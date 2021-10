Mâncare sănătoasă pe mesele românilor. Primele judeţe unde apar băcăniile cu produse de la fermieri

”Unirea Gospodarilor din Mihăileşti” este una dintre cooperativele din zona Munteniei capabile să valorifice o gamă largă de produse.

În cooperativa cu sediul în comuna buzoiană Mihăileşti sunt atât crescători de animale, legumicultori sau cultivatori de cereale, producători de conserve, băuturi alcoolice sau sucuri, cât şi procesatori de lactate şi carne.

Dan Ivaşcu, fondatorul asociaţiei ”Unirea Gospodarilor din Mihăileşti”, spune că cel mai scurt drum al fermierilor către prospseritate se poate face prin asocierea în cooperative din care fac parte atât crescătorii de animale, cultivatorii de cereale pentru hrana animalelor, cât şi procesatorii care transferă produsele întregii cooperative în zona comercială.

”Trebuie să multiplicăm acest model de cooperativă mixt, unde avem şi componentă zootehnică, dar şi vegetală. Atunci, tipul acesta de cooperativă mixt aduce venituri gospodarilor pe toată perioada anului, nu numai într-un sezon când avem legumicultură, pomicultură sau perioade productive la animale”, spune Dan Ivaşcu, preşedinte ”Unirea Gospodarilor din Mihăileşti”.

Băcănii cu produse naturale, în toată ţara

Gospodarii asociaţi în cooperativa din Mihăileşti deţin ferme în mai multe judeţe ale Munteniei, precum Buzău, Ialomiţa şi Prahova. Încă de la înfiinţare, fermierii şi-au propus să aducă în casele românilor un coş de produse naturale necesare unei alimentaţii sănătoase şi diversificate. Cooperativa a ajuns acum să acopere toate nevoile alimentare de bază.

”Coşul pe care producătorii din cooperativa noastră îl pregătesc zilnic pentru dumneavoastră conţine: lactate, brânzeturi, ouă, carne de porc, oaie şi pasăre, produse de carmangerie prelucrate tradiţional, seminţe, legume, zarzavaturi, rădăcinoase, fructe, uleiuri cu grăsimi sănătoase, condimente naturale, sucuri din legume şi fructe, gemuri, dulceţuri, zacuscă, produse din cereale integrale şi ceaiuri”, spun reprezentanţii cooperativei buzoiene.

Livrarea produselor se face deocamdată prin comenzi online în Buzău şi Bucureşti, şi magazinele proprii din cele două oraşe. Cooperativa din Mihăileşti are însă planuri mari de extindere în toată ţara, prin înfiinţarea de băcănii cu ajutorul unor parteneri locali. Primele magazine sub brandul ”Unirea Gospodarilor din Mihăileşti” vor fi deschise până la sfârşitul acestui an în judeţele Moldovei.

”Promovăm un model de magazin pe care îl instalăm în toată ţara. Am reuşit să facem acest concept, să-l punem pe hârtie sub formă de proiect, avem şi producătorul acestui magazine, la Călăraşi. Pentru instalarea lor, avem deja colaboratori, doritori care vor să intre în afacere cu noi, în toată Moldova, pornind de la Suceava, Botoşani, Iaşi, Bacău, Focşani. În Bucureşti avem cel puţin trei doritori şi tot vin semnale, pentru că am pus anunţuri şi mulţi s-au înscris”, spune Dan Ivaşcu, preşedintele ”Unirea Gospodarilor din Mihăileşti”.

Odată cu extinderea reţelei punctelor de desfacere a produselor naturale din fermele asociate, cooperativa cu sediul în Buzău va lansa în judeţele nou acoperite şi serviciul de vânzări prin comenzi online. Livrările vor fi efectuate în maximum 48 de ore, de luni până sâmbătă. Lista preţurilor poate fi consultată pe site-ul cooperativei, unireagospodarilor.ro, iar costul livrării este 10 lei.