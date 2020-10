VIDEO Revolta unui părinte care a observat copii într-o sală de pariuri şi păcănele

Pe înregistrarea făcută zilele trecute de un părinte, cu telefonul mobil, apar doi adolescenţi care îşi încearcă norocul la păcănele, într-o agenţie din Cândeşti, comuna buzoiană Verneşti.

Investitorii din industria jocurilor de noroc au simţit o creştere a apetitului oamenilor faţă de jocurile de noroc, astfel că şi-au extins afacerile în mediul rural, acolo unde populaţia tânără are încă o pondere de luat în seamă.

Marius este unul dintre clienţii sălilor de jocuri de noroc din Smeeni. Recunoaşte că nu puţine au fost ocaziile de a-şi încerca norocul la păcănele sau pariuri sportive.

”Am pus şi la pariuri şi am jucat şi la păcănele. Am mai câştigat, ce-i drept, dar de mai multe ori am pierdut. E ca un fel de drog, te face dependent şi ajungi să speri că vei câştiga sume mari. Agenţii de pariuri, de joker şi altele sunt peste tot şi sunt cele mai aglomerate. La noi, tineretul este în smartbet-ri, iar la farmacii mai intră doar bătrânii”, spune Marius.