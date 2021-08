Recolta 2021 se anunţă promiţătoare. Fermierii speră să recupereze pagubele  uriaşe provocate de secetă

Nicolae Sitaru, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România (APPR) spune că există semne favorabile pentru ca anul agricol 2021 să fie cu mult mai bun decât 2020. Acesta este un motiv bun pentru ca fermierii să se poată redresa financiar, după dezastrul lăsat în urmă de secetă.

“Pare că pentru anul 2021 Dumnezeu a întors faţa către noi, avem un an care a început sub auspicii bune, un an cu altă rezervă de apă în sol şi cu alte sperante pentru culturile înfiinţate în toamna lui 2020 şi primăvara 2021. Sperăm ca acest lucru să ne echilibreze din punct de vedere finaciar, având în vedere pierderile suferite anul trecut”, a declarat Nicolae Sitaru.

Acesta este fermier în Bărăgan şi administrează 3.000 de hectare de culturi agricole în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Buzău. Ani la rândul, a fost câştigătorul trofeului de aur pentru producţiile record la porumb, unde reuşeasă culeagă 10-11 tone la hectar. La grâu, într-un an bun, producţia se ridica la 7-8 tone la hectar. Anul trecut, recolta a fost în jur de 2 tone la hectar.

Gheorghe Căluţ, administrator SC Agrofulvia SRL, Borcea, din judeţul Călăraşi, spune că din cele 1.200 ha pe care le exploatează societatea, 450 sunt cultivate cu grâu şi 200 ha cu orz. În toamna anului trecut s-au semănat însă doar pe 5% din suprafaţa de grâu soiuri străine şi au răspuns foarte bine condiţiilor acestui an, înfrăţind puternic în primăvară.

"Spre surprinderea mea credeam că soiurile româneşti vor înfrăţi puternic în toamnă, dar nu au înregistrat o densitate mai mare de 550 plante/mp. În schimb, la cele străine densitatea depăşeşte 700 plante/mp. Pentru protecţia fitosanitară a culturii s-au aplicat trei tratamente, folosind mai multe fungicide. Cultura de grâu promite, dar aşteptăm să vedem producţia în magazie. Ferma dispune de spaţii de depozitare şi nu vinde imediat după recoltare", explică fermierul.

Ploile fac bine, dar şi rău

La rândul său, Viorel Nica, administrator Agrichim Feteşti, judeţul Ialomiţa, lucrează o suprafaţă de 3.700 ha, amenajată cu sisteme de irigaţii. Întreaga suprafaţă de cereale păioase, de 1.000 ha, este destinată pentru producerea de sămânţă.

"Culturile arată foarte bine, dar asta şi datorită tehnologiei pe care o aplicăm. Grâul şi rapiţa au beneficiat de o udare de răsărire în toamnă, iar în primăvară am administrat o normă de 40 l/mp, după care au survenit ploile şi am încetat să mai irig. Consider că ploile au asigurat necesarul de apă pentru culturile de grâu şi rapiţă, dar nu sunt suficiente, de exemplu, pentru cele de porumb şi soia. La cultura de soia obţin producţii foarte mari, iar suprafaţa alocată acesteia este de 660 ha. Ploile fac bine, dar şi rău. Ploile cu intensitate mare şi mai dese provoacă scăderea rezistenţei la cădere, mai ales la culturile care intră în coacere deplină. La orz am avut câteva probleme, dar, chiar şi aşa, 2021 este un an foarte bun pentru această cultură. Momentan nu putem preconiza producţiile de grâu până când nu le vedem în siloz“, a precizat Viorel Nica.

Culturile de toamnă, grâul, orzul sau rapiţa, au fost recoltate în proporţie de 60-90%, iar producţiile medii la hectar, din primele date, sunt cele mai bune din ultimii zece ani, potrivit datelor de la Ministerul Agriculturii. Producţia medie de grâu este de 5,4 tone/hectar, fiind recoltată peste jumătate din cultură.

Chiar ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a susţinut într-un interviu acordat TVR 1 că ”producţiile la cereale vor fi foarte mari anul acesta”. Ministrul a estimat că fenomenele meteo nefavorabile, ploile incontinente şi grindina au afectat până în 36.000 ha la nivel naţional.

