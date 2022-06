Demisie cu scandal a liderului USR Cluj: „Este incredibil cât de mărunţi sunt totuşi aceşti oameni”

Camelia Sălcudean provenea din PLUS şi, în perioada în care USR PLUS a fost la guvernare, ea a fost subprect al judeţului Cluj. Economistă de profesie cu experienţă în domeniul bancar, Camelia Sălcudean a trimis, astăzi, un comunicat de presă prin care şi-a anunţat demisia.

„Evoluţia ultimului an, de la momentul finalizării acţiunii juridice de fuziune a celor două partide – USR şi PLUS – ne-a arătat multora dintre noi că nu este suficient să ai un scop comun ca să-ţi uneşti forţele pentru a-l îndeplini. Modul de abordare a situaţiilor şi sistemele de valori din PLUS şi USR, care păreau uşor diferite între ele, s-au dovedit în final incompatibile”, a arătat fosta preşedintă.

Ea a mai arătat că lucrurile nu au evoluat în direcţia anticipată, astfel că a decis să demisioneze din funcţia de Preşedintă a Filialei Judeţene USR PLUS Cluj, precum şi din USR PLUS.

Fără a preciza nume, Sălcudean a arătat că împreună cu ea vor părăsi filiala şi unii membri din Biroul Judeţean şi Local. „Cred în continuare că există şansa unei construcţii politice bazate pe principii sănătoase, care să ofere un exemplu de cultură organizaţională, o construcţie capabilă să genereze politici publice coerente şi soluţii concrete şi aplicabile atât de necesare în societatea românească. Iar pentru mine, această organizaţie este REPER, la care voi adera”, a transmis Sălcudean.



Dezamăgirea unui fost lider

Postarea în care şi-a anunţat demisia şi motivele deciziei a fost rapid ştearsă de pe grupul intern de membri, i-au fost anulate drepturile şi a fost eliminată din alte grupuri, fapt care au determinat-o să reacţioneze cu un mesaj pe Facebook:





„Ca orice lider de organizaţie, odată cu acest gest am considerat că e datoria mea morală să mă adresez celor pe care i-am condus, să le explic detaliat motivele care m-au facut să ajung aici. Cu o viteză pe care nu mi-aş fi imaginat-o, postarea mea de pe grupul intern de membri a fost ştearsă, mi-au fost anulate drepturile si eliminată din alte grupuri, înainte de a-mi trimite oficial demisia pe email şi înainte ca filiala din care fac parte (Floreşti) să ia act de demisie şi să o proceseze. Este incredibil cât de mărunţi sunt totuşi aceşti oameni alături de care credeam că s-ar putea construi ceva.”





Ea a concluzionat că modul în care s-a procedat îi confirmă că a luat decizia corectă.

