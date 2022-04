O tânără abandonată la naştere în Olteniţa şi adoptată în Anglia îşi caută mama pe Facebook

Tânăra, născută la Olteniţa şi abanodnată, îşi caută familia biologică FOTO Facebook/ The never forgetten Romanian children

Tânăra, ajunsă acum mamă, nu are decât o singură dorinţă: să-şi cunoască familia biologică. Ştie doar numele mamei, iar despre tatăl său nu are nicio informaţie. Femeia a postat un mesaj pe pagina de socializare The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României, cu speranţa că va reuşi s-o găsească pe cea care i-a dat viaţă:

"Salutări din UK!

Numele meu la naştere a fost Mitrea Marinela Silvia. M-am născut pe 10 noiembrie 1989 la Olteniţa, judeţul Călăraşi. Am fost adoptată în 1990 de la orfelinat de minunata mea familie. Tare mult îmi doresc să găsesc familia biologică. Acum sunt mamă şi un pas mare pentru mine este această postare, am o dorinţă mare de a-mi cunoaşte rudele biologice.

Numele mamei mele era Mitrea Vasilica, iar despre tatăl meu nu am nicio informaţie.

Ce mai ştiu din documente este că bunica maternă se numea Mitrea Constanţa şi că au locuit sau încă locuiesc în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi.