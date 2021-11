Metroul din Cluj va fi subvenţionat anual cu o sumă imensă. Primarul Emil Boc: „Dacă era rentabil, îl făceau privaţii“

Primarul Emil Boc a recunoscut că metroul clujean nu va fi rentabil din punct de vedere financiar, însă spune că reprezintă unica soluţie pentru decongistionarea traficului infernal din Cluj şi din Zona Metropolitană Cluj. Pe de altă parte, edilul clujean susţine că nicăieri în lume transportul public nu este rentabil, iar metroul - cu atât mai puţin. „Dacă era rentabil, îl făceau privaţii”, a explicat Boc.

Primarul Clujului are dreptate. Anual, Metrorex Bucureşti primeşte sute de milioane de lei de la la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor. În ultimul an subvenţia a ajuns la 600 de milioane de lei, echivalentul a 120 de milioane de euro. Banii sunt plătiţi practic de toţi românii. În plus, Primăria Bucureşti alocă şi ea fonduri importante ca subvenţie. „Aproape 10% din banii naţionali de transporturi se duce ca subvenţie pentru metroul din Bucureşti, este subiect de dezbatere”, spunea la începutul anului Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor.

Şi metroul clujean va avea nevoie de subvenţii masive, însă suma este de cel puţin 10 ori mai mică decât cea acordată metroului bucureştean de Ministerul Transporturilor. În plus, banii nu vor veni de la minister, ci din bugetul local. Altfel spus clujenii îşi vor subvenţiona singuri metroul, fără a mai fi nevoie ca ceilalţi români să contribuie, aşa cum fac în cazul Bucureştiului.

„Niciun metrou din lumea asta nu e rentabil financiar. Le-ar face privaţii dacă ar fi aşa, dar sunt solide economic şi nepoluante. Dacă ar aduce bani, le-ar face privaţii. Aşa e şi la Bucureşti, şi la Londra, peste tot e nevoie de subvenţii. Se pare că subvenţia pentru metrou ar fi de 12-13 milioane de euro, ca să menţinem preţul de astăzi al biletelor. Eu nu am mers mai departe cu acest proiect, pâna ce n-am avut părerile specialiştilor'', a dat asigurări Boc, în şedinţa Consiliului Local Cluj.

El a mai explicat şi că cele două proiecte de anvergură ale Clujului, metroul şi centura metropolitană nu sunt în competiţie.

„Acest proiect nu e în competiţie cu centura metropolitană. Sunt proiecte compatibile şi susţinute din unghiuri diferite. Viziunea ministrului Drulă a fost la Bruxelles ca din PNRR să se finanţeze metroul de la Cluj şi de la Bucureşti, plus autostrăzi, din 5 miliarde de euro. Restul, centura metropolitană se fac din programele sectoriale de transport”, a spus Emil Boc.

De două ori mai scump decât se estima anul trecut

Faţă de datele din studiul de prefezabilitate realizat în toamna anului trecut sunt câteva modificări. Cea mai importantă fiind suma necesară investiţiei, care s-a dublat practic, ajungând la 2 miliarde de euro. Însă linia de metrou va fi mai lungă. Anul trecut, Boc anunţa că linia va avea 14,4 kilometri, iar costurile erau estimate la un miliard de euro.

„Metroul va avea o lungime de 14,4 km, 14 staţii, iar costurile sunt de 986 de milioane de euro. Durata de implementare va fi de aproape 11 ani”, spunea Emil Boc în octombrie 2020.

40 de trenuri pe oră şi sens

Realizatorii studiului au analizat mai multe scenarii, metrou greu, monorail, tramvai în cale proprie, autobuz în cale proprie. Concluzia lor a fost că cea mai bună variantă este metroul uşor pe traseul: Floreşti- Piaţa Unirii- Piaţa Mărăşti - Bulevardul Muncii /Europa unită/Depou Sopor. Linia de metrou uşor va avea 19 staţii subterane şi un depou suprateran, cu o capacitate de transport nominală maximă la interval de 90 de secunde de 15.200/21.600 de pasageri pe oră şi sens (40 de trenuri pe oră şi sens).

Trenurile de metrou vor fi prevăzute cu tehnologie fără mecanic „driverless” ceea ce înseamnă că personalul nu este necesar la bord.

Durata de realizare a investiţiei este de 10 ani (128 de luni). Proiectarea preliminară durează 18 luni, proceduri de licitaţie - 14 luni, proiectare şi execuţie lucrări inclusiv achiziţie material rulant 96 de luni.

Sursele de finanţare vor proveni din bugetele locale ale municipiului Cluj-Napoca şi ale Floreştiului, respectiv din PNRR, Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Transporturi şi fonduri de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

