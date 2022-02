Românii redescoperă obiceiul îndatorării pentru a-şi cumpăra telefoane scumpe

Carlos şi Florin, doi buzoieni abia trecuţi de vârsta majoratului, se mândresc cu telefoane care au pe ele logoul unui celebru producător de peste ocean, deci foarte scumpe.

”Treizeci de milioane vechi am dat pe el. Pe ăsta mi l-a făcut cadou mama mea, care l-a cumpărat cu un card de cumpărături. Mie îmi place telefonul ăsta că se mişcă bine, e bun ca telefon”, spune Carlos.

Pentru a te menţine în trend, merită chiar să te îndatorezi la bănci, tu sau părinţii tăi, este de părere celălalt tânăr.

”Am achiziţionat din propriii bani. Am mai strâns, am mai făcut una-alta şi am putut să mi-l permit. Mi-au mai dat şi părinţii restul de bani dintr-un împrumut”, declară Florin.

Pentru acelaşi gen de telefon a făcut mari eforturi să strângă bani şi Raul. A decis că merită să plătească rate pentru un aparat care la mâna a doua costă cât un telefon nou dar de la alt producător.

„Nu se merită să daţi doar două, trei milioane vechi pe un telefon. Ori luaţi ceva ca lumea, ori nu mai luaţi. Am colegi care au telefoane şi de 5.000 de lei”, spune Raul.

Interesul românilor pentru telefoane scumpe a început din nou să crească, după doi ani în care mulţi au fost mai reticenţi să se îndatoreze. În general, media de preţ al unui telefon mobil cumpărat în rate e undeva pe la 3.000 de lei.

”Acuma, în zilele noastre, toată lumea vrea să aibă telefoane performante, să iasă în faţă. Unii vor să arate că-şi permit iar alţii doar vor un telefon care să se comporte foarte bine. Unii chiar plătesc doi ani rate”, este de părere Cristian.

Sunt şi categorii de oameni care au plătesc în rate chiar şi un telefon care se vinde la preţ cu trei cifre. Un smartphone de 350 de lei a fost cel mai ieftin produs cumpărat în rate.

Pentru Mihai Florin, un bărbat de la ţară, achitarea telefonului pe care abia şi l-a cumpărat va necesita un mare efort financiar.

Laptop-urile, maşinile de spălat şi frigiderele urmează în topul produselor cumpărate prin credit în 2021, iar valoarea totală a fost mai mare cu 60% faţă de anul anterior, arată studiul realizat de Credex IFN.

Cei mai mulţi se împrumută pentru o perioadă de până în doi ani, cu dobânzi zero, prin parteneriate cu magazinele, dar şi cu dobânzi de 10-12 sau chiar 20%.