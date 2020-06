FOTO Concert rock în vremea pandemiei.  Triaj observaţional, termometrizare, mască şi distanţare

Primul concert organizat în Cluj-Napoca în vremea pandemiei de COVID-19 s-a desfăşurat sâmbătă seara, în Piaţa Unrii: rockerii de Viţa de Vie au prezentat un show acustic. Circa 400 de persoane au participat la eveniment, aproape toate scaunele din piaţă fiind ocupate.

Organizatorii au impus reguli stricte, inclusiv un „triaj observaţional”, transmiţându-le spectatorilor: „Sănătatea ta ne este pe primul loc”.

Fanii Viţa de Vie au respectat cuminţi următoarele reguli:

-Accesul se face pe timpi, te rugăm să ajungi la ora menţionată pe invitaţie şi să păstrezi distanţarea de 1,5 metri între persoane.

- Biletele să le prezinţi pentru scanare în format digital.

- Accesul va fi permis numai în condiţiile purtării de mască pe toată durata evenimentului.

- La intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

- Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea access în spaţiul evenimentului.

- Te rugăm să rămâi aşezat pe toată durata evenimentului.”



La finalul concertului, organizatorii de la „Form Space” au postat pe Facebook:

„It was AMAZING! Mulţumim /FORMări pentru energie la /FORM your Days with Vita de Vie Acustic in Piata Unirii! Oficial readucem Clujul nostru la ritmul normal, cel plin de muzică şi viaţă. Iar /FORM your Days continuă.”