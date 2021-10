Cum arată plămânii unui bolnav cu COVID-19, la două zile după ce începe să se simtă rău. Medic: Totul e găunos în organism

Spitalele, sub asediul pacienţilor cu SARS CoV-2 FOTO Mediafax/Andreea Alexandru

Un medic de la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj cumplit despre starea unui pacient. Bărbatul are de 10 zile COVID şi, din păcate, în interiorul organismului său totul este găunos.

"D-nul e de 10 zile cu covid..la început a avut febră şi frisoane, apoi i-a fost mai bine. De 2 zile se simte puţin mai rău. Din păcate, deja in interiorul organismului totul e găunos. Plămânii sunt afectaţi sever, are coagulare intravasculară diseminată, are probabil miocardită-afectarea muşchiului inimii, insuficienţă respiratorie şi septicemie.

Aşa arată un caz grav, la 2 zile de când începe să îi fie rău. Orice organ poate ceda în faza asta sau toate o dată, organismul poate claca oricând. Nu lăsaţi la mâna sorţii să aleagă dacă veţi fi un caz ca acesta! Vaccinaţi-vă!, a scris doctorul Olivia Burcos pe pagina sa de socializare, unde a postat o radiografie pulmonară şi un set de analize din care reiese starea gravă a pacientului.





Vă mai recomandăm şi: