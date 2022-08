Mesajul Şefului Poliţiei Cluj pentru participanţii la Untold, privind tragedia de la Saga: „Să vă vedeţi de treabă!”

Un tânăr a murit şi mai mulţi au ajuns la spital din cauza consumului de droguri, la festivalul Saga, de pe Arena Naţională, din capitală. L-am întrebat pe şeful Poliţiei Cluj, Mircea Rus, dacă instituţia îşi va adapta/modifica strategia pentru a evita o astfel de tragedie la Untold 2022.

„Suntem axaţi inclusiv pe segmentul acesta. Învăţăm din ceea ce se întâmplă aici, dar sperăm să învăţăm şi din ceea ce se întâmplă în altă parte. Alături de noi îi vom avea pe colegii de la IGPR (Inspectoratul General al Poliţiei Române), colegi care vin cu anumite lecţii invăţate şi, bine-înţeles, ne vor ajuta la modul în care vom gestiona mai departe problematica”, a spus Rus, la conferinţa organizată, marţi, de Untold.



Şeful Poliţiei a susţinut că vor fi folosiţi câini antrenaţi pentru depistarea posesorilor de substenţe interzise. „Pe lângă ei, îşi vor mai face treaba şi alţi colegi de-ai mei care sunt în civil”, a spus el.

„Vom avea, pe lângă colegi în uniformă, şi colegi în civil, astfel încât niciodată nu ştii cine te poate atenţiona cu privire la problemele pe care le cauzezi, iar prin politica pe care organizatorul o are, cei care cauzează probleme pot fi daţi afară de la festivalul imediat”, a detaliat Rus.



Rus susţine că poliţiştii clujeni se află la a 7-a ediţie a celui mai mare festival din România, acest lucru permiţându-le să înveţe din problemele anterioare.

„Ne-am dori să nu fie probleme, însă nu trăim într-o lume utopică. Cu siguranţă vor fi probleme. Ele se intamplă, depinde de modul în care le vom gstiona şi, în fiecare an au fost gestionate în mod corespunzător”, a precizat acesta.

„Pe partea de consum şi trafic ilicit de doroguri suntem pregătiţi cu tot ce presupune acest lucru. Lucrurile se întâmplă, important e modul în care le gestionăm în momentul în care constatăm că ele s-au întâmplat”, a detaliat acesta.



420 de poliţişti



Circa 420 de poliţişti vor fi prezenţi 24 de ore din 24 la festival. Organizatorii estimează circa 400.000 de participanţi, adică circa 90-100.000 pe zi.

Rus susţine că poliţiştii clujeni vor fi ajutaţi de colegi din Ministerul de Interne (Direcţia Generală Management Operaţional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliţia Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Cluj-Napoca), dar şi de Poliţia Locală.



„La festival vor fi prezenţi circa 1.000 poliţişti, jandarmi şi pompieri care vor avea activitate 24 de ore din 24, a susţinut şeful Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, Sebastian Cliţan. Organizatorii susţin că au angajat, de asemenea, 700 de agenţi de securitate privată.



„Să-şi vadă de treabă!”



Rus a transmis untoldiştilor un mesaj: „Le recomand oamenilor care vor participa la acest eveniment să-şi vadă de treabă. Să se bucure de evenimentul în sine pentru că problemele ce pot fi cauzate de consumul excesiv de alcool sau de droguri pot să genereze nişte necazuri pentru ei”.

Şeful Poliţiei îi îndeamnă pe participanţi să sesizeze poliţiştii cu privire la orice perturbare a ordinii şi siguranţei publice pe care o constantă indiferent că li se întâmplă lor sau altcuiva.



Bogdan Buta, CEO-ul festivalului, le recomandă participanţilor „să respecte nu doar regulamentrul festivalului, ci mai ales legea. Şi noi ca organizatori avem toleranţă zero privind încălcarea regulilor. Noi luăm an de an măs suplimentare – fie că vorbim de limitarea numărului de intrări în festival sau bagajele permise. Până la urmă, considerăm că experienţa de festival poate fi trăită foarte bine şi împărtăşită cu ceilalţi, fără a fi nevoie să abuzeze de niciun fel de alte lucruri, fie că discutăm de alcool sau de alte subst interzise.”



El a precizat că s-au luat măsuri „peste ce am întânit la orice eveniment la care am participat. Cred că se iau toate măsurile care se pot lua omeneşte posibil în a asigura un eveniment cât mai sigur pentru participanţi”.

Vă mai recomandăm: