Legume bio exotice livrate cu abonament prin curier rapid. Cât costă un pachet cu 4 kilograme de produse proaspete

Anul trecut, buzoienii Sebastian Silvestru şi Mironela Tudose s-au asociat pentru a lansa afacerea cu legume şi verdeţuri într-un nou concept.

Mai întâi, cei doi au înfiinţat solarii pe 1.500 de metri pătraţi de teren preluat de la părinţii unuia dintre ei şi au cultivat în această primăvară legume şi verdeţuri dintre cele mai productive şi gustoase, recomandate de legumicultori pricepuţi.

Afacerea a fost construită din fonduri proprii, spun cei doi asociaţi ai fermei Solaris Organicum din Pârscov.

”Am început în decembrie anul trecut şi suntem în primul an de recoltă, atât din solarii cât şi de afară. Inclusiv solariile şi instalaţiile de irigare prin picurare sunt amenajate de noi, cu investiţii proprii. Avem cam 12 categorii de legume, tomate, castraveţi, ardei, dovlecei, plus verdeţuri şi plante aromatice, vreo zece categorii, pe care am început să le trimitem către clienţii noştri”, spune Sebastian Silvestru.

Tomatele deţin supremaţia în ferma bio din Pârscov. Sebastian şi Mironela au ieşit pe piaţă mai întâi cu roşiile tip cireaşă, care au ajuns rapid să fie apreciate de clienţi.

”Poate cele mai gustoase sunt cele din soiul Pakino, tip cireaşă, foarte lăudat şi răspândit în lume. Am adus răsaduri direct din Italia, dar de la anul vom avea propriul material săditor. Sunt foarte dulci, foarte gustoase şi au ajuns preferatele fermei”, spune Mironela Tudose.

La fel de cerute de clienţi sunt şi roşiile Siriana, numai bune pentru salate. ”Roşiile Siriana au fost create de cercetătorul Costel Vânătoru de la Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. Sunt cele mai căutate tomate mari dar şi cele mai cunoscute de pe piaţa din România. Este un soi productiv, cu gustul tomatei clasice, pe care noi le cunoaştem cu toţii din copilărie. Am ales să-l cultivăm pentru că dorim ă promovăm tomatele făcute la Buzău, româneşti”, declară Sebastian Silvestru.

Şi-au făcut loc în solariile celor doi asociaţi şi câteva soiuri apreciate de ardei, castraveţi şi vinete, atât cele tradiţionale cât şi cele albe.

”Am avut curajul să ieşim la vânzare cu vânăta albă, din soiul Camelia, realizat la Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. Este o vânătă deosebită din mai multe puncte de vedere. În primul rând fructul acesta conţine mai puţine seminţe, nu are iuţeala vinetei clasice, pulpa este mai cremoasă şi este mai dulce decât aceeaşi vânătă clasică pe care toţi o cunoaştem. Oamenii încep să o caute din ce în ce mai mult pentru că vor să încerce şi altceva”, declară Sebastian Silvestru, coproprietar al fermei bio din Pârscov.

Sebastian şi Mironela îşi vând legumele şi verdeţurile prin intermediul paginii de Facebook Solaris Organicum, prin abonamente care pornesc de la 40 de lei coşul cu produse proaspete, în funcţie de varietatea, cantităţile de legume din coş şi frecvenţa livrării.

Distribuţia pachetelor a câte cel puţin patru kilograme de legume şi verdeţuri se face cu maşina fermei, prin curierat dar şi direct de la ferma din Pârscov.

”Legumele le culegem proaspete dis de dimineaţă iar după ce completăm coşul mergem la clienţii noştri care abia le aşteaptă. Livrăm ori la domiciliu, ori la o adresă apropiată, pentru a le fi cât mai comod. Punem şi un trandafiraş doamnelor cărora le este adresat pachetul. Este o afacere de familie şi ne-am gândit să avem un plus de legume ecologice, proaspete, cu gustul celor de pe vremea bunicilor noştri. Copiii mei le adoră şi de aceea ne-am gândit să oferim aceste bunătăţi şi altora”, spune Mironela Tudose.

Sebastian şi Mironela au strâns deja câteva zeci de clienţi cărora le este mai comod să primească legumele proaspete în acest fel. Ferma lor ar putea livra coşuri cu legume proaspete până toamna târziu, conţinutul pachetelor fiind variabil în funcţie şi de preferinţele clienţilor.

În pachete se află zilele acestea vinete albe Camelia, tomate Siriana, varietate de tomate tip cireaşă (Daterino, Pakino, Prinţul Negru), ardei Friggitello, castraveţi tip cornişon, ardei iute Roial, leuştean, salvie şi busuioc. Preţul pentru acest pachet este 50 de lei. Se pot face şi abonamente, astfel: Coş 1 (săptămânal) 40 lei, Coş 2 (bilunar) 50 lei şi Coş 3 (lunar) 60 lei.