Bucureştiul, sub Budapesta la calitatea vieţii, dar peste Roma şi Hong Kong. Cluj devansează Los Angeles, Paris şi Londra

Într-un clasament al calităţii vieţii întocmit de portalul Numbeo, Bucureştiul este devansat de capitalele Ungariei şi Bulgariei, celor două ţări membre UE cu care avem graniţe. Clasamentul a fost făcut după ce au fost analizate 255 de oraşe de pe Glob, printre care şi câteva din România.

Timişoara este oraşul cel mai bine clasat în România (locul 116), urmat de Cluj (123), în timp ce Bucureştiul este pe locul 188. Budapesta (172) şi Sofia (144) sunt deasupra capitalei României. Totuşi, Bucureştiul este peste Hong Kong (222), Roma (203), Shanghai (235) sau Beijing (251). Pe de altă parte, Timişoara şi Clujul sunt mai bine clasate decât Los Angeles (138), Londra (163) şi Paris (177).

În acest clasament, cei de la Numbeo au ţinut cont de mai mulţi factori, printre care salariile, costul real al vieţii, preţurile, puterea reală de cumpărare, siguranţa şi sănătatea oamenilor, poluarea sau traficul.

Pe primul loc se află un oraş din SUA, Raleigh, urmat de două din Australia, Canberra şi Adelaide. Cel mai bine clasat oraş european este Zurich, care se află pe locul 4.

Într-un alt top, cel al costului vieţii, Bucureştiul este cel mai scump oraş din România şi e pe locul 184 general, urmat imediat de Cluj (185). Iaşi şi Timişoara sunt pe locurile 201, respectiv 204 în acest top. Trei oraşe din Elveţia, Zurich, Basel şi Geneva sunt cele mai scumpe din lume.

Ce este Numbeo

Numbeo.com este platformă lansată în luna aprilie 2009, care adună informaţii şi date statistice din cele mai importante oraşe ale lumii. Datele disponibile prezentate nu sunt influenţate de nicio organizaţie guvernamentală. Numbeo a fost menţionat ca sursă credibilă, iar datele sale au fost citate de mai multe publicaţii internaţionale de prestigiu, precum Time, Forbes, The Economist, New York Times, The Telegraph, The Washington Post, USA Today, The Sydney Morning Herald.

