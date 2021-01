Ce contraindicaţii are sfecla roşie, cel mai puternic antioxidant. Ce stări provoacă dacă e consumată în exces

Sucul de sfeclă nu trebuie consumat în exces pentru că provoacă vărsături şi ameţeli. Sfecla roşie se poate consuma sub diverse forme, fie o putem stoarce şi bea sucul, fie o consumăm crudă sub formă de salată sau fiartă, fie în supă sau în piureuri, fie la cuptor. O mulţime de preparate culinare pot căpăta culoare, savoare şi un plus de vitamine prin simpla adăugare a sfeclei roşii.

Sucul de sfeclă roşie, pe lângă beneficiile aduse organismului, este şi un aliat redutabil în boli grave, precum cancerul, precum şi în ameliorarea efectelor chimioterapiei şi radioterapiei, spun specialiştii.

“Pentru început, se recomandă a se consuma sucul de la 250 de grame de sfeclă pe zi, crescând apoi treptat cantitatea. Creşterea cantităţii se face treptat, iar dacă apar senzaţii de vărsături, greaţă, sau ameţeli, se va reduce cantitatea, astfel încât să poată fi acceptată de către organism. Sucul de sfeclă roşie este un aliat de nădejde în tratarea cancerului de plămâni, colon şi stomac, uşurând digestia”, precizează medicul Daniela Stan.

Sfecla roşie este un complex de vitamine şi minerale şi, în plus, vindecă afecţiuni ale ficatului, afecţiuni cardiovasculare, digestive, întăreşte imunitatea şi este un puternic antiinflamator, detoxifiant şi energizant. Sfecla roşie conţine tot complexul de vitamina B, potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanţi şi fier, cu alte cuvinte tot ceea ce organismul are nevoie”, explică medicul Daniela Stan.

Beneficii uimitoare

Reglează glicemia: Este unul dintre alimentele care stabilizează glicemia pacienţilor cu diabet de tip I şi II. Are efecte diuretice şi previne complicaţiile cardiovasculare ale diabetului.

Protejează ficatul: Sucul de sfeclă roşie protejează celulele hepatice, ajută la regenerarea acestora şi le stimulează să funcţioneze normal. Sfecla roşie previne evoluţia hepatitelor cronice spre ciroză sau spre cancerul hepatic.

Proprietăţi antitumorale: Sfecla roşie conţine enzime şi substanţe cu proprietăţi antitumorale, ceea ce înseamnă că sucul şi salata sunt cele mai bune pentru tratarea şi prevenirea tumorilor canceroase. Consumată în mod regulat, previne şi tratează leucemia, cancerul pulmonar, de colon, cel rectal şi cel gastric datorită faptului că aceasta este bogată în substanţe antioxidante.

Ţine tensiunea sub control: o jumătate de pahar de sfeclă roşie pe zi scade tensiunea arterială cu până la 20 la sută din valoarea sa iniţială.

Înmulţeşte globulele roşii: Sfecla roşie conţine fier, magneziu şi vitamina B6, putând combate anemia, stimulând procesul de formare a globulelor roşii. Se recomandă o cură timp de o lună de zile, câte 150 grame de sfeclă roşie crudă, o dată la două-trei zile.

"Nu vă speriaţi de anumite semne ce precedă consumul de sfeclă roşie. La 15 % dintre persoane urina capătă o culoare roşie, însă nu arată vreo afecţiune. Consumul excesiv de suc de sfeclă roşie (peste 400 ml) poate determina o paralizie temporară a corzilor vocale sau stări de greaţă", atrage atenţia specialitul.

