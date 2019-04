Cine este preotul rom care a rostit prima slujbă bilingvă în română şi romani. „Aici trăim în pace şi suntem cu toţii la fel“

O parte a slujbei, mai exact o parte din strană şi din ecfonistul rostit de preotul Roz au fost spuse şi în limba romani. „Au fost câteva răspunsuri şi întrebări în limba romani, o parte a slujbei a fost bilingvă. S-a răspuns la strană în câteva rânduri în limba romani, apoi când mi-a venit mie rândul la ecfonist l-am rostit în limba romani”, a spus preotul Roz.

În vârstă de 27 de ani, Marin Trandafir Roz este primul preot rom din judeţul Cluj. Este căsătorit, are doi copii mici şi a fost hirotonit în luna ianuarie 2019, iar din februarie este preot la Biserica Parohiei misionare pentru romi cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din zona Turda-Fabrici.

„Am făcut seminarul la Cluj, am locuit în cămin, pentru că nu aveam timp de navetă. În timpul facultăţii am fost un student dedicat, iar comportamentul meu a fost, zic eu, ireproşabil. Am încercat mereu să schimb percepţia oamenilor asupra romilor, parţial cred că am şi reuşit. Sunt primul preot rom din Cluj şi deservesc comunităţile de romi de pe raza municipiilor Turda şi Câmpia Turzii. Această biserică e foarte importantă pentru noi, romii, dar şi românii vin aici să se roage, trăim în pace şi în bună înţelegere cu toţii”, a mai afirmat Roz.

Preotul spune că în viitor vor mai fi oficiate astfel de slujbe biligve, ba chiar şi exclusiv în romani.

Urmează şi alte slujbe în romani

„Am înţeles că o să-mi vină un text de liturghie în limba romani de la Patriarhie. Nu ştiu când, dar am înţeles că se lucrează la el. Exista unul, dar era scris de un rom ursar, că noi suntem împărţiţi în mai multe ramuri. Acum se va schimba, pentru că dialectul vorbit de ursari nu este prea cunoscut aici, de romii din Ardeal”, a explicat Marin Roz. Acesta a dezvăluit că lucrează la mai multe proiecte sociale pentru comunitatea romilor din Turda şi din împrejurimi. Finanţarea pentru toate aceste proiecte, inclusiv un centru special, ar putea veni din fonduri europene, susţine Roz.

Lăudat de protopop

La slujbă au participat români şi romi, inclusiv un grup de elevi romi de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj. A fost prezent şi protopopul turdean Daniel Crişan, care a vorbit despre eveniment.

„Eu zic că a fost un eveniment reuşit, iar tânărul preot Marin Trandafir Roz lasă o impresie excelentă. Face o treabă bună, e dedicat şi are multe proiecte sociale pentru comunitatea sa. A fost o idee excepţională şi a IPS Andrei, care a gândit acest eveniment”, a afirmat Crişan.

Evenimentul de sâmbătă, 6 aprilie, a avut loc în cadrul proiectului „Şi noi suntem oameni” şi are ca parteneri Consiliul Judeţean Cluj, Parohia misionară pentru romi „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” – Turda-Fabrici, Parohia misionară pentru romi „Sfântul Moise Arapul” – Pata Rât şi Asociaţia Ortodoxă Social-Misionar-Culturală pentru Rromi „Sfântul Moise Arapul” a Arhiepiscopiei Clujului.

