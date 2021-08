Usturoiul Benone, produs la Râmnicu Sărat, este la un pas să intre în pieţele din regiune

Pentru a relansa tradiţia cultivării usturoiului în apropiere de Râmnicu Sărat, Valentin Jecu a decis cu cinci ani în urmă să ceară ajutorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare în Legumiculură din Buzău.

La solicitarea sa, cercetătorii de aici au reuşit să preia soiurile locale, pe cale de dispariţie, şi să dezvolte altele noi, mai rezistente la boli şi stres termic. Dintre acestea, usturoiul Benone a fost deja omologat iar peste puţin timp va apărea în pieţe şi în supermarketuri.

”Este primul lui an sub denumirea de usturoi Benone. Până acum, l-am vândut sub denumirea de usturoi de Râmnicelu. Din acest an poartă denumirea cunoscutului rapsod buzoian. Este practic acelaşi soi de usturoi, cu aceleaşi calităţi, dulce, acrişor, iute, care nu se mai găsesc la alt usturoi din România”, spune fermierul din Râmnicelu.

Usturoiul recoltat deja de producătorul de lângă Râmnicu Sărat se află deocamdată la uscat, etapă în care leguma capătă rezistenţă, astfel încât să putem păstra până la iarnă usturoiul iute şi dulceag, de Buzău.

”Are foarte multe straturi de protecţie, ceea ce îi dă o rezistenţă foarte mare pe timpul iernii. Genetic, usturoiul este programat să încolţească de la jumătatea lunii februarie, până la sfârşitul lunii martie. Acest usturoi se păstrează în condiţii perfecte fără a avea probleme cu încolţirea, nefiind necesară tratarea cu inhibatori de germinaţie”, explică producătorul de usturoi.

Valentin Jecu a produs anul acesta 50 de tone de usturoi, pe o suprafaţă de peste 15 hectare de teren din comuna Râmnicelu. Localitatea este vestită pentru gustosul usturoi. Pământul bun şi priceperea generaţiilor de cultivatori au făcut ca acest soi să capete multe calităţi.

”Usturoiul are cerinţe speciale faţă de sol şi de climă. Nu se obţin rezultate bune pe tot teritoriul ţării noastre, ci doar în zonele pretabile usturoiului, în luncile râului, în zone cu teren uşor nisipos, cu drenaj bun, acolo unde se păstrează nematozii de sol. Buzăul oferă condiţii bune şi îl găsim în istorie cultivat în zona Râmnicu Sărat, însă niciodată nu a fost omologat sub denumirea vreunui soi”, spune Costel Vânătoru, cercetător la SCDL Buzău.

Căpăţânile de usturoi de Râmnicelul, cunoscut şi ca usturoi călugăresc, poate că nu arată la fel de bine ca usturoiul din Spania sau China, însă detronează produsele de import prin gust şi iuţime. Un kilogram de usturoi de Râmnicu Sărat va costa la raft 15 lei kilogramul.

”Pe al nostru îl recunoaştem după mustăţi şi culoarea din interior. Usturoiul din import nu are această culoare maronie; este ori alb, ori maro foarte închis. Trebuie să aibă gustul dulce acrişor. Preţul recomandat de mine va fi de 15 lei cu TVA la raft”, declară Valentin Jecu.

În 2021, Buzăul este patria usturoiului. Nu mai puţin de 146 de legumicultori din acest judeţ, mulţi din Râmnicelu, au ales să cultive usturoi. Buzoienii urmează să primească peste 21 la sută din subvenţiile alocate programului la nivel naţional.