Medicul care refuză pacienţii nevaccinaţi, pus la zid de AUR. Ce spune senatoarea Diana Şoşoacă

Diana Şoşoacă, senator AUR, a anunţat că va sesiza toate instituţiile statului pentru a lua măsuri împotriva medicului, în ideea ca acesta să nu mai prejudicieze şi alţi pacienţi care au dreptul la sănătate într-un cadru legal.

De asemenea, Diana Şoşoacă postează pe pagina sa de socializare şi opinia unui jurnalist care aduce jigniri grave medicului, numindu-l "năpârcă".

Doctorul scoate de pe listă pacienţii

Ieri, 12 ianuarie, medicul din Mănăstirea a anunţat pe pagina sa de socializare că pacienţii care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoaşi de pe lista sa. Medicul invocă un articol din lege şi spune că atâta timp cât pacienţii nu au încredere în sfaturile sale, nu le mai poate asigura asistenţă medicală. Dr. Cătălin Petrencic a anunţat faptul că el s-a vaccinat anti-COVID-19.

Într-o interveniţe la DIGI 24, medicul a explicat argumentele care au stat la baza deciziei sale: Cei mai mulţi vor să se vaccineze, dar am şi pacienţi care refuză vaccinarea. Pentru că se apropie etapa a doua de vaccinare şi pentru că am mulţi pacienţi cronici peste 65 de ani, am început pe cei care s-au prezentat la cabinet să-i întreb cum vor proceda, dacă se vor vaccina sau nu. Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu şi 7 că se mai gândesc. Astăzi am avut o discuţie mai aprinsă cu o pacientă cronică, cu mai multe boli, care mi-a spus clar că ea nu se vaccinează. De aici mi-a venit această idee, mi se pare anormal ca un pacient înscris la mine cu asemenea comorbitităţi să aibă asemenea reacţie. Până acum venea, lua reţeta, o consultam, urma indicaţiile şi acum spune nu la o întrebare, ştiind că eu m-am vaccinat în urmă cu o săptămână.

Acesta a precizat că lucrează într-un cabinet de la ţară şi imediat după ce s-a vaccinat şi-a dorit să facă dovada că are încredere deplină în acest vaccin, tocmai pentru a-şi îndemna pacienţii să-i urmeze exemplul.

"Eu sunt medic la ţară, cabinetul este la ţară, la 30 de kilometri de Olteniţa, 40 de Călăraşi, 70 de kilometri de Bucureşti. Am postat pe pagina mea de Facebook informaţia că m-am vaccinat, fotografie din timpul vaccinării şi eu şi asistentul, am făcut dovada că am încredere deplină în acest vaccin. Un argument mai puternic nu ştiu dacă pot aduce în faţa unui pacient în a garanta vaccinarea", susţine Cătălin Petrencic.

Oamenii trebuie să realizeze că nu ne jucăm, că situaţia este una dură şi nu există altă soluţie la momentul actual pentru a încerca să revenim la viaţa de dinainte, a mai spus medicul, într-o intervenţie la Digi24.





În 33 de ani de practică, a vaccinat mii de persoane

Dr. Cătălin Petrencic, medic de familie în comuna Mănăstirea spune că nu înţelege de ce până acum unii pacienţi l-au ascultat şi i-au urmat cu stricteţte sfaturile, iar acum sunt contra vaccinării, în condiţiile în care el s-a imunizat în urmă cu o săptămână şi i-a sfătuit pe toţi să facă acest lucru. Ca să fie bine înţeles, medicul a postat un mesaj pe o pagină de socializare în care îi anunţă pe oameni cum stau lucrurile:

Asiguratii, Conform art 231, alin e), din Legea 95/2006 au obligatia "să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului". Conform acestui acrticol de lege, anunţ public de acum că toate persoanele înscrise la mine care refuză vaccinarea anti-COVID-19 vor fi scoase de pe lusta mea de medic de familie.

Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienţii care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovada că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă. În cei 33 de ani de practică, am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări şi nu am avut reacţii adverse decât foarte putine si minore.

Cred în vaccinuri, chiar şi în cele nou apărute sau schimbate în aceşti ani. Vaccinarea a reprezentat pentru mine partea cea mai importantă a activităţii de preventie. În toţi aceşti ani am avut o singură persoană care a refuzat vaccinarea celui de-al doilea copil şi i-am cerut să-i ia fişa şi să se mute la alt medic. Ceea ce a şi facut, a scris medicul pe pagina sa de socializare. Mesajul a stârnit o serie de reacţii, cele mai multe din parte colegilor de breaslă, care sunt total de acord cu demersul lui Cătălin Petrencic.

