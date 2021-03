Filiera „Robin Hood” de la Antidrog: poliţiştii care şantajau traficanţii de droguri

Principala victimă a grupării conduse de Liviu Şipoş a fost Torino Vladimir Sfârlea, cel ce a condus, la începutul anilor 2000, o reţea care ar fi traficat două tone de heroină. Şipoş îşi cunoştea bine victima, deoarece reţeaua acestuia a fost destructurată, în 2003, în perioada în care el conducea Brigada Antidrog Cluj.

În 2019, fostul şef de la Antidrog, care administra o agenţie de detectivi particulari, a bănuit că Torino, alături de doi asociaţi, s-a reapucat de trafic de droguri şi că ar transporta heroină pe ruta Ucraina-Turcia. Alături de complicii săi, printre care un agent activ în Poliţie, a desfăşurat, în perioada decembrie 2019 – august 2020, mai multe activităţi ilegale de supraveghere: au montat dispozitive GPS pe maşinile folosite de victime, microfoane în birourile firmei deţinute de aceştia şi au transferat date din calculatoarele aflate în aceste birouri. De asemenea, victimele erau urmărite cu autoturisme închiriate de la o firmă specializată.



În momentul reţinerii lui Liviu Şipoş pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol a apărut următoarea postare: „A vrut să facă pe Robin Hood, însă fără să împartă prada cu săracii”.

A furnizat informaţiile şefului de la Crimă Organizată

În rechizitoriul procurorilor, se arată că în decembrie 2019 Şipoş s-a întâlnit, la Grand Hotel Napoca, cu şeful Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Cluj, Constantin Ilea, şi cu un alt ofiţer Antidrog. Cu această ocazie, inculpatul le-a comunicat celor doi poliţişti că are „suspiciuni privind faptul că persoana vătămată Torino Sfârlea ar fi implicată din nou în trafic internaţional de droguri”. Şeful BCCO a susţinut că datele nu sunt concludente şi nu a demarat nicio anchetă. „Nu vrea să lucreze”, a concluzionat Şipoş şi, împreună cu complicii săi, a continuat să supravegheze victimele.

Au cerut 200.000 de euro

Doi dintre complicii lui Şipoş au urmărit-o, în 5 decembrie, pe iubita unuia dintre oamenii de afaceri filaţi care se deplasa într-o maşină pe care montaseră un dispozitiv GPS. „În jurul orei 20.30, în zona autogării ,,BETA”, din municipiul Cluj-Napoca, inculpatul XXX4 a blocat în trafic, cu autoturismul Dacia Sandero, autovehiculul condus de persoana vătămată, după care a coborât din autovehicul, s-a urcat la bordul autovehiculului marca Jeep şi, folosind un pistol, a constrâns-o prin ameninţare pe persoana vătămată să îi stabilească o întâlnire cu persoanele vătămate Y şi Z.” Bărbatul avea faţa acoperită şi s-a prezentat ca fiind de la Antidrog, precizând că lucrează cu Şipoş, despre care a spus că ar fi „şeful de la Antidrog”. I-a cerut femeii să stabilească o întâlnire cu unul dintre angajaţii lui Torino Sfârlea, după care au mers împreună la sediul firmei deţinute de Sfârlea în comuna Floreşti şi au purtat o discuţie. „Cu această ocazie inculpatul i-a atras atenţia persoanei vătămate că el şi angajatorii săi sunt urmăriţi de foarte mult timp şi că deţine informaţii şi probe privind implicarea lor în acţiuni de trafic de droguri, iar dacă nu ajung la o înţelegere, mai multe persoane vătămate X, Y şi Z vor fi arestate. Pentru a evita luarea măsurii arestării, inculpatul XXX4 i-a solicitat persoanei vătămate să îi remită suma de 200.000 de euro, cash”.

Le-a sugerat să facă plângere

Sfârlea a luat legătura cu unul dintre cei mai buni avocaţi din Cluj în drept penal, Eugen Iordăchescu, şi i-a cerut ajutor pentru a formula plângeri penale împotriva membrilor grupării. Acesta din urmă a luat legătura cu Şipoş şi l-a chemat la o întâlnire. Fostul şef de la Antidrog a susţinut că nu ştie cine ar putea fi bărbatul care a lipsit-o de libertate pe victimă şi le-a sugerat să facă plângere. Apoi, Şipoş a sunat victima şi, „pentru a amortiza situaţia creată”, i-a cerut să se întâlnească la Iulius Mall. A trimis pe unul dintre complici care l-a informat cu Sfârlea cu privire la existenţa unei cauze penale care îl vizează pe acesta, pe angajatorii săi, dar şi pe concubina sa. Acesta a subliniat că „cele patru persoane vătămate ar fi putut fi arestate, însă datorită intervenţiei inculpatului Şipoş acest lucru nu s-a întâmplat şi că ar fi indicat ca cei vizaţi să nu depună nicio plângere”.

Sfârlea a declarat că s-a mai întâlnit o dată cu doi dintre inculpaţi, care „i-au comunicat că sub coordonarea inculpatului Liviu Şipoş s-au ocupat de urmărirea sa şi, întrucât în urma supravegherii ilegale efectuate nu au obţinut rezultatele scontate, i-au solicitat persoanei vătămate să îi implice în activităţi infracţionale din sfera traficului de droguri şi a traficului de migranţi”. Sfârlea le-a răspuns că nu are de-a face cu aceste activităţi ilegale. Între timp, pe fir a intrat Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, care a început în martie 2020, urmărirea penală in rem. Din 25 iunie 2020, au fost emise mandate de supraveghere tehnică asupra suspecţilor, iar în august 2020, doi dintre complicii lui Şipoş au fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să monteze un dispozitiv de urmărire pe o autoutilitară a victimei. La scurt timp, Şipoş şi doi dintre complici au fost arestaţi preventiv, stare în care se află şi acum. Ceilalţi trei se află sub control judiciar, iar unul este judecat în stare de libertate.

