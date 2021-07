Drama vieţii unei îndrăgite actriţe. Luminiţa Gheorghiu: Eu am luat locul întâi şi la durere

În urmă cu mai mulţi ani, regretata actriţă a povestit în emisiun ea Happy Hour despre cea mai neagră perioadă din viaţa sa: “Iuliana o chema şi avea şase ani jumătate. Am un înger acum. După Revoluţie, mă uitam cum mamele îşi conduceau pe ultimul drum fetele de 18-20 de ani, în rochii de mireasă, şi mă gândeam: Doamne, ele sunt mai lovite decât mine. Eu am luat locul întâi şi la durere!”, povestea îndurerată actriţa, în emisiunea Happy Hour.

La scurt timp după această tragedie, a reuşit un rol memorabil, acela al soţiei lui Ilie Moromete. Despre rolul de mamă în viaţa reală, Luminiţa Gheorghiu spunea într-un interviu că a fost cam severă:

Am avut- spun am avut pentru că am pierdut un copil – am avut 2 fete minunate. Eu am fost cam severă ca mamă, dar şi ele m-au ascultat. Le-am dus la pian, la chitară, la mandolină, la dans sportiv, la tot ce trebuie, după părerea mea, să înmagazineze un copil…

Carieră extraordinară

Născută la 1 septembrie 1949 la Bucureşti, actriţa Luminiţa Gheorghiu a jucat până în 2003 pe scena Teatrului Bulandra, dar a avut o carieră extraordinară mai ales în cinematografie. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală în 1972, la clasa profesorului Ion Cojar şi a debutat în teatru cu rolul Mărioara, într-o piesă montată de Alexandru Tocilescu pe scena Teatrului Cassandra. După absolvire, a fost repartizată la Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani, iar în 1975 s-a mutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Un an mai târziu a devenit actriţă a Teatrului Bulandra din Bucureşti.

Primul rol în film a fost în 1974, în pelicula „Stejar, extremă urgenţă“, în regia lui Dinu Cocea, dar primul rol important a fost cel al Catrinei, soţia lui Moromete, din filmul Moromeţii (1987), în regia lui Stere Gulea.

Numele Luminiţei Gheorghiu este legat de noul val al cinematografiei româneşti, după apariţia în filmul „Moartea domnului Lăzărescu“, în regia lui Cristi Puiu, unde a jucat rolul asistentei de pe ambulanţă care îl plimbă pe pacientul Lăzărescu de la un spital la altul prin Bucureşti. De altfel, Cristi Puiu a mai lucrat cu Gheorghiu şi anterior acestui film, pentru pelicula „Marfa şi banii“ (2001), producţie care este considerată cea cu care a început noul val al cinematografiei româneşti

