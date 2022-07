Ce preferă să-şi ia cu ei din ţară românii  care merg în Grecia. „Ale lor sunt oribile, indiferent ce marcă îţi cumperi”

Inflaţia care a dus la scumpiri pe tot continentul îi determină pe tot mai mulţi turişti români să încerce să facă economie în Grecia, iar pentru asta nu ezită uneori să-şi ia cu ei şi alimente, băuturi răcoritoare sau alcool, în special cei care merg cu propriile automobile. Însă lista nu se opreşte aici. Românii dezbat pe reţelele de socializare problemele pe care le pot întâmpina în vacanţă şi încearcă să afle ce îşi pot duce cu ei din ţară fără să aibă probleme la vame şi ce i-ar ajuta cu adevărat.

O astfel de dezbatere a avut loc pe grupul de Facebook Forum Thassos, unde o turistă a lansat o provocare la adresa colegilor internauţi. Ea a aflat astfel că deşi se fac controale la vamă, accesul cu alimente, băuturi răcoritoare şi chiar unele băuturi alcoolice este permis. Există însă limite la ţigări şi la anumite băuturi alcoolice.

„Bună dragilor, a mai plecat cineva cu ceva provizii alimentare (conserve, câteva baxuri de suc, bere)? Au fost probleme la vamă? Am citit că verifică bagajele la bulgari. E voie, e interzis să transportăm? Mersi mult. Distracţie maximă tuturor!", a scris femeia.

Răspunsurile nu au întârziat, iar mai mulţi forumişti au încercat să vină cu propriile idei. „Nu am avut niciodată probleme. Cu conserve nu am trecut că nu mâncăm, dar cu mezeluri da. Ale lor mi se par oribile indiferent ce marcă cumperi. Bere nu bem sau alt alcool, deci nu este cazul. Dar merg cu esspresorul de cafea şi cafeaua. Şi cafeaua lor mi se pare groaznică. Şi spor la râs, tuturor. Peste tot în lume iau ceva cu mine care să fie pe gustul copiilor. Dar, na, pentru cei care fac un singur concediu pe an de o săptămâna şi ăla în Grecia, îi pot înţelege. Atâta pot şi ei", a răspuns cineva.

„Puteţi lua ce doriţi la dumneavoastră! Este ţară membră UE, în afară de limita la ţigări (un cartuş de adult) şi la alcool distilat (nu ştiu exact care este) nu ar trebui să fie vreo problemă. Au fost ceva discuţii la un moment dat - când era pesta porcină-legate de produsele din carne, dar din câte ştiu nu mai este cazul”, a adăugat altcineva.

Un alt membru al grupului a dat asigurări că vameşii permit practic trecerea cu orice fel de alimente, dar a precizat că mâncărurile greceşti sunt foarte bune, mai ales cele servite la taverne: „Puteţi să treceţi cu alimente. Lactatele greceşti sunt foarte bune, sucurile naturale, măslinele, fructele, legumele etc. Toate mezelurile au alt gust. Mie nu îmi plac. În schimb îmi place mâncarea de la taverne. Exagerează cu, cartofii prăjiti. Şi nici nu au preţuri mari. Nu trebuie să vă faceţi probleme.”

Altcineva a scris că de regulă produsele au acelaşi preţ în Grecia, aşa că nu se justifică să transporte mâncare sau băuturi. În plus, vameşii permit oricui să treacă orice cantitate de alimente şi bere: „Da, puteţi trece linistită. La început şi noi aduceam, dar am constatat că berea, apa sunt la fel de scumpe/ieftine ca în România. De exemplu, berea Vergina pe care o bem noi costă în supermarket sub un euro. Apa e la fel de scumpă/ieftină ca la noi. Luaţi ce credeţi că vă place pentru micul dejun (90% din familii mănâncă acasă micul dejun), dar ţineţi cont că găsiţi semipreparate foarte bune (icre, salate, paste cu brânză), precum şi iaurturi şi brânzeturi foarte bune”.

