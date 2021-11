Turişti elveţieni, după ce au mâncat pentru prima oară fasole cu ciolan: „E delicioasă!” VIDEO

Carla şi Silvan sunt doi elveţieni care şi-au propus să ne viziteze ţara într-un concediu de trei luni.

În minivacanţa de ziua naţională a României, s-au nimerit pe meleaguri buzoiene, la campingul de rulote de la Vulcanii Noroioşi, unde au avut parte de o surpriză din partea gazdelor.

”Facem un tur cu maşina şi încercăm să vizităm cât mai mult posibil. Am mai vizitat Constanţa, Marea Neagră, iar acum iată-ne aici, la vulcani, lângă o gustoasă mâncare românească tradiţională”, spune Silvan, turist elveţian.

Foto Iulian Bunilă

Peste 20 de rulote şi autorulote sunt în zona de campare de la poalele Vulcanilor Noroioşi, pline cu turişti ademeniţi de frumuseţea zonei şi vestea că aici găsesc mâncărurile cele mai gustoase.

”Azi am fost la vulcani, la Pâclele Mari, am făcut un grătar aseară, am stat la un şpriţ, la o poveste, la un rummy. Am ales acest mod de cazare pentru că ne place natura, ni se pare mai ok decât o cameră de hotel”, spune un turist din Braşov. VIDEO