea o discuţie cu domnul Csoma Botond. Între timp, eu îi trimisesem o scrisoare deschisă domnului Csoma Botond, în care i-am spus că nu e normal să încerce să înfiinţeze un teatru maghiar cu două persoane care au fost şefii secţiei maghiare şi au avut rezultate nesatisfăcătoare, şi care să se bazeze pe o minciună, pe o acuzaţie de discriminare care s-a dovedit inexistentă a secţiei maghiare. Practic, cei doi au condus secţia maghiară, nu au avut rezultate şi apoi au dat vina pe director, pe mine. Dacă le-aş fi spus ce să facă, ar fi zis că mă opun intereselor maghiare, că mă implic în interesele maghiare.





Au fost, atunci, acuzaţii cu privire la faptul că nu ar fi îndeajuns de multe spectacole în limba maghiară. Cum comentaţi?





Nu este adevărat. Proiectul minimal prevede în fiecare an două spectacole în limba română şi două spectacole în limba maghiară. Aceste spectacole s-au făcut în fiecare an. Au fost ani în care secţia maghiară a făcut şi cinci spectacole. Festivalul internaţional de păpuşi Wonder Puck şi celelalte evenimente care au avut loc în aceşti ani sunt activităţi extra-minimale, sunt făcute după ideile şi iniţiativele mele şi de ele a beneficiat şi secţia maghiară. Eu am atras bani, eu le-am gândit, dar asta nu a contat deloc la evaluare, ca şi cum aceste lucruri şi toate realizările teatrului nu ar fi însemnat nimic.





Ce s-a întâmplat la întâlnirea cu domnul Vakar şi cu domnul Csoma Botond?





Domnul Vakar doar a asistat la discuţia dintre mine şi domnul Csoma Butond, preşedintele UDMR Cluj, care în primă instanţă a încercat să facă presiuni asupra mea. Nu a încercat, a făcut presiuni întrebându-mă de ce nu semnez acel contract făcut cu fondul Bethlen Gabor. I-am explicat ce v-am spus şi dumneavoastră mai sus. La un moment dat, în disperare de cauză, i-am zis: „Domnule Botond, indiferent ce veţi face, eu nu voi semna acest contract pentru că este ilegal". În momentul acela am luat o pauză şi la reluarea discuţiei, domnul Botond a schimbat tonul şi a spus: „Noi nu putem face presiuni asupra dumneavoastră", iar apoi am discutat amical şi părea că ne-am despărţit prieteni.



Cum aţi caracteriza ultimul dumneavoastră mandat?





Activitatea din teatru în ultimii 7 ani sub mandatul meu a avut o creştere impresionantă. Am exportat cultură românească în Israel, Albania, Macedonia, Turcia, Ungaria, Ucraina, Germania, Franţa, Belgia. În ultimii 3 ani, am participat la 20 de turnee internaţionale şi s-au luat şase premii internaţionale. Am luat, de asemenea, o mulţime de premii naţionale. De la înfiinţarea festivalului Wonder Puck de către mine acum trei ani am avut între 21.000 şi 27.000 de spectatori la fiecare ediţie. Toate astea au fost din mintea mea, eu le am gândit şi pus în aplicare.

A trebuit să mă lupt, să atrag bani din afară la prima ediţie. Apoi, a băgat şi Consiliul Judeţean când a văzut că funcţionează festivalul. Primul an de festivalul l-am făcut pe prietenii. Am rugat prietenii din alte judeţe să vină şi să joace fără bani, promiţând că voi merge şi eu la ei pe gratis cu alte spectacole. Aşa am reuşit să pornim festivalul Wonder Puck. Apoi am făcut proiectul „Hai hui printre poveşti”, tot după o ideea a mea. Şi acolo am avut şase mii de spectatori în două zile. Am reuşit să renovez tot teatrul, care la venirea mea arăta groaznic, în afară de atelier. Ultimul lucru pe care l-am făcut în pandemie a fost renovarea holului care acum arată într-adevăr ca în poveşti.





În afară de acest incident cu fondul Bethlen Gabor au mai fost alte probleme la teatru?





Înainte de acest episod, eu am fost dat în judecată de o angajată, o persoană care a susţinut că este hărţuită la locul de muncă şi cere 40.000 de euro daune. Printre motive, angajata a afirmat că s-a îngrăşat 25 de kilograme din cauza stresului de la locul de muncă. Deşi din înregistrările audio pe care le-a făcut fără acordul nostru şi pe care le-a depus ca probă în instanţă, tot ea afirmă că s-a îngrăşat din cauză că i-a fost bolnav soţul. Practic, există legătură între acest scandal şi scandal cu fondul Bethlen Gabor din perspectiva oamenilor implicaţi. Merg unii la alţii ca martori la procese împotriva mea. Concret, persoana care a mers ca martor la proces lucrează acum la fondurile Bethlen Gabor Cluj şi este creierul proiectului fundaţiei Apropo. S-a discutat despre aceste incidente la evaluarea mea, deşi aşa ceva nu reprezintă criterii de evaluare şi instanţa nu dăduse verdictul, practic am fost considerat vinovat a priori. 75% din angajaţii teatrului care ştiu foarte bine ce s-a întâmplat au scris o hârtie către Consiliul judeţean şi către domnul Tişe, arătând că toate acuzaţiile împotriva mea sunt minciuni şi nu e nimic adevărat. Acest proces se află în desfăşurare. Sperăm ca justiţia să facă dreptate.

Cum s-a desfăşurat evaluarea?



A avut loc în luna martie. S-a spus că nu sunt îndeplinite nişte criterii. Domnul Vakar Istvan a spus acest lucru. Eu am fost luat prin surprindere, deoarece contabilul mi-a spus că sunt îndeplinite toate criteriile. Pe urmă, când s-a dat explicaţia, s-a spus că auditul a trasat sarcina să se rezolve 52 de probleme, care nu sunt rezolvate. Mie contabilul îmi spusese că sunt toate rezolvate. Rezolvarea acestor probleme cădeau în sarcina contabilului. După evaluare, l-am întrebat pe contabil „cum e posibil aşa ceva?” După evaluare, mi-a înaintat un raport din care rezulta că doar patru probleme nu au fost rezolvate. A dat vina pe juristă şi pe nu ştiu cine, deşi era sarcina lui să ia măsuri. Cine credeţi că e pus interimar în locul meu? Contabilul. S-a întâmplat asta din 1 iunie. Contabilul a fost pus interimar, deşi după evaluare şi-a luat concediu o lună şi jumătate dintr-un motiv incompatibil cu funcţia de conducere. Întrebarea este: cum eşti pus în funcţie dacă afecţiunea de care suferi este incompatibilă cu o funcţie de conducere? Poţi să conduci? E cusut cu aţă albă.

Aceeaşi comisie care mi-a dat şapte ani la rând peste nota 9, acum mi-a dat sub această notă. Doar membrul de etnie română al juriului mi-a dat 9,60, rămânând consecvent cu evaluările anterioare. Ceilalţi doi membri ai comisiei de evaluare, vicepreşedintele Consiliului Judeţea Cluj- Istvan Vakar şi directorul Operei Maghiare, Szép Gyula, mi-au dat cât să îmi iasă media sub 9, ceea ce înseamnă că funcţia este scoasă la concurs. La nota 9, puteam să depun un alt proiect de management şi să continui pe acelaşi post. Concluzia verbală a Comisiei a fost că eu mi-am făcut treaba şi că o mare parte din vină aparţine secţiei maghiare.

De scandalul cu fundaţia Bethlen Gabor s-a zis ceva la evaluare?





La evaluare s-au adus în discuţie procesele pe care le am, implicit cel legat de fundaţia Bethlen Gabor, deşi la acea dată nu exista nicio rezoluţie a instanţelor. Comisia a adus în discuţie în defavoarea mea acele procese, deşi nu exista vreo sentinţă definitivă, ba mai mult, sentinţele date ulterior, atât la CNCD, cât şi cea în Dreptul Muncii, mi-au dat câştig de cauză. Asta înseamnă că acele date folosite de Comisie nu au fost folosite corect.

Săptămânile trecute, domnul Vakar declara, la o televiziune locală, că mi-am făcut treaba foarte bine şi că sunt în pole position la concursul pentru post. Dacă se întâmplă astfel de lucruri cu toate realizările pe care le-am avut, nu văd cum aş putea câştiga concursul. Consider că realizările mele ca manager au vorbit de la sine în privinţa profesionalismului meu.



Vă gândiţi să participaţi la concurs, să contestaţi evaluarea?





Am dat în judecată şi am contestat evaluarea. Se poate contesta doar procedura, nu şi notele. Au fost acolo mai multe probleme, nu am fost evaluat pe anul 2020 şi Comisia era obligată să mă evalueze în fiecare an.



Sunteţi convins că nu aveţi şanse să câştigaţi concursul?





Da, sunt convins de asta. E logic din moment ce ai realizări extraordinare, nu eşti vinovat cu nimic, ai făcut treaba la modul exemplar şi eşti picat de aceeaşi comisie care şapte ani la rând a zis că eşti extraordinar. Care ar fi logica să câştig eu?

Episodul cu fundaţia Betleem Gabor cât credeţi că a contribuit la modul în care comisia a gestionat evaluarea dumneavoastră, pentru că am văzut că s-au mai invocat şi alte probleme la evaluare?



Acela a fost punctul central al campaniei împotriva mea. De atunci au început să apară şi celelalte lucruri. Toate problemele au ajuns în punctul critic înainte de evaluare. Aşa cum am mai spus, am făcut asta pentru că nu era legal să accept acea donaţie. Eu nu am semnat contract de management cu UDMR, ci cu Consiliul Judeţean Cluj. Dacă se dorea la nivelul Consiliului Judeţean să se înfiinţeze teatrul de păpuşi în limba maghiară, se putea face acest lucru. Ar fi trebuie să fie o decizie politică, nu administrativă. Eu nu puteam să mă opun, eu eram doar administrator. Poate mi se trage de la faptul că nu am fost obedient, nu ştiu de unde mi se trage, dar evidenţa e că în jurul acestui scandal s-au coalizat toate procesele şi atacurile împotriva mea. Când am dat concurs prima dată nu am avut nici o pilă şi am câştigat fără a fi membru al vreunui partid politic. Cert e că eu mi-am făcut treaba. Cu siguranţă nu s-a făcut acest scandal, doar ca să mă lase pe mine în funcţie, având în vedere şi meritele pe care le am şi despre care ei nu au vorbit absolut deloc.

