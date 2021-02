Revolta părintelui jignit de medicul de la Ambulanţa Cluj: „Merg până-n pânzele albe ca acea doamnă să nu mai răspundă la telefon” AUDIO

În loc să trimită o Ambulanţă, medicul care a răspuns la telefon după direcţionarea apelului de la serviciul 112 a vorbit dispreţuitor cu părinţii unei fetiţe de nici doi ani care urina sânge. Abia la al treilea apel, când medicul de pe tură s-a schimbat, Ambulanţa a fost trimisă spre comuna clujeană Aghireşu. Incidentul s-a petrecut în luna noiembrie a anului trecut, iar Iosif Zagor, tatăl copilului, a reuşit să obţină zilele trecute înregistrarea convorbirii de la STS. „Am făcut-o publică pentru că nu vreau ca alţi părinţi să păţească ceea ce am păţit noi”, a declarat clujeanul pentru „Adevărul”.



El este hotărât acum să depună reclamaţie la Ambulanţă şi să dea instituţia în judecată, dacă medicul care i-a răspuns nepoliticos va rămâne pe postul respectiv. „Până în pânzele albe voi merge, chiar şi în instanţă, dacă trebuie. Sunt hotărât. Aş vrea ca doamna să fie mutată de pe postul de la 112, să fie mutată pe un post în care să nu ridice telefonul şi la capătul celălalt să sune un părinte disperat, pentru că în loc să-l calmeze, ea pune paie pe foc. Eu mi-am păstrat calmul când am discutat cu dânsa, nu am înjurat, nu am ameninţat”, a declarat pentru „Adevărul” Iosif Zagor.

Zigor mai are un motiv de nemulţumire în legătură cu declaraţiile directorului Ambulanţei Cluj, Horia Simu, care a susţinut că salvarea a ajuns după ce dispecerul a fost convins s-o trimită în 10 minute. „Nu e adevărat. A durat circa o jumătate de oră. La ora 15.30 ni s-a spus că se va trimite Ambulanţa şi la ora 16.00 am sunat să văd unde este şi mi s-a spus că este pe drum. A venit în jurul orei 16.00. Vreau să depun plângere la Ambulanţă şi legat de acest aspect. Nu înţeleg de ce zice domnul manager că în 10 minute a venit ambulanţa”.

DISCUŢIA HALUCINANTĂ CU DISPECERUL DE LA AMBULANŢĂ



Ce s-a întâmplat



Unul dintre gemenii familiei Zagor, care locuieşte în comuna Aghireşu, judeţul Cluj, urina sânge, fapt care i-a îngrijorat pe părinţi. Neavând posibilitatea să ia legătura cu medicul de familie şi nereuşind să facă rost de o maşină pentru a duce copilul de 1 an şi 9 luni la Urgenţa celui mai apropiat spital, cel din Huedin, au sunat la 112. În loc să aibă parte de înţelegere, medicul de serviciu la Ambulanţă i-a blamat că de ce nu au vorbit la medicul de familie şi că nu ştiu să aibă grijă de copil, iar apoi le-a trântit telefonul în nas. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la al doilea apel. Abia la al treilea telefon, când la dispecerat era un al medic, s-a decis trimiterea unei Ambulanţe. Familia spune că maşina a ajuns în circa 30 de minute, în timp de directorul Ambulanţei, Horia Simu, a susţinut că a fost vorba doar de 10 minute. După ce a primit convorbirea de la Serviciu de Telecomunicaţii Speciale, Iosif Zigor a povestit cele întâmplate publicaţiei Ziarul Clujean.



Anchetă internă la SAJ Cluj





Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă s-a sesizat cu privire la această situaţie şi a solicitat declanşarea unei anchete disciplinare împotriva operatorului SAJ Cluj, a comunicat Serviciul de Ambulanţă Cluj. „Ne delimităm categoric de un astfel de comportament total neprofesionist şi nu vom admite ca astfel de situaţii să fie tolerate, aceasta îngreunând scopul comun al tuturor serviciilor de urgenţă de a răspunde prompt şi eficient cetăţenilor care solicită ajutorul prin apel la numărul unic de urgenţă 112”, a spus Horia Simu, directorul Ambulanţei.

