Oferte de Paşte la pensiunile din Ardeal: în Munţii Apuseni, la fel de frumos ca în Alpii austrieci FOTO

Am căutat oferte cu demipensiune în ideea că nimeni nu doreşte să-şi bată capul cu gătitul sau căutatul de restaurante în zilele de Paşte.

În Transilvania, preţurile pentru două persoane în perioada 22-25 aprilie (trei nopţi) cu mic dejun şi cină incluse încep de la 1.112 lei (227 de euro) la hotelul de două stele Tuşnad pentru o cameră twin de 16 metri pătraţi, conform Booking.com. Hotelul se află în centrul staţiunii Băile Tuşnad, judeţul Harghita, la 300 de metri de un parc de aventuri, şi oferă unităţi de cazare cu WiFi gratuit în zonele publice şi parcare privată gratuită.



La extrema cealaltă, cea mai scumpă ofertă este hotelul de 4 stele Castelnor din Păltiniş, unde pachetul costă 4.517 lei (922 de euro). Camerele sunt de 18 metri pătraţi şi proprietatea are piscină în aer liber, piscină interioară, centru de fitness şi restaurant.

Cazarea la Casa Dives, la 18 kilometri de Alba Iulia, costă 4.096 de lei (836 de euro), pensiunea oferind, pe lângă demipensiune, băuturi, seară festivă de Paşte cu bucate româneşti, foc de tabără, degustare de virşli de Pianu şi participare la obiceiurile şi tradiţiile locului. De asemenea, pensiunea pune la dispoziţia oaspeţilor un ciubăr cu apă de izvor şi o piscină exterioară neîncălzită.



Cei care doresc ca după mesele îmbelşugate de Paşte să se răsfeţe la SPA pot alege Septimia Hotels & Spa Resort, din Odorheiu Secuiesc, pentru 4.400 de lei (898 de euro). Clienţii au la dispoziţie piscine de interior, saune şi căzi cu hidromasaj, unele cu apă sărată.

1.112 lei (227 de euro) costă pachetul de două persoane cu demipensiune, de Paşte, la hotelul de două stele Tuşnad. FOTO: Arhiva hotelului

Preţurile medii ale ofertelor nu sunt foarte diferite de cele din Austria, din această perioadă, cu deosebirea că aici nu este inclusă masa festivă de Paşte.



Cel mai mic preţ pentru o ofertă cu demipensiune pentru două persoane este de 1.484 lei (303 euro) la pensiunea de trei margarete Zukaunighof, din regiunea Carinthia, la 27 de kilometri de oraşul Klagenfurt. Pensiunea oferă camere de 20 de metri pătraţi, o zonă de wellness cu saună şi loc de joacă pentru copii.

În extrema cealaltă se află un hotel de 5 stele - Trofana Royal, situat în staţiunea Ischgl din Alpii Austrieci, care oferă pachete de 9.540 de lei (1.947 de euro) cu demipensiune. Hotelul are o zonă de wellness amplă, un parc propriu şi o pivniţă cu vinuri, iar pentru oferta sa culinară gourmet a fost premiat cu o stea Michelin şi 3 bonete Gault et Millau. Numit de SSI (Skiresort Service International) drept cel mai bun hotel de schi din lume, Hotelul Trofana Royal este la doar 100 de metri de telecabina Silvretta. Din mai până în octombrie, tariful include cardul Silvretta All Inclusive, care oferă numeroase beneficii gratuite şi reduceri în Valea Paznaun şi în regiunea Samnaun din Elveţia, inclusiv utilizarea gratuită a telecabinelor şi a autobuzelor locale.