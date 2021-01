Prognoza meteo: Iarna se întoarce. În ce zone ninsorile fac ravagii, cât de frig se face

Luni, 25 ianuarie, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), vântul va fi prezent pe parcursul zilei în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-vestice, centrale şi sudice, unde la rafală frecvent se vor înregistra viteze în general cuprinse între 50 şi 70 km/h, iar la munte, îndeosebi în zona înaltă va sufla tare, cu peste 100 km/h viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada. Noaptea, vântul va slăbi semnificativ în intensitate în cea mai mare parte a ţării. Excepţie vor face zona Carpaţilor Orientali, unde la altitudini mari se vor mai depăşi viteze de 80 km/h, precum şi estul şi sud-estul ţării, unde local rafalele vor mai atinge viteze în general de 45…50 km/h.

Cerul va avea înnorări, mai acentuate în a doua parte a intervalului, iar temporar vor fi precipitaţii în majoritatea regiunilor. Ziua, acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare în nord-vest şi în centru, mai ales ploi, local în nord-est şi sub formă de ploaie sud-est. Noaptea, îndeosebi în sud-vest şi centru şi local în est va ninge, şi doar cu totul izolat şi trecător, în Oltenia şi sudul Moldovei vor fi posibile şi precipitaţii sub formă de lapoviţă sau ploaie ce vor determina izolat depuneri de polei.

La munte va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile maxime, în scădere faţă de ziua anterioară, se vor încadra între 0 şi 10 grade, uşor mai ridicate în Dobrogea, iar cele minime se vor situa, în general, între -6 şi 2 grade.

Vremea se va răci şi în Bucureşti, însă valorile termice vor fi în continuare mai mari decât mediile climatologic specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros şi trecător va ploua slab, îndeosebi în primele ore ale zilei şi din nou, cu o probabilitate destul de mare şi spre sfârşitul intervalului, când posibil se vor semnala şi precipitaţii sub formă de lapoviţă. Vântul va prezenta intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze la rafală în jurul a 55 km/h, apoi va slăbi semnificativ în intensitate. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea minimă de -2…0 grade.

Marţi se face şi mai frig. Meteorologii anunţă vreme în continuă răcire, astfel că în cea mai mare parte a ţării valorile termice se vor situa în jurul celor normale perioadei. Cerul va fi mai mult noros şi temporar vor fi precipitaţii. Ziua va ninge în jumătatea de nord a ţării, iar în sud-est pe arii restrânse vor fi precipitaţii mai ales sub formă ploaie şi lapoviţă. Noaptea, precipitaţiile vor fi sub formă de ninsoare şi se vor semnala, pe arii în general restrânse în sud-est şi în centru şi doar izolat în restul teritoriului.

La munte va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte, îndeosebi în zona înaltă, iar temporar, în prima parte a intervalului în sud-vest şi pe arii restrânse în sud, iar noaptea pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 1 şi 6 grade, iar cele minime, vor fi cuprinse, între -7 şi 0 grade.

Vremea va fi închisă şi va continua să se răcească şi în Bucureşti. Temporar se vor semnala precipitaţii, ziua predominant sub formă de ploaie, iar noaptea va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3…4 grade, iar cea minimă de -2…-1 grad.

Miercuri, conform ANM, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ninge, ziua pe arii restrânse îndeosebi în sud-est, centru şi la munte, iar noaptea, local în vest şi pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări la munte, iar în prima parte a intervalului local în estul teritoriului şi pe suprafeţe mici în sud.

Temperaturile maxime se vor încadra între -3 şi 4 grade, iar cele minime între -9 şi -1 grad.

În Capitală, vremea se va menţine închisă, iar trecător, îndeosebi în prima parte a zilei va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -5…-4 grade.

