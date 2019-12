Drama prin care trece familia fetei din Cluj găsite moartă înainte de Crăciun. „Eu nu sufăr, sunt disperat că nu-mi pot ajuta copilul să se vindece”

Radu Mureşan (67 de ani) este un om de afaceri prosper din Cluj-Napoca. El a înfiinţat prima firmă de protecţie şi pază din oraş - Nera Mureşan Security. De asemenea, omul de afaceri a investit într-o pensiune - Casa Zânelor, într-o sală de nunţi şi într-un aqua park, toate aflate în comuna clujeană Floreşti.

Radu Mureşan este, de asemenea, unul dintre fotografii profesionişti care au realizat unele dintre cele mai valoroase fotografii de la Revoluţia din 1989 de la Cluj.



În dimineaţa zilei în care cea de-a doua lui soţie şi-a găsit fiica decedată în apartament, pe 18 decembrie, Radu Mureşan a postat pe Facebook mai multe fotografii de la Revoluţie cu următorul text:

„In Decembrie 1989 , alergam prin Cluj, infrigurat dar plin de entuziasm sa surprind prin lentila camerei cele mai importante momente ale istoriei pe care o traiam. O istorie vie , certa , asa cum era si drapelul care atunci avea o fereastra. Au trecut 30 de ani de transformari, de lupte intre partide , de conducatori de tara . Nu stiu daca acum suntem mai liberi, dar sentimentul de atunci il simt in fiecare an , pana in adancul inimii. Chiar daca acum lupt in fiecare zi sa prosper intr-un sistem capitalist, lupta de atunci a facut ca totul sa fie posibil. Pentru generatiile care vin. Sa nu uitam niciodata Decembrie '89 !”



Drama unei familii

Problemele cu drogurile ale Cezarei au apărut în spaţiul public în 2014, când Ziar de Cluj a relatat un incident din familia Mureşan. Omul de afaceri şi-ar fi lovit fiica în zona unui restaurant din Cluj-Napoca. Radu Mureşan a explicat pentru sursa citată:



„Am scuturat-o putin, poate ca i-a sărit sangele, dar nu e adevarat ca am lovit-o tare şi continuu, cum spun martorii. Eu, de fapt, vroiam sa mă iau dupa o persoană din anturajul ei cu care ea se întâlnise sărind gardul de acasa, un nenorocit din gaşca ei, care-i daduse droguri. Ea m-a oprit, a picat pe jos, s-a umplut de praf, de aici dramatismul scenei.” Omul de afaceri a mai susţinut că fiica sa ar fost lăsată acasă de medicul de la Neurologie, cu condiţia să urmeze tratamentul pentru adicţie. Lucrul pe care nu l-a făcut. „Eu nu sufar, ci sunt disperat că nu-mi pot ajuta copilul să se vindece, fiindca în sistemul asta de stat ea e considerata o victimă”, a mai spus Mureşan.

Găsită decedată în propriul apartament cu câteva zile înainte de Crăciun

Corpul fetei a fost găsit în stare de putrefacţie de către mama acesteia în data de 18 decembrie. Femeia, îngrijorată că fiica nu îi mai răspundea la telefon şi nici la e-mail-uri din luna noiembrie, a mers la apartamentul unde aceasta trăia. Poliţia a demarat o anchetă pentru ucidere din culpă, iar cadavrul a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Citeşte şi