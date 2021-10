Cazul care ţine cu sufletul la gură toată Italia: copil român de 5 ani, răpit ca-n filme de lângă mama lui. „Mi l-au smuls din mâini, nu e prima dată”

Incidentul avut loc zilele trecute la Padova, mai exact marţi, 5 octombrie, chiar în apropierea locului unde copilul locuieşte cu mama şi cu verişorul acesteia, între via Giolitti şi via Salandra. Alexandra Moraru îşi ducea copilul la grădiniţă, când pe neobservate s-a apropiat de ei un Mercedes Vito negru, înmatriculat în România. Femeia susţine că în maşină se aflau patru bărbaţi, iar unul dintre ei era chiar tatăl lui David, care, spune ea, are interdicţia de a se apropia de ea şi de băieţel. Ordinul de protecţie a fost eliberat chiar în România, mai spune ea.

„Trei dintre ei au coborât, iar doi m-au ţinut jos. Unul era chiar tatăl lui David. El l-a smuls pe micuţ din mâinile mele. Băieţelul ţipa de disperare, nici măcar nu-şi aminteşte de tatăl său, mai ales că au trecut trei ani de când acel om nu a mai putut să se apropie de noi”, a spus Alexandra, care a fost prezentă în studiourile Tv7, postul local de televiziune din Padova, informează Corriere del Veneto.

Sursa citată mai menţionează că tatăl băiatului, Bogdan Hriastache, principalul suspect în acest caz, locuieşte într-o vilă în Bucureşti şi că nu este prima dată când micuţul este răpit. „Zile întregi a fost aici o fată, care m-a tot verificat. Nu este prima dată când el răpeşte copilul, s-a întâmplat asta şi acum trei ani când locuiam în România. A profitat atunci cât am ieşit să fac nişte cumpărături şi l-a luat, nu am ştiut nimic despre el timp de opt luni”, a mai povestit femeia. Ea susţine că tatăl copilului este un criminal periculos şi că atunci când Poliţia a intervenit prima dată pentru a reda copilul mamei, bărbatul s-a baricadat cu băieţelul pe acoperişul unei clădiri şi a ameninţat că se aruncă jos.