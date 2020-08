Soţul Steluţei Cătăniciu, angajat de lux la Hidroelectrica, a vândut acţiuni de 675.000 de lei firmei „unui prieten”

Marius Cătăniciu a vândut acţiuni de 675.000 de lei, în ultimele luni, la o firmă a unui „prieten”, conform Steluţei Cătăniciu, deputată care a trecut recent din ALDE în partidul lui Dan Voiculescu, PPU-SL, , relatează Newsweek.



Firma care a răscumpărat de la soţul deputatei Cătăniciu acţiuni de 675.000 de lei a avut în 2019 o cifră de afaceri de 14.500 de lei. Şi o pierdere de peste 157.000 de lei la venituri de sub 535.000 de lei, după cum arată datele de la Ministerul de Finanţe.



"Soţul meu a luat acţiunile prin 2018 sau 2019, nu mai ţin minte, la firma asta (la care a cumpărat acţiuni - n.r.) e un prieten al nostru, de asta a şi luat, apoi le-a vândut din cauză că a venit nebunia asta, pandemia", a spus deputatul Steluţa Gustica Cătăniciu.



Salariu de 10.000 de lei lunar la stat



Marius Florian Cătăniciu, angajat al Hidroelectrica din 2018 (ocazie cu care aproape şi-a triplat salariul: de la cam 50.000 de lei pe an la Drumuri şi Poduri la peste 120.000 de lei pe an), a pomenit deţinerea acţiunilor la Spot Capital SA din Cluj în declaraţia de avere depusă în 2019. Cât a dat pe acţiuni Marius Florian Cătăniciu? "Cam acelaşi preţ cu care le-a dat", a spus Cătăniciu pentru Newsweek România. Adică aproape 150.000 de euro. Au existat atâţia bani în familia Cătăniciu sau s-a făcut vreun credit? "Din surse proprii, noi am avut 12 apartamente în Floreşti, lângă Cluj, şi am vândut o parte din ele", a adăugat Steluţa Gustica Cătăniciu.