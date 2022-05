Sacrificiile drumului către succes. Povestea tinerei rome care a concertat pe cele mai mari scene ale lumii

Raisa Mihai (24 de ani), bursieră la Roma Educaţion Fund, a debutat în cinematografie la vârsta de nouă ani. De-a lungul timpului a fost distribuită în roluri de film şi teatru. În prezent este studentă, Master anul I la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, secţia Chitară Clasică, şi actriţă a Teatrului Independent Giuvlipen.

„Drumul spre performanţă este un drum anevoios, foarte greu, întrucât necesită muncă, muncă şi iar muncă. Vă explic o zi din programul copilăriei mele. Şcoală de dimineaţa până la ora 14.00. Apoi, până la ora 19.00, Palatul copiilor devenea a doua mea casă, unde urmam orele de teatru, balet şi cor. De la vârsta de 5 ani până la 12 ani acesta a fost programul copilăriei mele. Mai puţin păpuşi, mai puţin parc, mai puţină joacă, mai puţin din toate cele fireşti ale copilăriei. Drumul către performanţă este drumul cu sacrificiu“, povesteşte tânăra pentru „Weekend Adevărul“.

Fără pasiune nu există performanţă

Raisa povesteşte că muzica a ajuns să fie o parte a existenţei sale pentru că aşa i-a fost scris. A moştenit talentul de la bunica ei, care avea o voce divină şi o ureche muzicală extraordinară. „Cu siguranţă că a fost şi este pentru mine o sursă genetică, dar nu numai, întrucât sunt convinsă că pentru oricine face artă, în lumea asta e nevoie nu numai de genetică, ci şi de har divin. Pasiunea pentru muzică a venit odată cu primele cunoştinţe, cu primele ore de studiu.

Pe parcursul timpului, dobândind experienţă, îndemânare, implicit vine şi pasiunea, adică dorinţa de a cunoaşte şi de a face mai mult şi mai mult. Acest mai mult şi mai mult vine din interiorul tău şi te ajută să realizezi uşor, uşor performanţa care, de fapt, are la bază pasiunea. Fără pasiune nu există performanţă. A fost ca şi cum cineva ar fi decis pentru mine şi acel cineva nu poate fi decât ceea ce îţi e dat să fii. Această menire nu ţine de tine ca om, ci vine de undeva de unde fiinţa umană nu poate avea acces“, mărturiseşte Raisa.

raisa cântă din copilărie la chitară FOTO Arh.pers.R.M.

Pe acest drum dificil, alături i-a stat întotdeauna familia. Părinţii au fost cei care i-au îndreptat paşii către frumos, către muzică. I-au fost aproape şi au avut grijă mai ales ca ea să nu sufere şi să nu se lovească de o formă de discriminare puternică. „Până la vârsta de 12 ani am studiat la o şcoală internaţională privată, iar după, am urmat Colegiul Naţional de Muzică «George Enescu», care era un mediu la fel de armonios, deoarece acolo, români şi romi deopotrivă creşteau împreună încă de la grădiniţă.

Discriminarea am simţit-o când ieşeam în lume, o discriminare uneori chiar pozitivă. Însă întotdeauna când am simţit o anumită formă de segregaţie, acest lucru mă stimula, mă determina să fiu şi mai bună în ceea ce făceam pentru a demonstra că pot să-mi depăşesc frustrările. Totul pentru a le arăta celorlalţi că, de fapt, sunt la fel precum ei şi că nu culoarea pielii este forma de a judeca oamenii“, explică Raisa Mihai.

Tânăra a făcut parte din celebrul grup Allegretto FOTO Arh.pers.R.M.

„Arta nu are culoare“

De asemenea, tânăra, care a avut parte de o educaţie aleasă şi s-a dezvoltat într-un mediu cultural, spune că şi-a dat seama că discriminarea nu există în lumea bună. „Ajungând să performez pe scenele internaţionale, am conştientizat că în artă acest stereotip al discriminării nu există. În artă eşti doar artist şi atât. Arta nu are culoare, arta are har, iar acolo unde este har, nu există răutate“, explică Raisa Mihai.





Uneori, însă, a întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte mentalitatea oamenilor. A reuşit cu diplomaţie şi cu multă încredere în forţele proprii să depăşească orice moment mai puţin plăcut.

Raisa, mândră de etnia sa FOTO Arh.pers.R.M.

