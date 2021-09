Participarea la UNTOLD, „mai sigură ca mersul la magazin”. „Vrem să devenim un model global”

„Untold va fi un eveniment sigur. Ne-am dat peste cap să asigurăm un mediu cât mai sigur atât pentru participanţi, cât şi pentru locuitorii Clujului. Vrem să devenim un model global”, a susţinut Bogdan Buta, managerul general al UNTOLD, la conferinţa de presă organizată cu două zile înaintea începerii celui mai mare festival din România. El a subliniat că „prea puţin au fost mediatizate în România studiile ample realizate în diferite ţări”. „Atâta timp cât participanţii la evenimente de acest gen sunt vaccinaţi, trecuţi prin boală sau sunt testaţi un festival este mai sigur decât să mergi la cumpărături în ceea ce priveşte înfectarea cu COVID-19. Rata de infectare la astfel de evenimente a fost sub incidenţa normală a zonei în care s-au desfăşurat studiile respective”, spune Buta. UNTOLD se va desfăşura între 9 şi 12 septembrie.



Mască obligatorie şi intrarea cu certificat digital



Astfel, la festival se va putea intra doar cu Certificatul Digital EU COVID-19 sau cu testare rapidă antigen. Toate certificatele vor fi scanate pentru a fi verificată veridicitatea lor, prin intermediul aplicaţiei VACCIN.LIVE. Fanii festivalului trebuie să vină cu actul de identitate şi Certificatul Digital EU COVID-19 (Green Pass), care să conţină: fie dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare cu un vaccin autorizat în România; fie dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; fie dovada rezultatului negativ al unui test RT-

PCR, nu mai vechi de 72 de ore



Aplicaţia scanează codul QR al Certificatului Digital, verifică integritatea semnăturii digitale (care protejează certificatul împotriva falsificării) şi afişează informaţiile pe ecranul echipamentului de scanare. Aplicaţia VACCIN.LIVE poate verifica Certificate Digitale Europene COVID-19 emise de către toate statele membre UE + Elveţia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Vatican, Macedonia de Nord, Ucraina şi Turcia.

Participanţii sunt rugaţi să aibă pregătit Certificatul Digital European COVID-19 (care se poate descărca accesând portalul certificat-covid.gov.ro) în format electronic sau tipărit pe hârtie pentru a putea fi scanat la punctele de acces, împreună cu un act de identitate care să conţină cel puţin nume, prenume şi data naşterii, pentru verificare.

În ceea ce priveşte persoanele care nu sunt vaccinate, trecute prin boală sau nu au test RT-PCR, acestea au posibilitatea să se testeze (antigen rapid) prin parteneriatele încheiate de Untold cu 5 furnizori medicali însumând 28 centre de testare în 7 oraşe din ţară, precum Cluj-Napoca, Floreşti, Otopeni, Bucureşti, Constanţa, Arad şi Timişoara. Partener oficial medical al festivalului este reţeaua privată de sănătate Regina Maria.

O măsură suplimentară luată pentru siguranţa participanţilor de către organizatorii UNTOLD este că minorii peste 7 ani vor parcurge acelaşi triaj epidemiologic, respectiv testare rapidă sau Certificatul Digital UE COVID-19, a precizat directorul de marketing şi comunicare, Edy Chereji.

În plus, pe toată durata festivalului, participanţii vor fi informaţi asupra obligativităţii de a purta mască, iar acest lucru va fi verificat de organele de ordine prezente la eveniment, dar şi de angajaţii festivalului.





Festival sub supravegherea a 2.000 de angajaţi MAI



Peste 2.000 de angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (Direcţia Generală Management Operaţional M.A.I, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Emigrări, Agenţia Naţională Antidrog, Biroul de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Cluj-Napoca) şi ai Poliţiei Locale se vor asigura că sunt respectate măsurile de siguranţă în toate cele 4 zile şi 4 nopţi de festival, la cea de-a şasea ediţie UNTOLD. Acestora li se alătură 700 de agenţi de securitate privaţi. Comisarul şef de poliţie Mircea Rus, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prezent la conferinţa de presă, a atras atenţia potenţialilor consumatori de substanţe interzise că pe lângă poliţişti în uniformă, la festival vor fi şi agenţi în civil care îi vor supraveghea. În perimetrul festivalului, vor fi amplasate un spital de campanie SMURD şi cinci puncte de prim ajutor.





280.000 de spectatori, buget de peste 16 milioane de euro



Bogdan Rădulescu, Head Of Partnerships & New Business la Untold, a susţinut că va fi un festival UNTOLD aşa cum publicul a fost deja obişnuit, „atât din punctul de vedere al calităţii, cât şi al complexităţii producţiei”. ”Festivalul are cea mai mare producţie din Europa. Organizaţia noastră a făcut eforturi financiare considerabile pentru a susţine această ediţie: vorbim de un buget de peste 16 milioane de euro. Fără modestie, la UNTOLD vom avea cel mai bun line up pe care l-a avut în acest an şi-l va avea până la final de an un festival din Europa”, a spus Rădulescu.

La festival, sunt aşteptate peste 280.000 de persoane. „Din cauza restricţiilor sanitare, capacitatea festivalului va fi la 70% din cea pe care am avut-o în 2019, asta înseamnă circa 70.000 de persoane pe zi”, a explicat Edy Chereji. El a mai precizat că va fi, totuşi, cel mai mare festival din Uniunea Europeană în 2021. Vor veni persoane din 100 de ţări ale lumii, a mai spus directorul. Din estimările organizatorilor, 80% dintre participanţi sunt vaccinaţi.

