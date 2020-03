Cum s-a făcut de râs Emil Boc după ce a plantat copaci în mijlocul trotuarului: „Am fost prins într-o capcană“

Într-un exerciţiu de imagine, primarul Clujului a postat pe Facebook fotografii cu el în timp ce pune umărul la plantarea unor pomi. Numai că lui Boc i-a scăpat un singur amănunt, esenţial de altfel: a plantat arborele exact în mijlocul trotuarului.

Clujenii care urmăresc postările sale s-au împărţit în două. În timp ce unii l-au criticat pe Emil Boc pentru că recurge la astfel de gesturi din motive electorale, alţii s-au grăbit să aplaude realizările primarului. În sfârşit, au existat voci care i-au atras atenţia că arborii au fost plantaţi chiar în mijlocul trotuarului.

Ironizat şi criticat pentru pomul plantat în mijlocul trotuarului

„Oare nu văd eu bine, sau în a treia poză e plantat exact în mijlocul trotuarului. Vă daţi seama că acolo, chiar dacă mergi pe jos cu o plasă în mână trebuie să treci în dungă. Cum trec mămicile cu un cărucior cu copil? Dar o persoană cu dizabilităţi? Dar dacă vin oameni şi dintr-o parte şi din cealaltă? Nu cumva ar trebui plantaţi lângă troturar? Ok, nu am o problema că sunt plantaţi pe trotuar, atâta timp cât rămâne spaţiu pentru oameni. Pentru că troturarul este pentru că oamenii să poată merge pe el, nu să ferească obstacole! Uitaţi mai jos un exemplu. Ceea ce nu se aplică aici”, a scris Ionuţ Ivaşcu, completat de Cris Tarta: „Domnule primar, cum sunt plantaţi pomii pe trotuarul din faţa casei dvs? Ar trebui să vă plantăm unul fix în faţa porţii!” Acelaşi lucru a fost observat de mulţi alţi clujeni, catre au semnalat în comentariile lor această eroare.

În acelaşi timp, în alte comentarii oamenii i-au reproşat lui Boc că doar anumite zone ale oraşului sunt gospodărite, în timp ce altele sunt lăsate în paragină. „De la gară în jos spre Iris au tăiat pomii de parcă nu toată lumea are nevoie de oxigen. Impozite plătim toţi, dar de curăţenie şi îngrijire la Cluj au parte doar unii”, a remarcat Maria Mândruşca.

Cum se apără Boc

Primarul a reacţionat la criticile sale şi a adoptat o atitudine defensivă. S-a scuzat pentru eroare şi a găsit imediat alţi vinovaţi: proiectanţii proiectului de modernizare a străzii Bună Ziua, din cartierul cu acelaşi nume. Acum, Boc spune că a luat măsuri şi că arborii au fost sau urmează să fie replantaţi. Pentru asta, edilul este dispus să achiziţioneze teren de la propieritarii din zonă.

„Am ţinut cont de părerile cetăţenilor, de părerile oamenilor şi am dispus revenirea la situaţia iniţială. Planul realizat de proiectanţi prevedea doi metri de trotuar şi în interiorul trotuarului copaci. După ce am văzut poziţia oamenilor, după ce am văzut efectiv cum arată efetiv în tere,n am trecut peste poziţia proiectanţilor şi am dispus ca pe tot ce înseamnă trotuar pe Bună Ziua să nu mai fie plantaţi copaci”, s-a apărat Boc. Acesta spune că va găsi alte soluţii pentru plantarea copacilor.

„Am dispus Serviciului Patrimoniu să identifice proprietarii şi fie cu acordul lor, fie prin procedură de expropriere pentru spaţii verzi să începem demersuri pentru a mai lua un metru, cât este necesar pentru a planta în afara trotuarului arborii de pe Bună Ziua. A greşi este omeneşte, a persista în greşeală este mai complicat. Cred că sesizările oamenilor sunt pertinente. Am luat această decizie recunoscând că a merge pe mâna specialiştilor nu totdeauna este cea mai bună soluţie Am primit şi eu soluţiile specialiştilor. Credeam că este o suprafaţă mai mare. Eu am stat şi am plantat un singur arbore. Am dat semnalul deschiderii lor. Am fost prins într-o mini capcană”, a adăugat primarul.