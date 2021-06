Opera Aperta, în centrul Clujului. Când reîncep spectacole grandioase în aer liber

Cele mai îndrăgite spectacole ale teatrului liric clujean, prezentate de soliştii, orchestra şi baletul Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, alături de invitaţi speciali din ţară şi străinătate, pot fi văzute in intervalul 6 august – 5 septembrie.

Toate acestea vor fi reunite sub genericul Opera Aperta, un proiect de tradiţie, unic în ţară, care s-a bucurat de cinci ediţii anterioare de succes fără precedent, dedicate întregii comunităţi clujene, graţie accesului său liber şi spectacolelor de talie europeană prezentate. Evenimentul este aşteptat de publicul larg an de an, şi în special după dificilul interval pandemic care a restricţionat evenimentele culturale. Mai mult decât atât, evenimentul vine în contextul unei pauze de peste un an în care Opera nu a mai organizat spectacole de operă complete, ci doar variante de concert.

Spectacole de gală

Cortina se ridică, aşadar, cu patru reprezentaţii desfăşurate în Sala Mare a Operei:

La Traviata de Giuseppe Verdi, prezentată vineri şi sâmbătă, 6 şi 7 august, de la ora 19:00, fiind o desăvârşită creaţie verdiană care propune o poveste despre iubire şi pasiune, sub bagheta dirijorului invitat Vladimir Lungu, alături de care vor evolua ca solişti invitaţi sopranele Mirella Bunoaica şi Paula Iancic, dar şi bas baritonul Zoltan Nagy.

Va fi pus în scenă apoi spectacolul Disney Medley, miercuri, 18 august de la ora 19:00, care ne va purta pe tărâmul magic al basmelor, prin partituri care rămân la fel de fermecătoare la orice vârstă, din: Frumoasa şi Bestia, Albă ca zăpada, Pinocchio, Doamna şi vagabondul, Cenuşăreasa, 101 Dalmaţieni şi Mary Poppins. Duminică, 22 august, ora 19:00 soliştii, orchestra şi baletul Operei, alături de dirijorul Adrian Morar, vor prezenta musicalul în două acte My Fair Lady de Frederick Lowe, publicul având ocazia să asculte melodiile memorabile ale acestui musical, ce au reprezentat una dintre atracţiile principale care au stat la baza realizării filmului cu acelaşi nume, ecranizare câştigătoare a opt premii Oscar;

Opera se mută în Piaţa Unirii

Vor urma alte patru spectacole, prezentate în Piaţa Unirii:

Gala Ruxandra Donose 30, o încununare a 30 de ani de activitate artistică pentru îndrăgita mezzo-soprană, se va desfăşura sub conducerea maestrului David Crescenzi, sâmbătă, 28 august, de la ora 20:30, deschizând seria evenimentelor desfăşurate în Piaţa Unirii. Următoarele reprezentaţii includ Nabucco de Giuseppe Verdi, prezentat duminică, 29 august, ora 20:30, sub bagheta dirijorului Adrian Morar, alături de soliştii invitaţi Ionuţ Pascu, Szabo Balint şi Nadia Cerchez, regia fiind semnată de Ina Hudea.

Ultimele două spectacole, Rigoletto de Giuseppe Verdi şi Zorba de Mikis Theodorakis şi Lorca Massine, vor fi prezentate vineri, 3 septembrie, ora 20:30, respectiv duminică, 5 septembrie, ora 20:30.