„Mentalităţile sunt prejudecăţi, prejudecăţile sunt idei preconcepute asupra unor subiecte pe care nu le cunoşti. În acest sens, asta depinde mai mult de cel care creează această stare de prejudecată, tu ca subiect al prejudecăţii sale trebuie să-l schimbi – de aici vine dificultatea. Am întâlnit oameni de-a lungul timpului cu care a trebuit să fac un efort considerabil să-şi schimbe opinia despre cum sunt eu. Depăşind aceste mentalităţi este evident că începi să inspiri şi că această inspiraţie pentru ei este soluţia, calea prin care poţi schimba radical percepţia despre noi“, spune Raisa.

Tânăra muziciană vorbeşte degajat despre etnia romă din care face parte şi spune că nimănui nu ar trebui să îi fie ruşine niciodată pentru ceea ce este: „De originea ta nu trebuie să-ţi fie ruşine sau teamă, mă simt chiar fericită că fac parte din etnia romă“.

Aplauze pentru chitara clasică

Atrasă încă de mică de lumea artistică, ambiţioasă şi mereu dornică de a învăţa cât mai mult, Raisa Mihai a urcat pe scenă încă de la vârstă de şase ani. A fost membră a corului Allegretto, alături de care a participat la peste 20 de turnee şi concursuri internaţionale din diferite colţuri ale lumii.

În ceea ce priveşte chitară clasică, Raisa a obţinut numeroase premii internaţionale şi naţionale la mai multe festivaluri de chitară clasică – Harmonia Cordiş Internaţional Guitar Festival, Sinaia Internaţional Guitar Festival, Terra Siculorum Internaţional Guitar Festival, Skopje International Guitar Festival, Eduard Pamfil Guitar Competition, Pleven International Guitar Festival.

Chitara, cel mai bun prieten FOTO Arh.pers.R/M/

În anul 2018 a format un duo împreună cu Ana Maria Bibescu, ARTissimo Guitar Duo, care a devenit un nume sonor în lumea muzicii clasice. Cele două chitariste au obţinut încă din primele trei luni de carieră patru premii I la concursuri internaţionale dedicate chitarei clasice. De asemenea, în anul 2021, ARTissimo Guitar Duo a avut un concert online de mare succes, „A Guitar Bravado for the Coming of Spring“ în cadrul evenimentului „Enescu Soirees Online“, în colaborare cu Romanian Cultural Institute New York, Radio România Muzical şi Asociaţia Culturală Isvor.

„Unul dintre momentele remarcabile a fost atunci când videoclipul în care eu şi partenera mea de duo (din formaţia ARTissimo Guitar Duo) interpretam «Intermezzo» a fost ales video-ul săptămânii, cu ocazia celebrării compozitorului Manuel Maria Ponce, de către cea mai importantă revistă de chitară clasică din lume, «Classical Guitar Magazine»“.

Muzica, cea mai mare mulţumire sufletească a Raisei FOTO Arh.pers.R.M.

În anul 2019, alături de pianista Sînziana Mircea, Raisa a făcut parte din turneul internaţional „Imagine Chopin“, unde a primit aplauze neîntrerupte. Ele au concertat la Steinway Hall din Londra, Royal Stockholm Philharmonic, Sala Radio, Filarmonica din Târgu-Mureş şi Centrul de Cultură Arcuş. Acest turneu a avut un succes impresionant, fapt ce a dus la alegerea şi difuzarea sa integrală de către BBC Radio 3 & European Broadcasting Union, atât în 2020, cât şi în 2021.

Filme şi spectacole de muzică

Pe lângă muzică, Raisa a debutat în cinematografie la vârsta de nouă ani, jucând prima dată în filmul „Ho Ho Ho“ (regia: Jesús del Cerro). continuând cu producţia germană „Nelly’s adventure“ (regia: Dominik Wessely, 2016) şi „A Bras Ouverts“, producţie franceză din 2017, în regia lui Philippe de Chauveron. „De asemenea, am jucat împreună cu tatăl meu, Sorin Mihai, în scurtmetrajul «Scris/Nescris», în regia lui Adrian Silişteanu, şi a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa mea. Debutul în teatru a venit ceva mai târziu, în compania de teatru Giuvlipen, unde am interpretat rolul Sidoniei, în «Gadjo Dildo». În 2019 am avut ocazia să văd şi să simt ce înseamnă să lucrezi cu adevărat la o piesă de teatru, cu spectacolul «American Gipsy»“, povesteşte Raisa.

