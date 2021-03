Dragoş Damian, CEO Terapia Cluj: „Se încearcă acum asasinarea Ivermectinei”. Ce spune despre claritromicină

Damian Dragos susţine că în cazul potenţialelor tratamente ieftine pentru COVID-19 precum este ivermectina, nu există companii sau instituţii care să sponsorizeze studii clinice în vederea testării efectelor acestora. Motivul: „sunt ieftine”.

CEO-ul Terapia a arătat că există studii cu rezultate promiţătoare privind invermectina, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit că este un medicament sigur:

„Pentru cei încă interesaţi de ivermectina, laureat Nobel, stăm cam aşa:

- 27 studii anti-Covid, în care au fost incluşi 6612 pacienţi, cu rezultate bune;

- OMS, care monitorizează reacţiile adverse şi decesele cauzate de tratamentele repozitionate anti-Covid, arată că ivermectina, urmărită încă din 1992, este un medicament sigur;

- trei ţări din UE (Slovacia, Bulgaria şi unele spitale din Cehia) şi alte 12 de pe planetă, totalizând 1,5 miliarde oameni, au inclus medicamentul în protocolul anti-Covid; Japonia aşteaptă rezultatele unui studiu randomizat pentru a lua decizia finală:

- România nu e în stare să ia o decizie, se pasează verdictul la Organizaţia Mondiala a Sănătăţii WHO (care are cel mult rol consultativ) şi Agenţia Europeana a Medicamentului EMA (care nu se ocupa de aşa ceva).”

CEO-ul Terapia a mai arătat că „pericolul cel mai mare este că acest antiparazitar ieftin reconvertit anti-Covid poate intra în uz fară sponsor, la fel că alte 3 antivirale ieftine care sunt utilizate în protocolul terapeutic din Romania. Prin sponsor înţelegem o companie sau o instituţie care finanţează un studiu clinic ce urmăreşte lansarea unui medicament. Adică cineva care plăteşte pentru intrarea pe piaţă.”

În primul rând, dacă discutăm despre ivermectina disponibilă în acest moment în România, cea de uz veterinar, Buzoaianu a atras atenţia că „administrarea medicamentelor de uz veterinar la om, chiar dacă este aceeaşi substanţă, poate produce reacţii adverse notabile, în primul rând din cauza diferenţelor în condiţionarea farmaceutică a preparatelor, a excipienţilor folosiţi la preparare, cât şi datorită diferenţelor între dozele folosite la animal/om”.

Concret, a precizat Buzoianu: „se pot produce toate reacţiile adverse prevăzute în prospect, cele mai frecvente fiind: cefalee, tulburări digestive cu greţuri şi diaree, dureri musculare, slăbiciune etc. Rar, pot să apară dureri de spate, dureri precordiale, tahicardie, confuzie, convulsii, pierderea conştienţei. Reacţiile anafilactice sunt foarte rare. Aceasta nu este înşiruirea exhaustivă a tuturor reacţiilor adverse, pentru acestea puteţi consulta prospectul medicamentului.”

Rectorul UMF susţine că în acest moment există numeroase studii în desfăşurare privind folosirea ivermectinei la tratamentul anti-COVID-19:

„În studiile efectuate ulterior (după 2000) s-au pus în evidenţă şi efecte antibacteriene, antivirale şi chiar anticanceroase pentru ivermectină. Efectul antiviral a fost studiat pe mai multe virusuri, atât in vitro cât şi in vivo, în special pe ARN virusuri (West Nile Virus, Venezuelan Equine Encephalitis Virus, Influenza, etc). Aceste studii efectuate până în 2020 şi profilul de siguranţă bun, i-au facut pe unii cercetători să se gândească la posibilul efect al ivermectinei şi asupra noului coronavirus. Efectul a fost demonstrat in vitro de către cercetătorul australian Caly, el fiind deschizătorul de drumuri pentru cercetările ulterioare ale acestei substanţe în infecţia cu SARS-COV2 la om. Studiile clinice efectuate pe pacienţi, limitate ca număr, par să susţină efectul benefic asupra acestui virus. Trebuie subliniat faptul că există numeroase studii în desfăşurare, acestea fiind înregistrate în Registrul trialurilor clinice din Uniunea Europeană.”