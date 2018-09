FOTO Vinuri fine, degustări şi producători străini şi români, la Central Park Wine Festival

Vinul a inspirat organizarea celui mai mare festival în aer liber din România dedicat acestei licori, dar şi companionilor săi de suflet, gastronomia şi cultura. Zeci de mii de clujeni şi nu numai au luat parte la Central Park Wine Festival, în primele trei zile ale evenimentului.

Un număr de aproximativ 50 de producători au ţinut să-şi prezinte vinurile la Cluj. Ceva mai mult de jumătate dintre aceştia reprezintă 11 zone viticole din România, iar ceilalţi, aproximativ 20, sunt producători sau reprezenţi au unor producători europeni din ţări ca Franţa, Spania sau Republica Moldova. Alte două standuri sunt ale unor reprezentanţi ai unor producători din două ţări sud-americane, Chile şi Argentina.

Organizatorii spun că au avut nevoie de aproximativ şase luni pentru a pregăti toate detaliile festivalului. Asta în condiţiile în care echipa a numărat peste 20 de persoane, la care se adaugă zeci de colaboratori şi voluntari. „România este un producător important de vinuri la nivel mondial şi european. La nivel european suntem undeva pe locul 5, iar la nivel mondial pe poziţia a 15-a, în acest moment. E foarte important să existe manifestări de acest gen pentru ca oamenii să descopere şi să compare vinurile, să înţeleagă ce înseamnă acest potenţial viticol pentru România. Aici vorbim despre un festival mare, axat pe cultura viticolă, descoperirea poveştilor producătorilor, dar şi pe stabilirea unor anumite repere”, a explicat Carmen Drăgan (foto), managerul festivalului.

Printre producătorii cu stand se numără şi englezul Tim Richardson, proprietarul unui domeniu viticol în zona Bordeaux.

„O cunosc pe doamna Carmen Drăgan, aşa că am acceptat fără să mă gândesc invitaţia de a lua parte la acest festival. Îmi place România, mă simt bine aici. Eu deţin un mic domeniu în Franţa, am această pasiune de câţiva ani. Am profitat atunci când s-a ivit ocazia să cumpăr un domeniu deosebit într-o regiune viticolă importantă”, a afirmat Richardson (foto jos).

Anna Şargov are 28 de ani, este originară din Republica Moldova şi a lăsat Chişinăul acum 10 ani pentru a studia la UBB Cluj. Ceva mai recent, din 2017 a început un business cu vin pe care îl importă pentru România din Republica Moldova. „Pentru mine este în primul rând un hobby ceea ce fac acum, e o plăcere, o pasiune. Am venit în România, în Cluj, acum 10 ani, am urmat cursurile Facultăţii de Istorie de la Universitatea Babeş-Bolyai şi m-am stabilit aici. Festivalul acesta este o reuşită, îi ajută pe oameni să se familiarizeze cu tot ceea ce înseamnă vinul”, susţine Anna Şargov (foto, jos)

Pe lângă vinuri, cei interesaţi pot descoperi la standul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj diverse plante aromatice, fructe autohtone şi produse naturale. Standul universităţii clujene are şi o zonă educativă unde poate fi studiat un stup de albine sau pot fi observaţi viermii de mătase, iar la Cazino a fost organizată o expoziţie interesantă de bio-artă semnată de Corina Cătană, profesor universitar doctor la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (foto stânga), şi Alexandra Mureşan, asistent universitar doctorand la Universitatea de Artă şi Design.