Acesta a susţinut că s-a înfiinţat o comisie de cercetare care poate lua „orice măsură, inclusiv desfacerea contractului de muncă”. Simu a recunoscut că nici lui nu i-ar plăcea să i se vorbească astfel şi a precizat că, totuşi, nu a fost o urgenţă. Tatăl fetiţei, Iosif Zagor, a precizat pentru „Adevărul” că aceasta nu a fost internată, ci i s-au făcut analizele şi apoi a fost trimisă acasă. „A fost vorba despre o infecţie urinară”, a detaliat acesta.

Anchetă a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) s-a sesizat în cazul unui operator de la Serviciul de Ambulanţă (SAJ) Cluj, care ar fi dat dovadă de comportament neprofesionist în cazul unui copil bolnav ai cărui părinţi au sunat la 112 pentru ajutor. „Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public, care vizează o înregistrare dintre aparţinătorul unei fetiţe şi un operator al Serviciului de Ambulanţă Cluj, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, pentru corecta informare a opiniei publice precizăm că Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă s-a sesizat cu privire la această speţă şi a solicitat declanşarea unei anchete disciplinare împotriva operatorului SAJ Cluj. Totodată, conform celor sesizate, precizăm că ne delimităm categoric de un astfel de comportament total neprofesionist şi nu vom admite ca astfel de situaţii să fie tolerate, acestea îngreunând scopul comun al tuturor serviciilor de urgenţă de a răspunde prompt şi eficient cetăţenilor care solicită ajutorul prin apel la numărul unic de urgenţă 112", se arată într-o postare pe Facebook a DSU.



Dialog cu Ambulanţa: „Nu mă înveţi tu pe mine la ce sunt obligată să trimit!”





Prezentăm mai jos o parte din convorbirea lui Iosif Zigor cu medicul de la Ambulanţă care a răspuns la telefon:

Tatăl copilului: Alo! Sărut mâna. Zigor Iosif mă numesc. Fetiţa urinează şi când urinează plânge. Poftim?!

Dispecer 112: Medicul de familie, domnu!

Tatăl copilului: La ora asta nu am medic de familie.

Dispecer 112: Aveaţi până acuma...

Tatăl: Eu acuma, de o jumătate de oră am sosit acasă.

Dispecer 112: Şi mama?

Tatăl: E cu doi copii, am doi gemeni.

Dispecer 112: No, şi?

Tatăl. Ce să meargă, din Aghireş?

Dispecer 112: Ambulanţa ce să facă că e opărită?

Tatăl: Ne e opărită

Dispecer 112: Dar dă-mi-o pe mamă, vorbesc cu... Păi vorbiţi doamnă, dumneavoastră, că sunteţi mamă!

Mama copilului: Am observat că când urinează, plânge.

Dispecer 112: Că când...

Mama copilului: Am schimbat-o de pampers, am şters-o şi i-a curs sânge.

Dispecer 112: Aha, mno...

Mama copilului: Asta-i problema... că dacă observam mai repede, normal că mergeam la medicul de familie...

Dispecer 112: Şi acum Ambulanţa ce poate să vă facă, doamnă?!

Mama copilului: Să o ducem la Urgenţe, să îi facă analiză de urină.

Dispecer 112: Asta nu e o urgenţă!

Tatăl copilului: Deci nu e o urgenţă...

Dispecer 112: Păi da, sunaţi medicul de familie, poate vă dă telefonic un tratament pentru asta, domnu'.

Tatăl copilului: Dacă fata păţeşte ceva, dumneavoastră răspundeţi!

Dispecer 112: Eu nu răspund de ea, răspunzi dumneata şi nevasta dumitale, că sunt ai voştri copiii, eu pe ai mei mi i-am crescut. Nu mă înveţi tu pe mine la ce sunt obligată să trimit!”



Vă mai recomandăm să citiţi: