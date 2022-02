Nereguli şi medici revoltaţi la Ortopedia din Cluj: contract de 26 de milioane de lei pentru mai puţine paturi

Clinica de Ortopedie şi Traumatologie din Cluj-Napoca a intrat în şantier în 2020, în decembrie, în preajma sărbătorilor de iarnă. La o lună distanţă de termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor, există doar un şantier şi multe probleme cu contractul încheiat de fosta conducere a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca (SCJU).

„Suntem nevoiţi să intrăm în conservare cu acest şantier şi să găsim o soluţie să putem continua reabilitarea Secţiei de Ortopedie, pentru că nu putem rămâne în acest stadiu. Pe contractul de acum proiectul nu poate fi astfel finanţat de niciun for”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, Claudia Gherman, actualul manager al SCJU, instituţie în cadrul căreia funcţionează Clinica de Ortopedie şi Traumatologie.

Gherman, care este director din ianuarie 2021, a susţinut că există probleme mari cu documentaţia de atribuire a contractului, sesizate chiar de Ministerul Sănătăţii, ordonatorul principal de credite al spitalului, care a trimis, la Cluj, în martie 2021, Corpul de Control. Peste două luni, pe masa actualului manager au ajuns concluziile: „S-au comis „nereguli grave” şi contractul nu poate fi continuat în forma actuală.



Încălcări ale legii

Fosta conducere a SCJU, avându-l în frunte pe managerul Petru Şuşcă, a semnat, în iunie 2020, contractul care avea ca obiect „Etajare secţii clinice ortopedie-traumatologie, relocare şi modernizare bloc operator şi ATI, reamanajare spaţii ocupate de bloc ortopedie existent, amenajare acces auto ambulanţe şi construire lift exterior”.





Asocierea Depisto Star – GB Indco SRL – Harmonia SRL – M3 Office SRL trebuia ca în 19 luni să finalizeze lucrările pentru suma de circa 26 de milioane de lei.



Corpul de Control (CC) a găsit probleme încă din faza preliminară semnării contractului. Astfel, spitalul a repetat de patru ori procedura de atribuire a contractului în sistemul de achiziţii publice (SEAP). Pentru fiecare procedură a fost semnat, prin atribuire directă, câte un contract de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice în valoare de 18.000 de lei (în 2019), 15.000 de lei (în 2019), 15.000 de lei (în 2019) respectiv 15.000 de lei (în 2020) fără TVA. Trei dintre cele patru contracte de consultanţă au fost inutile, deoarece la momentul în care acestea intrau în vigoare, procedurile de licitaţie erau deja în desfăşurare.



Claudia Gherman a explicat care a fost una dintre principalele probleme constatate de Corpul de Control: „Semnarea contractului s-a făcut fără informarea Ministerului Sănătăţii şi fără ca întreaga sumă să fie identificată, practic s-a semnat un contract de 26 de milioane de lei, deşi erau disponibili doar 931.000 de lei, alocaţi de Consiliul Local Cluj-Napoca”. Acest lucru nu este legal, doarece instituţiile publice trebuie să anunţe ordonatorul principal de credite, pentru investiţii mai mari de 7 milioane de lei.



CC a mai arătat că în raportul prin care se stabilea câştigătorul licitaţiei, aprobat de către director, nu se regăsesc informaţii privind aplicarea criteriului de atribuire, clasamentul rezultat, stabilirea ofertei câştigatoare şi a ofertei necâştigătoare.



Medici revoltaţi

Conform raportului, „o parte a cadrelor medicale din Secţia de Ortopedie-Traumatologie au susţinut că nu au fost informaţi despre aceste lucrări, fiind revoltaţi că se va reduce numărul de paturi de la 116 la 48 şi de la zece la şapte paturi pentru ATI. De asemenea, se va reduce numărul de săli de operaţie de la patru la trei săli”. Gherman susţine că proiectul nu este în regulă nici din punct de vedere tehnic, doarece se reduce foarte mult numărul de paturi la Ortopedie: „De exemplu, în ziua în care în Cluj-Napoca trotuarele au fost acoperite de gheaţă, am avut 128 de pacienţi în mai puţin de 24 de ore. Ce făceam cu doar 40 de paturi la Ortopedie ocupate deja? Chiar dacă s-ar finaliza spitalul regional avem nevoie de mai multe paturi”.

În plus, proiectul s-a bazat pe un studiu de rezistenţă care s-a dovedit a fi greşit. „Studiul a dat verdictul că se poate porni proiectul, iar când s-au pornit lucrările s-a constatat că rezistenţa clădirii nu este conformă şi trebuie suplimentat cu nişte stâlpi de rezistenţă”, susţine Gherman.



„N-am reuşit să îmbunătăţim condiţiile hoteliere cu nimic”

Până în acest moment, spitalul a achitat circa două milioane de lei firmelor prestatoare, însă finalizarea proiectului este departe. Despre lucrările efectuate până acum, managerul susţine că „nu folosesc, în clipa de faţă, cu nimic pacienţilor, pentru că nu s-au îmbunătăţit condiţiile cu nimic”. Gherman a susţinut că acum Clinica de Ortopedie îşi continuă activitatea fără întrerupere, dar şantierul trebuie să intre în conservare. Corpul de control a cerut rezilierea contractului şi sesizarea Curţii de Conturi. Astfel, procedura de atribuire trebuie reluată.



Reacţii ale celor responsabili

Petru Şuşcă, managerul SCJU în timpul încheierii contractului pentru modernizarea secţiei, nu a putut fi contactat de reporterul „Adevărul” la telefon.

Lucica Ilieşiu – responsabilul cu viza de control financiar propriu preventinv, a susţinut, conform raportului CC, că s-a semnat contractul de 26 de milioane de lei, deşi era disponibil 1 milion de lei, deoarece „restul sumelor urmau a fi alocate din surse diverse”. În acelaşi raport, directorul financiar-contabil, Delia Dragomir, a precizat: „La semnarea contractului de lucrări pentru secţia de ortopedie am avut în vedere, în primul rând, disponibilul existent în contul de excedent bugetar şi alocările din anul 2020 de la Consiliul Local în valoare de 1,9 milioane de lei. La semnarea contractului am scris, sub semnături alocarea din 2020. În cazul în care nu obţineam finanţare de la autorităţile locale, utilizam sume din excedentul bugetar. Utilizarea excedentului era ultima solucţie la care apelam la finalizarea constractului, în condiţiile legii.”

